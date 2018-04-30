Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо»

«Локомотив» после «нулей»

«Про "Локомотив" в последнее время говорили, будто бы он забуксовал. Это неправда. Локомотивы не буксуют. У них иначе жизнь течет: либо едешь, либо стоп-кран. Вот "Локо" и ехал, просто тихоходом, на малых оборотах. 0:0, 0:0 – чем не колеса? Ими иногда и похвастать можно. Например, "Ахмат" еле ноги унес из Черкизова – а затем в Тушине устроил голевую вакханалию и отсек "Спартак" от золота. На вес которого, получается, была та ничья "Локомотива". В принципе, железнодорожников устраивали нули и в Краснодаре...», — пишет автор «Советского спорта» Евгений Зырянкин.

Кадровые потери

«Пожалуй, не хватало "Локо" Чорлуки. В первой части сезона команда без него обходилась, но в апреле хорват снова стал важным элементом в обороне. Причина его непопадания в заявку на матч банальна – небольшое повреждение. Кроме того, бросалось в глаза отсутствие Фернандеша. Португалец, который по праву претендует на звание лучшего игрока чемпионата, остался в запасе тоже из-за проблем со здоровьем и не оптимальной формы.

Была кадровая потеря и у "Краснодара" – травму получил Шатов. Но арендованный у "Зенита" хавбек, при всем уважении к его таланту, пока не стал для "быков" ключевой фигурой. И про его отсутствие как-то даже не вспоминалось», — отмечает автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

Под диктовку «Краснодара»

«Гости события не форсировали, осваиваясь в "своем" футболе – с разрушением непростой атаки и раздольем в контрвыпадах. Дышать по-футбольному хозяева Джефферсону Фарфану, Ари и братьям Миранчукам не давали, но "красно-зеленые" практически во всех матчах сезона такого типа, когда соперник считает себя не хуже "Локо", прибавляли в давлении.

И вся атакующая компания железнодорожников постепенно обосновывалась неподалеку от владений вратаря Андрея Синицына. Агрессивно на опережение с первых минут действовал лишь опорный хавбек "Локо" Дмитрий Тарасов, при этом острота все чаще исходила от "Краснодара". Маурисио Перейра мог открыть счет, но ему не хватило неточности при исполнении удара метров с 25-ти в верхний угол ворот Гилерме, а прострел Кристиана Рамиреса пришелся в Тарасова.

Семин нервничал, но понимал, что в играх с "Краснодаром" такого рода опасности избежать не удается никому. Не обязательно контролировать мяч, главное, не терять контроля над ситуацией. И после резвых выпадов краснодарцев опорная зона "Локо" из Тарасова и, конечно, Игоря Денисова, оттесняла противника на свою половину поля.

Первый тайм проходил под диктовку "Краснодара", но тактически обе команды выполняли свой минимум. Только для того, чтобы одним побеждать в РФПЛ, а другим добиваться места в Лиге чемпионов, нужно было немедленно усиливать игру. Смолов понял это на 29-й минуте по-своему – грамотно открылся в штрафной "Локо" и вырезал крутой по задумке пас на Виктора Классона. Но техническое исполнение сложного элемента внешней стороной стопы у форварда сборной России вышло на троечку.

Перейра и Вандерсон тут же добавили эффектной картинки в виде скоропалительных попыток пробить по мячу, но оборона "Локомотива" сработала на блоке спокойно и без паники. Но именно Смолов не использовал самый опасный момент первого тайма на 44-й минуте, не сумев пробить в падении сильно и точно из самого центра штрафной», — анализирует события первого тайма обозреватель «Р-Спорта» Анатолий Самохвалов.

Индивидуальные ошибки

«Первый тайм прикатился к перерыву растоптанным, как бумажный самолетик в толпе противников закрытия Telegram. Чемпионство "Локо" вроде бы по-прежнему висело в воздухе, но забирать его силой лидер таблицы не решался.

И после перерыва ситуация не поменялась. "Краснодар" распознал оторопь команды, которая много лет не становилась чемпионом, и усилил давление. Юрий Сёмин после игры скажет, что матч был хорошим, но вряд ли он действительно так думает. "Локо" не выбили зубы — команда будто боялась сама предъявить свою улыбку, как у Роберто Фирмино.

И конечно, когда речь идет о неуверенности и недостатке агрессии, все решили индивидуальные ошибки. Одна привела к пенальти, а вторая, у Неманьи Пейчиновича, подвела жирную черту под главой о железнодорожных чемпионских сомнениях. Детская ошибка, и Фёдор Смолов, по-прежнему злой-злой после несправедливой дисквалификации, выступает в роли палача. 2:0 — "главный выезд десятилетия" откладывается на неопределенный срок», — пишет Антон Михашенок из «Чемпионата».

Юрий Семин главный тренер «Локомотива» Хороший был матч, за исключением этих двух минут. Совсем необязательные две ошибки, которые повлияли на результат. На мой взгляд, матч шел до гола, и так получилось, что мы пропустили. Второй — совсем непонятно, какая ошибка случилась у нашего игрока. Мы сегодня проиграли матч, но не сражение.

