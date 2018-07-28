РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» примет «Зенит», «Уфа» сыграет с «Локо»

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В субботу, 28 июля в России стартовали матчи 1-го тура Премьер-лиги сезона 2018/19

«Урал» — «Анжи» 0:1

Екатеринбургский «Урал» потерпел домашнее поражение от махачкалинского «Анжи» (0:1) в стартовом матче 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19.

Единственный мяч был забит гостями на 83-й минуте. Румынский полузащитник «Анжи» Паул Антон обыграл Евсеева перед чужой штрафной и хлёстко пробил в дальний нижний угол. Годзюру помешал рикошет от газона, в итоге мяч оказался в воротах «Урала».

Во втором туре «Урал» дома сыграет с московским «Динамо» (10 августа), «Анжи» на выезде встретится с «Уфой» (6 августа).

РПЛ. 1-й тур «Урал» (Екатеринбург) — «Анжи» (Махачкала) — 0:1 (0:0) Гол: Антон, 83«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Динга, Меркулов (Юсупов, 87), Димитров, Емельянов, Егорычев (Евсеев, 63), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белоруков, Чансельор, Тетрашвили, Рабиу, Чайковский (Антон, 68), Кулик, Гиголаев, Ахъядов (Маркелов, 56), Мохаммад (Агаларов, 80)Предупреждения: Гиголаев, 24. Тетрашвили, 41. Рабиу, 52. Маркелов, 72. Динга, 90+3

«Спартак» М — «Оренбург» 1:0

Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19.

Единственный мяч был забит уже на 4-й минуте. Спартаковцы быстро разыграли угловой, Комбаров пробил с дальней дистанции — Фролов отбил перед собой.

Глушаков забросил мяч во вратарскую, но голкипер «Оренбурга» ошибся на выходе, и в результате французский защитник хозяев Самуэль Жиго поразил пустые ворота.

В составе «Спартака» также дебютировал хавбек Александр Ташаев. С первых минут в составе красно-белых вышли 20-летние Александр Максименко и Александр Ломовицкий.

Во втором туре «Спартак» ждёт гостевое дерби с «Локомотивом» (4 августа), «Оренбург» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» (5 августа).

РПЛ. 1-й тур «Спартак» (Москва) — «Оренбург» — 1:0 (1:0) Гол: Жиго, 4«Спартак»: Максименко, Ещенко, Жиго, Боккетти, Комбаров, Ломовицкий (Ташаев, 72), Фернанду, Зобнин, Глушаков (Попов, 81), Промес (Тимофеев, 90+1), Зе Луиш«Оренбург»: Фролов, Бегич, Андреев, Ойеволе, Терехов, Чуканов (Кулишев, 57), Афонин, Сутормин, Попович, Чиркин (Маляров, 61), КозловПредупреждения: Фролов, 4. Ойеволе, 35. Терехов, 35

«Ростов» — «Ахмат» 1:0

Грозненский «Ахмат» потерпел гостевое поражение от «Ростова» (0:1) в матче 1-го тура чемпионата России.

Уже на 25-й минуте грозненцы остались в меньшинстве. Семёнов прервал опасную атаку ростовчан, но уже за рамками правил.

Судья сначала показал ему желтую карточку, но после консультации с ассистентом решил, что это был фол последней надежд и поменял карточку на красную.

А в компенсированное к первому тайму время был забит единственный гол. Никто не мешал Паршивлюку исполнить зрячую передачу с правого края в штрафную, Бьорн Сигурдарсон набежал и ударом головой поразил ворота.

Во втором туре РПЛ «Ростов» на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Ахмат» дома встретится с «Енисеем». Оба матча состоятся 5 августа.

РПЛ. 1-й тур «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 (1:0) Гол: «Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Ионов, Гацкан, Калачев (Гулиев, 69), Юсупов, Скопинцев (Мирзов, 63), Сигурдарсон (Шомуродов, 74)«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Мохаммади, Роши, Швец, Думбья, Исмаэл (Мусалов, 79), Бериша (Иванов, 82), Садаев (Плиев, 28)Удаление: Семенов, 25

«Енисей» — «Зенит»

29 июля, 14:00 мск

Сигурдарсон, 45+1

«Арсенал» — «Динамо» М

29 июля, 16:30 мск

«Рубин» — «Краснодар»

29 июля, 19:00 мск

«Уфа» — «Локомотив» М

30 июля, 18:00 мск

«Крылья Советов» — ЦСКА

31 июля, 19:00 мск