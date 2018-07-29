Зажигай, Жиго. Победу «Спартаку» принесло секретное оружие

Московский «Спартак» на своем стадионе оказался сильнее «Оренбурга» в матче 1-го тура нового сезона РПЛ. Единственный мяч в самом начале встречи забил защитник красно-белых Самюэль Жиго.

Дебюты Максименко и Ломовицкого

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает, что в матче с дебютантом Премьер-лиги за «Спартак» дебютировали молодые игроки и новички.

«В первом туре главный тренер "Спартака" Массимо Каррера не мог рассчитывать на трёх травмированных игроков — голкипера Александра Селихова, полузащитника Джано Ананидзе и нападающего Луиса Адриано.

Потеря бразильца — свежее событие. "К сожалению, в одном из матчей на сборах Луис Адриано поскользнулся из-за дождя и потянул мышцу, — рассказал Каррера в пятницу. — Завтра мы его на поле не увидим. Он работает по индивидуальной программе, и я надеюсь, к дерби будет готов".

Для тех, кто не следил за "Спартаком" на сборах, стало неожиданностью, что Селихова заменил в основе не Артём Ребров, а Александр Максименко. 20-летний голкипер дебютировал в Премьер-Лиге. До этого он сыграл за первую команду в октябре 2017-го в матче Кубка России со "Спартаком" из Нальчика (5:2).

Помимо Максименко дебютировал в РПЛ и 20-летний полузащитник Александр Ломовицкий. Очень смелое решение Карреры! Из участников ЧМ-2018 в стартовый состав "Спартака" попал только Роман Зобнин. Илья Кутепов и Александр Самедов оказались в запасе, как, кстати, и новичок Александр Ташаев — конкурент Ломовицкого».

Секретное оружие «Спартака»

Корреспондент Sportbox.ru Василий Богданов расхваливает новичка «Спартака» Самюэля Жиго, забившего единственный гол.

«Недаром про такую погоду говорят, что она "спартаковская". Нет, красно-белые под дождем играли не лучше, чем без него, но он определенно им помог, причем в самом дебюте встречи. Сначала Евгений Фролов не смог зафиксировать мокрый мяч после не самого сложного удара Дмитрия Комбарова, а через пару мгновений тот попросту выпал у него из рук в борьбе Самюэлем Жиго.

Француз воспользовался ошибкой голкипера и поразил ворота, хотя футболисты "Оренбурга" пытались доказать арбитру, что имела место атака на вратаря. Быстрый гол в матче с заточенной на оборону командой — лучшего сценария и придумать было нельзя!

Спартак — Оренбург. 1:0. Жиго хватило 205 секунд, чтобы забить дебютный гол

Благодарить хозяевам стоило не столько ненастную погоду, сколько расторопного Жиго, который забил свой первый мяч за новый клуб всего спустя 4 минуты дебютного игрового времени. Судя по предсезонной подготовке, болельщикам "Спартака" действительно стоит привыкать к голам француза.

Два точных удара центрального защитника в контрольных матчах показали, что у красно-белых появилось новое секретное оружие при стандартах. Жиго очень хорош на "втором этаже", а мощные габариты позволяют ему выиграть борьбу у любого соперника. Не зря при розыгрыше штрафных и угловых партнеры "охраняли" его от игроков "Оренбурга", как это принято в баскетболе».

Столп обороны

Специальный корреспондент «Спорта День за Днем» Степан Бурлаков считает, что Массимо Каррера будет строить вокруг Жиго оборону «Спартака».

«Выстроившиеся стеной пять защитников гостей набрали полные легкие воздуха, чтобы с головой окунуться в тяжкую оборонительную работу, но пропущенный уже на 4-й минуте гол спутал "газовикам" все карты месторождений. Возможно, как и хлынувший со стартовым свистком арбитра ливень.

Голкипер Евгений Фролов и один из защитников Адесойе Ойеволе так и не разобрались, кому играть верховой мяч, а находившийся между ними спартаковец Самюэль Жиго проявил больше сообразительности и расторопности. Более яркого дебюта в составе красно-белых для французского центрального защитника сложно было и придумать!

На данный момент это приобретение выглядит самым ценным и долгожданным для Массимо Карреры. Итальянца справедливо критиковали, что на протяжении двух сезонов он, приглашавшийся в помощники к Дмитрию Аленичеву как специалист по игре в обороне, никак не мог разрубить гордиев узел самых наболевших и перманентно актуальных проблем красно-белых.

Но ведь многое зависит от исполнителей. Безусловно, истинный класс Жиго станет ясен только в матчах Лиги чемпионов (если, конечно, "Спартак" преодолеет два квалификационных раунда и получит место в группе), но пока француз выглядит тем столпом, вокруг которого можно и нужно строить надежную оборону».

Такие разные дебютанты

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров считает, что не всем новичкам «Спартака» удался дебют в матче с «Оренбургом».

«Максименко справился. В первом тайме про него, правда, и сказать было особенно нечего, поскольку "Оренбург" почти не доходил до чужих ворот, нанес два хиленьких и неточных удара и выполнил один навес. После перерыва кое-какая работа у молодого голкипера появилась и даже пришлось несколько раз поймать мяч в руки.

Другой дебютант — Ломовицкий — пока не впечатлил. Правый фланг у "Спартака" совсем не работал, сам Александр редко касался мяча, прятался среди защитников. Обострил он ситуацию только однажды, когда в конце первого тайма на дриблинге ушел от Ойеволе, вынудил соперника сфолить прямо возле штрафной и получить желтую карточку. Увы, уверенности после эпизода у хавбека больше не стало: второй тайм он также начал серенько.

