Лишат ли Россию одного места в еврокубках?

Шанс для аутсайдеров

До сезона 1998/99 УЕФА проводил для обладателей национальных кубков персональный турнир — Кубок обладателей кубков УЕФА, который на то время считался вторым по значимости после Лиги чемпионов УЕФА.

Но в результате слияний Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков УЕФА появился единый турнир со старым названием — Кубок УЕФА, путевку в который с сезона 1999/00 стали получать и победители национальных кубков.

С сезона 2009/10 турнир получил название Лига Европы УЕФА, но правило об участии обладателей кубков никуда не делось.

Национальные кубки часто дают шанс маленьким клубам, которые могут как минимум дойти до его финала, благодаря удобной сетке или недооценке со стороны грандов.

Иногда аутсайдерам даже удается победить — так, в 2004 году право выступать в Кубке УЕФА благодаря победе в Кубке России получил грозненский «Терек», на тот момент выступавший еще в первом дивизионе. Тогда, впервые в российской истории, в еврокубки пробился клуб не из высшей лиги.

Спустя 14 лет история может повториться — благодаря осечке «Спартака» в финале Кубка России сезона 2017/18 9 мая встретятся курский «Авангард», выступающий в ФНЛ, и ФК «Тосно», который имеет все шансы отправиться в ФНЛ по итогам сезона.

Вот только сумеет ли победитель этого розыгрыша Кубка России сыграть в Европе? В этом есть большие сомнения.

Лицензия в Европу

Чтобы выступить в еврокубках, клубы должны пройти лицензирование в РФС, подтвердить соблюдение всех условий, которые УЕФА ставит перед клубами, которые хотят выступить в турнирах под эгидой организации: спортивные, инфраструктурные, кадрово-административные, правовые, финансовые.

И вот тут начинаются проблемы — оба финалиста Кубка России могут не получить лицензию на выступление в Лиге Европы.

Больше всего проблем у «Тосно», который не может выполнить одно из главных правил: отсутствие у клуба финансовых задолженностей к 31 марта 2018 года. Во время зимних сборов в клубе даже случилась забастовка игроков из-за долгов по зарплатам.

На тосненцах висит смешная, по словам гендиректора клуба Вячеслав Матюшенко, сумма — 150 миллионов рублей. При этом, своего стадиона у «Тосно» нет, а аренда «Петровского» обходится в сумму порядка 4 миллионов рублей за матч.

И рассчитаться с долгами им нужно в считанные дни. В конце апреля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко говорил лишь о планах погасить долги перед футболистами, когда планы будут претворены в жизнь — неясно.

Почему надо из-за какой-то мелочи запрещать участие в Лиге Европы? Тем более все решаемо. Долги ведь у нас небольшие, там смешная сумма. Хотя если принято решение нас не пускать, то там уже хоть о стену бейся. Мы не сдаемся. Вячеслав Матюшенко

Клуб-фантом Изучаем темное прошлое потенциального новичка РФПЛ — ФК «Тосно» Есть у «Тосно», по сообщениям инсайдеров, и более серьезные проблемы — в случае вылета из Премьер-лиги клуб может прекратить свое существование.

Дело в том, что у «Тосно» всего один основной спонсор «Fort Group», который и раньше не горел желанием финансировать клуб, а теперь дал понять руководству «Тосно» — если команда вылетает, то денег ей больше не видать.

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Что касается «Авангарда», то долгов у команды нет, но есть не менее серьезные проблемы — у клуба очень плохой и старый стадион «Трудовые резервы», построенный полвека назад, вмещающий всего 11 тысяч человек и никаким образом не удовлетворяющий стандартам УЕФА.

Впрочем, руководство Курской области уже пообещало решить все вопросы с ареной, если команда выиграет кубок России. Скорее всего, «Авангарду» придется искать резервное поле, а аренда стадиона станет внушительной статьей расходов середняка ФНЛ, который может не выдержать даже выступление в РФПЛ.

Николай Волокитин Президент «Авангарда» Надеюсь, с лицензированием проблем у нас не будет, в случае нашей победы в Кубке. Что касается стадиона, надо чётко понимать критерии. Потому что, возможно, мы сумеем исправить те недочёты, где мы будем не подходить. Если такие претензии возникнут. С газоном и освещением поработать можно. С точки зрения финансов тревог тоже нет. В еврокубках мы спокойно сможем участвовать – это точно. Если мы попадём в Лигу Европы, то навалимся всем миром для того, чтобы это было возможно. Болельщикам не стоит переживать.

Что говорят правила?