Мусаев портит праздник

«Мурад Мусаев профессионально портит праздник всем подряд. В дебютном матче РФПЛ 34-летний тренер вооружился Шатовым и отлупил "Зенит", потом зашиб дома "Арсенал" Дзюбы и был в 15 минутах от победы над ЦСКА. Против "Локо" Мусаев выглядел больше другом и буфером, чем мотиватором, – не кричал на футболистов после ошибок, лишь жестами показывал, куда лучше бежать и отдавать. "Очень доволен содержанием матча", – удивил на пресс-конференции тренер. И пояснил: "Такие матчи – праздник, ради них мы боремся и получаем травмы".

Уже после пенальти Смолова стало понятно, что заготовленные "Локомотивом" золотые блестки отправятся на "РЖД-Арену", а со вторым голом русского бомбардира игра зачахла насовсем», — рассказывает Данил Тармасинов из Eurosport.ru.

Мурад Мусаев главный тренер «Краснодара» Матч получился энергозатратным. Первый тайм обе команды провели на встречных курсах. У нас были удачные моменты, и, в целом, я доволен содержанием игры. Во втором тайме начали не так уверенно, но затем начали создавать моменты. Такие игры – это праздник. Ради них мы находимся в профессии. Это обычная победа. Мы не желаем никому ничего плохого. Будем рады, если «Локомотив» станет чемпионом, но в следующих матчах.

Скомканный финиш «Локо» и солидный «Краснодар»

«Будто намеренно "Локомотив" решил сохранить интригу в чемпионате до самого конца. Команда Юрия Семина играла на равных с "Краснодаром", создала примерно столько же моментов, что и соперник, но совершила две грубые или даже глупые ошибки. И так уж получилось, что одна последовала за другой. В итоге — поражение, которое может скомкать "железнодорожникам" финиш чемпионата.

Нет ничего глупее рассуждений о том, может ли позволить себе так играть будущий чемпион. Может ли "Локомотив" приезжать к сопернику, зная, что нужна лишь одна победа для завоевания титула, и проигрывать? Да, может! Команда приехала не в Махачкалу, не в Хабаровск, не в Пермь, не в Тулу. Соперником был "Краснодар", который после назначения Мурада Мусаева, действительно стал играть так, как это хочет видеть владелец Сергей Галицкий. В атаке неизменно бурлит идея, ушли нелепые передачи, а Федор Смолов кладет мячи не хуже Харри Кейна. "Краснодар" стал играть солидно, с позиции силы, в том числе против "Зенита" и ЦСКА. Сохранив шансы на Лигу чемпионов. "Быки" вышли играть против "Локомотива" не за ЦСКА, не за "Спартак", а за самих себя. За свое право впервые попасть в главную еврокубковую кампанию», — подчеркивает корреспондент «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин.

«Это не говорит, что у "Локомотива" кризис, и теперь команда упустит чемпионство, хотя в трех последних матчах "железнодорожники" не выигрывают и не забивают. Но ведь и "Краснодар" сейчас очень хорош. Игра "быков" — прекрасный сон Игоря Шалимова, который сбывается при новом главном тренере. "Железнодорожники" не упустили чемпионство, они просто не смогли оформить его за два тура до финиша», — добавляет Зимин.

Илья Геркус президент «Локомотива» Голов нет, но у нас была перекладина. Мы хорошо играли сегодня, вы же видели. Проверили себя, провели хороший матч. Пенальти был формально, но давать такие пенальти в каждой игре не стоит. Настрой на победу не подорван, команда борется за чемпионство. Немного терпения — и все будет.

Три интриги

«Победа "Краснодара" зажгла сразу три интриги.

Первая: Смолов догнал Промеса в списке бомбардиров – у обоих футболистов по 14 голов. Смолову с "Краснодаром" играть против "СКА-Хабаровска" и "Рубина", Промесу со "Спартаком" – против "Ростова" и "Динамо".

Вторая: "Краснодар" не бросает мечтать о Лиге чемпионов. Хоть пока и с того же пятого места, где и находился перед туром. Но теперь до третьей строчки – два очка. Правда, мечты кажутся не очень реальными – у ЦСКА остались матчи дома против "Арсенала" и "Анжи". Да еще и в случае равенства очков выше окажутся красно-синие.

Третья: "Локомотив" может упустить чемпионство. Впрочем, задача осталась прежней – надо набрать два очка в двух матчах против "Зенита" (дома) и "Арсенала" (в гостях). Если бы "Локо" не проиграл, то из чемпионской гонки уже сегодня официально бы выбыл ЦСКА. А так, пока те же три претендента.

"Армейцам", чтобы стать чемпионами, надо выиграть два матча, рассчитывать на одну осечку "Спартака" и верить в то, что "Локомотив" дважды проиграет. "Спартаку" нужны две победы и максимум одно очко "Локо" в оставшихся играх», — констатирует «Бомбардир.ру».