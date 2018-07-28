РПЛ. «Спартак» одолел «Оренбург», «Енисей» примет «Зенит», «Уфа» сыграет с «Локо»

«Урал» — «Анжи» 0:1
Екатеринбургский «Урал» потерпел домашнее поражение от махачкалинского «Анжи» (0:1) в стартовом матче 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19.
Единственный мяч был забит гостями на 83-й минуте. Румынский полузащитник «Анжи» Паул Антон обыграл Евсеева перед чужой штрафной и хлёстко пробил в дальний нижний угол. Годзюру помешал рикошет от газона, в итоге мяч оказался в воротах «Урала».
Во втором туре «Урал» дома сыграет с московским «Динамо» (10 августа), «Анжи» на выезде встретится с «Уфой» (6 августа).
«Спартак» М — «Оренбург» 1:0
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата России по футболу сезона 2018/19.
Единственный мяч был забит уже на 4-й минуте. Спартаковцы быстро разыграли угловой, Комбаров пробил с дальней дистанции — Фролов отбил перед собой.
Глушаков забросил мяч во вратарскую, но голкипер «Оренбурга» ошибся на выходе, и в результате французский защитник хозяев Самуэль Жиго поразил пустые ворота.
В составе «Спартака» также дебютировал хавбек Александр Ташаев. С первых минут в составе красно-белых вышли 20-летние Александр Максименко и Александр Ломовицкий.
Во втором туре «Спартак» ждёт гостевое дерби с «Локомотивом» (4 августа), «Оренбург» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» (5 августа).
«Ростов» — «Ахмат» 1:0
Грозненский «Ахмат» потерпел гостевое поражение от «Ростова» (0:1) в матче 1-го тура чемпионата России.
Уже на 25-й минуте грозненцы остались в меньшинстве. Семёнов прервал опасную атаку ростовчан, но уже за рамками правил.
Судья сначала показал ему желтую карточку, но после консультации с ассистентом решил, что это был фол последней надежд и поменял карточку на красную.
А в компенсированное к первому тайму время был забит единственный гол. Никто не мешал Паршивлюку исполнить зрячую передачу с правого края в штрафную, Бьорн Сигурдарсон набежал и ударом головой поразил ворота.
Во втором туре РПЛ «Ростов» на выезде сыграет с московским ЦСКА, «Ахмат» дома встретится с «Енисеем». Оба матча состоятся 5 августа.
«Енисей» — «Зенит»
29 июля, 14:00 мск
«Арсенал» — «Динамо» М
29 июля, 16:30 мск
«Рубин» — «Краснодар»
29 июля, 19:00 мск
«Уфа» — «Локомотив» М
30 июля, 18:00 мск