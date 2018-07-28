Тактическая победа Гончаренко. ЦСКА завоевал первый трофей сезона

ЦСКА одержал победу над «Локомотивом» и завоевал Суперкубок России 2018 года. В основное время команды не порадовали голами, а в овертайме победу «армейцам» принес гол Хетага Хосонова. «Железнодорожники», к слову, доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Соломона Кверквелии. Мы решили узнать, что по этому поводу написали СМИ.

«Армейский» характер

Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин заметил, что ЦСКА не стал играть на удержание счета, за что и был вознагражден.

«Похоже, ЦСКА вступает в новый сезон в более приличной физической форме, чем "Локо". Об этом свидетельствуют лучшее движение армейцев и больший акцент на атаку в экстра-таймах — и это при том, что с Акинфеевым они могли бы запросто сделать ставку на серию пенальти. Тем не менее, красно-синие зримо выказывали желание распечатать ворота Гильерме именно в игровое время.

Что им и удалось сделать — сразу после мини-брейка и смены ворот. Правда, результативный удар Хетага Хосонова вызвал бурные протесты скамейки "железнодорожников", поскольку имелись основания расценивать положение одного из игроков ЦСКА, создававших помеху голкиперу, как офсайд. Однако судейская бригада осталась при своем мнении и взятие ворот засчитала.

Попытки отыграться "железнодорожники" предприняли в чрезмерно взвинченном состоянии, что вылилось в удаление Соломона Кверквелии, в буквальном смысле пошедшего напролом в штрафной соперника. Тем не менее, Дмитрию Тарасову уже на 121-й минуте удалось "черпачком" вывести Фарфана тет-а-тет с Акинфеевым. Однако перуанец с лета пробил неточно.

Как и год назад, Суперкубок России, начавшись в пятницу, завершился уже заполночь, в субботу. Но если "Спартак" в 2017-м впервые завоевал этот трофей, то ЦСКА выиграл его уже в седьмой раз», — напоминает Прокудин.

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА Матч получился. Любой уважающий себя спортсмен стремится к победе. Пусть это не такой официальный, но титул. Для ребят будет подспорье, потому что они должны почувствовать уверенность, почувствовать, что такое сильный соперник. Самое главное, что при таком количестве наших фанатов мы не могли играть плохо. С нашей стороны и со стороны «Локомотива» матч получился бескомпромиссным. Защитная линия меньше всего вызывала головную боль. Вызывали боль другие проблемы — полузащитники. Нападающего хотелось бы еще. Но ребята схватили эту игру и добились успеха.

Гончаренко повлиял на игру

Журналист «Чемпионата» Антон Михашенок похвалил главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, который смог повлиять на ход игры во время небольших пауз.

«Если бы игра проходила в октябре-ноябре, у тренера ЦСКА было бы гораздо меньше возможностей влиять на ход встречи. Все дело в паузах на водопой, которых в изматывающий нижегородский зной было больше, чем обычно. Каждый такой перерыв Гончаренко отрабатывал максимально продуктивно — даже сидящий на чемоданах Витиньо, быстрее понимающий, чего хочет тренер, объяснял Хосонову перестроения буквально на пальцах.

Наличие таких пауз делает самый нетренерский по влиянию на ход матча командный вид спорта чуть более тренерским. Свое преимущество Гончаренко реализовал сполна — команда не просто выдыхала, но и продолжала играть со свежими идеями.

В этом плане тренер ЦСКА должен быть солидарен с бывшим главным "Хоффенхайма" и "Гамбурга" Маркусом Гисдолем, который несколько лет назад первым из тренеров топ-лиг аргументированно высказался за введение в игру минутных тайм-аутов — по одному на игру для каждой из "скамеек". Гисдоль объяснял, что без остановки игры коррективы внести бывает очень сложно, а ситуация на поле того требует.

