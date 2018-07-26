Головин выбрал правильных русских

Руководство «Монако» подтвердило переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА, а сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В услугах 22-летнего лидера ЦСКА были заинтересованы «Челси» и «Ювентус», но борьбу выиграл именно французский клуб.

За Головина готовы платить только русские

«Успешное выступление на чемпионате мира дало надежду на отъезд нескольких игроков нашей сборной в Европу, но Денис Черышев и так там, по Артему Дзюбе "Зенит" не получал предложений, интерес к Илье Кутепову остаётся интересом, а Романа Зобнина европейские клубы непостижимым образом игнорируют. Фёдор Смолов, понятное дело, теперь думает только над тем, где больше шансов выиграть чемпионат России.

Поэтому реальный шанс уехать есть только у одного игрока. Предыдущие продажи Евгения Гинера наверняка отпугивают потенциальных покупателей, потому реально на Головина претендовали лишь три клуба. "Ювентус" с приходом Роналду экономит деньги и довольно быстро свернул переговоры. "Челси" вроде бы готов заплатить 30 миллионов благодаря отношениям Гинера с Романом Абрамовичем. "Монако", также с русским руководством, вряд ли пойдёт на такие траты, но, по словам вице-президента Вадима Васильева, сделал официальное предложение.

Вывод — за Головина готовы платить только русские. К счастью, не только в пределах России. Головину, безусловно, нужно уезжать, имея перед собой примеры Дзагоева и Акинфеева. В перестраивающемся ЦСКА он вряд ли сможет поражать Европу в Лиге чемпионов, а следующий большой турнир только через 2 года — за это время в чемпионате России ничему новому он не научится. Зато может получить травму где-нибудь на обледенелой синтетике», — отметил корреспондент Rusfootball.info Роман Гуськов.

Европейские скауты давно следят за перспективным футболистом

«Понятно, что европейские скауты уже давным-давно обратили внимание на Головина. Вели его ещё с тех пор, как полузащитник выигрывал Евро-2013 со сборной России U17 и доходил до финала Евро-2015 со сборной России U19. Следующий поворотный момент в его карьере — участие в составе первой сборной России в финальной стадии Евро-2016. Пусть наша национальная команда сыграла неудачно под руководством клубного тренера армейца Леонида Слуцкого, зато Александр получил неоценимый опыт.

Взрослый чемпионат Европы наряду с матчами Лиги чемпионов показывал Головину тот уровень, до которого он должен расти. Кстати, уместно вспомнить, что на групповом этапе ЛЧ-2016/17 ЦСКА играл как раз с "Монако". Тогда соперники сыграли вничью в Москве — 1:1, а на будущем стадионе Головина "Луи II" монегаски крупно победили — 3:0. Сам Александр получил в гостевой встрече жёлтую карточку. "Монако" в результате удалось выдать фантастический сезон, дойдя до полуфинала Лиги чемпионов.

Трансфер Головина мы обсуждаем как минимум год. Ещё перед Кубком конфедераций 2017 года писали об интересе к полузащитнику со стороны "Челси" и "Арсенала". Некоторые СМИ утверждали даже, что молодой россиянин близок к переходу в ряды "канониров" за 10 млн фунтов стерлингов (около 11,5 млн евро на тот момент). Сегодня эта сумма кажется смехотворной. Да и прошлым летом руководители армейцев, очевидно, не считали её серьёзной. Президент ЦСКА Евгений Гинер чувствовал, что сможет продать Александра дороже», — отметил Анатолий Романов из «Чемпионата».

Александр Плясунов Первый тренер Головина Для развития Головина «Монако» — лучший выбор. Это школа повышения квалификации, инкубатор. Они растят и выпускают игроков с рыночной стоимостью на порядок выше. Футболисты в «Монако» намного прибавляют в профессиональном росте. После этого клуба Головин сам сможет выбирать себе топ-клуб, если не случится форс-мажоров. Уверен, он будет постоянно расти. И у него характер: Саша не боится трудностей, он упорный, целеустремленный и трудолюбивый.

«Монако» обошел «Челси» в подготовительной работе

Александр Головин fifa.com

«Выглядит удивительно, но "Челси", считавшийся фаворитом в борьбе за Головина, проиграл. Клуб, который патронирует Роман Абрамович, не стал приобретать россиянина любым путем. Финальное предложение синих составило 25 миллионов евро, и в среду днем все решилось. Лондонцы не стали повышать цену, а "Монако" проделал отличную подготовительную работу — просто лучше провел "предвыборную" кампанию. Вице-президент клуба Вадим Васильев прилетал в Москву в тот момент, когда шел ЧМ-2018 и встречался с руководителями красно-синих. Кроме того, в определенный момент сам Головин стал более благосклонен к варианту в чемпионате Франции.

Челси» привлекал блеском английской премьер-лиги, кроме того, новый главный тренер команды Маурицио Сарри, еще работая в «Наполи», интересовался Головиным — Александр был в списках итальянского клуба еще прошлой зимой.

Но в итоге «Монако» удалось, если выражаться языком футбольного рынка, «убить деньгами» ЦСКА (трансфер Головина — самый солидный в истории среди игроков с российским паспортом), и убедить самого футболиста«, — пишет обозреватель "Спорт-Экспресса" Сергей Егоров.

Франция идеально подходит Головину

"Монако" играет в атакующий комбинационный футбол, действует быстро, находит пространство, разрывает построения соперника, так что у Александра будет прекрасная возможность проявить свои диспетчерские способности и прорекламировать себя достойно. Футбол в Лиге 1 не такой убойно-интенсивный, как в Англии, что для россиян в общем-то в диковинку. И не настолько заточенный на тактических изысках, как итальянский. Он в меру силовой, боевой и при этом достаточно техничный, уровень защиты команд не такой уж и высокий — вскрывать можно довольно легко и со вкусом. К тому же "Монако" и Головин смогут себя проявить в Лиге чемпионов уже в ближайшем сезоне.

Стоит отметить, что в "Монако" не привыкли передерживать игроков, и это тоже привлекло Головина. Если монегаски получают хорошее предложение, и сам футболист хочет уйти, никаких преград перед ним не строится. Васильев и компания прекрасно понимают рынок, не идут на конфликт. Эта адекватная позиция тоже подкупает. Если у Головина не получится в "Монако", то разве получилось бы в "Ювентусе" или "Челси"? Вряд ли. А если получится, то "Челси" и "Ювентус" с другими еще прибегут к "Монако" за Александром», — констатировал автор блога «Трансферная лихорадка» на Soccer.ru.