Правила Российского футбольного союза и УЕФА допускают и вариант, при котором РФС может помочь тому же «Тосно» или «Авангарду» сыграть в еврокубках.

РФС имеет право (от имени этого клуба) направить запрос об исключительном применении системы лицензирования — УЕФА выдаст не прошедшему лицензирование клубу специальное разрешение на участие.

Но захочет ли РФС этим заниматься? Отдельные конспирологи считают, что футбольные чиновники сделают все, чтобы «неудобные» клубы не попали в еврокубки — проблем от этого российскому еврорейтингу будет больше, чем престижа и радости для больщиков.

Пока же «Тосно» не торопится запускать процедуру лицензирования, а вот «Авангард» подал документы на еврокубковую лицензию, причем Курск будет проходить специальную процедуру напрямую в УЕФА. Почему именно УЕФА будет выдавать курянам лицензию, а не РФС — неясно.

По словам представителей отдела лицензирования РФС, причиной является то, что «Авангард» — это клуб не высшего дивизиона. Однако в правилах организации указано, что РФС выдает лицензии всем клубам, выступающим в турнирах под его эгидой.

Это не единственная неясность. Возникает вопрос о том, кто будет выступать в Лиге Европы, если победитель Кубка не пройдет лицензирование и не будет допущен к еврокубкам.

Например, если клуб оформил «Золотой дубль», то есть выиграл национальный чемпионат и кубок, то вплоть до сезона 2014/2015 «путёвку» в Лигу Европы получал второй финалист национального кубка, а начиная с сезона 2015/2016 в этом случае все места в Лигу Европы УЕФА распределяются между командами, занявшими во внутреннем чемпионате места вслед за командами, квалифицировавшимися в Лигу чемпионов УЕФА.

Аналогичная ситуация, по словам начальника отдела лицензирования РФС Евгения Летина, будет и в случае, если победитель/финалист Кубка России не пройдет лицензирование и не будет допущен в еврокубки. Тогда путевку в Лигу Европы получит команда, занявшая шестое место в РФПЛ и имеющая лицензию УЕФА.

Поэтому, например, «Уфа», идущая за два тура до финиша на шестом месте, еще два месяца назад запустила процесс лицензирования. Тульский «Арсенал», «Рубин» и «Урал», наступающие подопечным Сергея Семака на пятки, скорее всего, последуют их примеру.

Россию лишат путевки в еврокубки?

Взбаламутить общественность успел известный в прошлом телекомментатор Василий Уткин, заявивший, что в случае, если «Тосно» и «Авангард» не пройдут лицензирование, российское место в еврокубках будет отдано другой стране.

Если обладатель Кубка России, Тосно или Авангард, не пройдут евролицензирование. Ни при каких обстоятельствах это место не перейдет шестой команде в чемпионате. Василий Уткин

Ни при каких условиях. НИ ПРИ КАКИХ. Были такие прецеденты. В этом случае это пока еще наше место в еврокубках получит другая страна, в соответствии с одним из многочисленных рейтингов УЕФА. Какого именно, я не запомнил, потому что какая к черту разница, это уже не наша песня. О каких именно прецедентах говорит Уткин, не очень ясно, посколько многочисленные примеры скорее доказывают обратное.

В сезоне-2012/13 «Райо Вальекано» пробился через Примеру в Лигу Европы, но из-за просроченной кредиторской задолженности выступить в еврокубках так и не смог. Его место должна была занять «Малага», которая тоже не попала в еврокубки из-за финансовых проблем, так что в итоге, в Лигу Европы отправилась финишировавшая девятой «Севилья».

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В 2015 году «Динамо», пробившееся в Лигу Европы попало под санкции УЕФА из-за нарушений финансового фэйр-плей и получило запрет на выступление в еврокубках. Место в Лиге Европы, полагавшееся бело-голубым за четвертую строчку в РФПЛ, досталось шедшему следом «Рубину».

И наконец, пример практически аналогичный теперешней ситуации. В 2014 году «Ростов» выиграл Кубок России, но никак не мог получить от РФС лицензию из-за нарушений финансового fair play. В результате в Лигу Европы должен был отправиться «Спартак», закончивший чемпионат на шестом месте. РФС даже объявил об этом официально. Но «Ростов», после нескольких апелляций, отвоевал свою еврокубковую путевку в суде.

Так что вряд ли стоит беспокоиться о том, что российское место в Лиге Европы уплывет в другую страну. Скорее нужно радоваться тому, что клубы в середине таблицы РФПЛ получили причину бороться до конца в последних турах чемпионата.