Нижегородский матч доказал правоту такой точки зрения. Да, с оговорками: темп и без того был невысоким, а смотрибельным матч двух делающих ставку на хорошую оборону команд сделать изначально сложно. Но паузы, по ходу которых ЦСКА отработал продуктивнее и вернул себе матч, который начал уходить из рук, сделали противостояние в целом интереснее. И победителем из него справедливо вышел тот, кто лучше сумел повлиять на игру», — подчеркивает Михашенок.

Хетаг Хосонов Полузащитник ЦСКА Да я даже не ожидал. Там вроде Марио Фернандес делал скидку. Мяч как-то ко мне отскочил, а я ударил. Смотрю, Витиньо пропускает, а мяч залетает в угол. Я сам не ожидал этого. Бутылки в нас кидали фанаты «Локо»? Да ладно, главное мы выиграли. После забитого гола побежал к тем трибунам. Так как до наших было долго бежать. Это мой первый гол за основную команду. Думаю, эта победа даст команде сильный толчок вперед. У нас очень молодая команда, надеюсь, с этим трофеем нам будет легче дальше.

Успешные приобретения

Григорий Каленов в своем материале для Rusfootball.info подчеркнул тот факт, что новички ЦСКА в целом хорошо сыграли против «Локомотива».

«Больше всего летом говорили именно о Магнуссоне. Немудрено — ведь он играл на Чемпионате мира за обожаемую многими Исландию. Переходы тех же Бекао и Бийола звучали далеко не так громко; не особо преданные болельщики даже полагающегося внимания на эти подписания не обратили.

По факту исландец оказался самым противоречивым из недавно призванных. Бекао провел отличный матч. На нем фолили (довел Кверквелию до прямой красной), он был превосходен в отборе, внимателен при выборе позиции и при этом — очень общителен с партнерами (в плане поддержки и подсказа). Бийол вышел в конце встречи и был чрезвычайно полезен. Как в разрушении, так и впереди. Именно он, если что, устроил прорыв в штрафную площадь, после которого ЦСКА забил победный мяч.

Магнуссон хорошо боролся головой в центре поля, но в своей штрафной уступил Чорлуке, после чего хорват бил из крайне удобной позиции. Парой роскошных переводов находил Фернандеса, несколько раз здорово начинал атаки, но тут же привез опаснейший выпад "железнодорожников". Бесспорным достоинством исландца стали только ауты: он их кидает так, как никто до этого в ЦСКА.

В любом случае, как и все остальные приобретения "армейцев" этим летом (если судить на перспективу), эта покупка — удачная. Защитник показал себя потенциально способным на очень многие вещи, осталось только этот потенциал (читай: талант) обуздать. Вообще, судя по одной игре, старый-добрый ЦСКА с блестящими трансферами при минимуме затрат вернулся», — отмечает Каленов.

Хердюр Магнуссон Защитник ЦСКА Я не могу описать свои чувства. Мы выиграли этот трофей для болельщиков и клуба. У нас отличная команда, мы здорово готовились, прекрасно чувствовали себя на сборах. Мы молоды и голодны до побед. У нас есть время, чтобы создать команду. Мы способны на это. Можно ли сравнить фанатов ЦСКА с исландскими болельщиками? Сравнить сложно, но они нас поддерживали и счастливы победе. Страсть, которая присуща болельщикам ЦСКА, в целом сопоставима с тем, что есть в Исландии. Мы делаем все, чтобы клуб двигался дальше.

Отсутствие чемпионской игры

Автор «Советского спорта» Константин Кринский позволил себе немного покритиковать «Локомотив», игра которого никак не напоминала о том, что эта команда стала чемпионом в прошлом сезоне.

«Московский "Локомотив", похоже, мысленно еще не собрался вместе, его футболисты будто не сложили в долгий ящик мемуары о чемпионате мира. Никакой внятной игры, ничего интересного у ворот соперника.

Да, "Локомотив" еще всеми фибрами, бутсами, гетрами и чем еще угодно под нагрузками и возможно только завершает функциональную подготовку к сезону. К тому же на поле с первых минут вышел состав, пять человек из которого ездили на ЧМ. Это тоже могло стать причиной того, что вместо прошлогоднего футбола мы наблюдали только за мучительными поисками его. Хотя ЦСКА почему-то этим не страдал и выглядел лучше с двумя новичками в основе.

Пока в глаза бросились только новый игровой номер Антона Миранчука (он сменил 60-й на 11-й) и больший процент владения мячом, нежели у ЦСКА. Эдер выглядел инородным телом, Гильерме чудил, Алексей Миранчук испарился, словно встреча проходила в Самаре, а в соперниках — Уругвай. В матче с ЦСКА у "Локомотива" не было главного — контроля над происходящим. Ведь во многом именно за счет контроля — не мяча, а игры и всего в ней происходящего — "красно-зеленые" взяли чемпионство в прошлом сезоне.

"Локомотив" расстроил. И дело не в голах, забитых или пропущенных, а в общем зрительском ощущении и привлекательности. Матч за Суперкубок России, как это часто бывает, больше напомнил товарищеский матч, выкладываться в котором "железнодорожники" смысла особого не видели, но провести встречу все-таки должны были для благих целей. Так сказать, во имя будущего», — подчеркивает Кринский.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Мы проиграли игру. На сегодняшний день еще уровень готовности, на мой взгляд, был не 100-процентный. По матчу были как хорошие отрезки, так и не очень хорошие. Ну, наверное, вот такой комментарий. Недооценили молодую команду ЦСКА? А какая разница, молодая или не молодая? А у нас что, старая? Какая недооценка, мы играли изо всех сил, тоже такая же молодая команда. ЦСКА более удачливым оказался. Наверное, они в физическом плане получше выглядели, потому что они всю тренировочную работу проводили, а у нас большая группа ребят только приехала неделю назад. Вот, наверное, вся разница.

Кубок — не супер

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов отметил, что в целом матч за Суперкубок России принес больше негатива, чем позитива.

«Родному чемпионату надо очень постараться, чтобы не сильно разочаровать людей. А в пятницу получилось плохо. Очень плохо. Нет, были и плюсы. Вот они.

1. Почти целиком заполнился стадион — 43 тысячи человек. Это здорово, учитывая поздний вечер пятницы и команды с не самой большой аудиторией в России.

Это все, дальше будут минусы.

1. Футбол — удручающе тоскливый. На этом по идее можно закончить. В выставочном по сути матче, когда можно бы раскрыться и быть чуть смелее обычного, команды пытали себя и зрителей.

2. "Локомотив". Чемпион выглядел тяжеловесно и устало, играл безыдейно, до перерыва у ворот Акинфеева не было вообще ни одного момента. Удар Баринова в конце тайма с натяжкой можно назвать неплохим подходом. И во втором тайме мало что изменилось. Фернандеш, Фарфан, Миранчуки — все сыграли ниже своих возможностей.

3. Атмосфера. Во время ЧМ многие ругали слишком тихих и аморфных болельщиков и говорили, что без фанатов все уныло. В пятницу с обеих сторон в Нижний приехали тысячи фанатов, но ни те, ни другие не смогли зажечь по-настоящему, на улицах никто не пел, вместо улыбок и ярких флагов — черные майки и сложные лица, а на секторах все песни были монотонными и нестройными. Молодцы, что приехали. Плохо, что все это не было похоже на праздник.

4. Хотел сначала записать в плюсы поведение болельщиков — мол, не дрались, не матерились, но нет. И то, что матерились и взрывали какие-то штуки — ерунда. Даже пластиковые бутылки в игроков ЦСКА после гола можно понять. Но то, что с трибуны "Локо" во втором тайме откровенно ухали Витинью, это дикость. Кто-то скажет, что это такая форма давления на соперника, а не расизм, но на это отвечу, что есть много других способов вывести из себя футболиста — освистать, обругать, спеть что-то обидное. А обезьянье уханье во всем мире считается проявлением расизма», — пишет Зеленов.