За 20 минут до конца Каррера заменил Ломовицкого на Ташаева, чей дебют спартаковская публика встретила теплыми аплодисментами. В первой же атаке экс-динамовец показал, как должен играть атакующий полузащитник: получив пас от Промеса, он, не моргнув глазом, смело выстрелил из-за штрафной в дальний угол. Не попал совсем немного. В дальнейшем Ташаев тоже смотрелся прилично, и можно смело предположить, что к следующему туру расклады в его конкуренции с Ломовицким полностью перевернутся».

Ломовицкий — хороший, но сырой

Автор Бомбардир.ру Никита Басынин оценивает молодого дебютанта «Спартака».

«Ломовицкий на качает оппонентов, а пробрасывает мяч и пользуется скоростью. А еще он включает ее при отборах. В прошлом сезоне Александр был лучшим в команде по перехватам и количеству единоборств на чужой половине поля. В этом — уже отметился шикарным рывком до своей штрафной с последующим фолом в атаке от Чиркина. По сути в том эпизоде Ломовицкий подстраховал Ещенко и спас "Спартак" от допущенного голевого момента. Адриано не сделает так из-за лени. Самедов — из-за возраста.

Перспектива в парне однозначно есть. Но пока минусы заканчиваются. Александр производит кучу энергии, но тактически от его движения почти никакого профита. Редкие встречи с мячом — результат не только недоверия партнеров к молодому игроку. Ломовицкий не нашел зон ни между линиями "Оренбурга", ни на фланге с полуфлангом, ни на линии офсайда. После перерыва у вингера слегка подсела физика, и подобные ситуации посыпались в каждой второй атаке. Замена — логична.

В целом у "Спартака" появился хороший по навыкам, но ментально и тактически сырой игрок. Вероятно, после выздоровления Адриано и отдыха Самедова 20-летний дебютант присядет в запас. Но Ломовицкий обязательно получит шанс, хотя еще есть Ташаев. Потому что опыт в его возрасте — вопрос не критичный и вполне решаемый. Не зря же Каррера после замены поцеловал».

Промес был худшим

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что игра в атаке у красно-белых не слишком удалась.

«После перерыва гости стали играть выше и периодически прессинговать продолжавших много владеть мячом соперников. Если в первом тайме, они, по сути, не провели ни одной стоящей атаки, то во втором стали чаще тревожить Максименко. Вспомнилось, как оренбуржцы на этом же стадионе едва не спаслись два сезона назад, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2. Тогда победу красно-белым принес точный удар подключившегося в атаку Зобнина.

Хозяева же по большей части катали мяч между собой, регулярно задействуя Жиго, но с продвижением мяча вперед появились трудности. В результате москвичи стали сваливаться на дальние удары. По воротам Фролова из-за пределов штрафной прицельно били Зобнин и Лукас Фернандо. Впрочем, успеха они не достигли.

Другим мощным оружием "Спартака" с появлением на тренерском мостике Массимо Карреры стали смертельные контратаки, которые принесли команде чемпионство в сезоне-2016/17. Но на старте сезона они красно-белым пока не удаются. В игре гостей по понятным причинам появились разрывы между линиями и свободные зоны в обороне, но каждая попытка убежать от соперников заканчивалась нелепой ошибкой. Особенно часто этим грешил Квинси Промес, регулярно терявший мяч в попытке обыграть оппонента».

Нового «Спартака» зрители не увидели

Автор Sport24 Максим Алланазаров делает далеко идущие выводы и объясняет, чего от «Спартака» можно ждать в будущем.

«В первом матче сезона "Спартак" 90% времени контролировал мяч, но опасные моменты давались команде с трудом. По прошествии 70 минут Зе Луиш явно "наелся", заменить его было просто некем, Квинси Промес постоянно упирался в 2-3 соперников, сбивая ритм атаки, а проникающие передачи Фернандо часто оборачивались обрезами.

В первую очередь, Каррере стоит определиться с тем, как будет выглядеть его полузащита. В матче против "Оренбурга" остро ощущалась нехватка креативного хавбека, который может нестандартно сыграть в центре поля. Фернандо делает это хорошо, но через два раза на третий, единственное слабое место Зобнина — созидание, Глушакову нужно набирать свою лучшую форму, а Ханни основным игроком тренер по-прежнему не видит.

В первом матче сезона Каррера не смог показать болельщикам новый "Спартак". Игра против "Локомотива" во многом ответит на вопрос: готова ли команда играть в Лиге чемпионов. С высокой долей вероятности условные ПАОК или "Базель" будут стараться сыграть против Карреры, как это сделал "Марибор".»

С такой атакой «Оренбург» вернется в ФНЛ

Автор Rusfootball.info Андрей Мордовин не щадит дебютанта РПЛ, который не слишком впечатлил своей игрой в матче со «Спартаком».

«Главный тренер "Оренбурга" уже на 4-ой минуте понял, что намудрил с вратарем на матч. Имея в распоряжении "самого антиспартаковского игрока" Александра Довбню, он почему-то поставил в ворота Евгения Фролова. Голкипер ошибся при первом же стандарте, когда выпустил из рук мяч точно на ногу Самуэлю Жиго. Чем руководствовался Федотов, когда определял стартовый список, непонятно.

Может, у Фролова лучше взаимопонимание с защитниками? Но если вспомнить игру Довбни против "Спартака" за Хабаровск, то там вообще оборонцы СКА были зрителями сэйвов вратаря, практически с ним не взаимодействуя. Фролов поддержал тренд Кариуса и Льориса и теперь сядет на скамеечку.

Понятно, что играть первый матч сезона на выезде против "Спартака" — испытание трудное. Но это не значит, что нужно сидеть весь первый тайм непосредственно у своих ворот. Команда Федотова атаковала критично мало. Гости были не готовы даже устраивать контратаки. Тем более, что ставка на надежную игру в защите провалилась в самом начале встречи.

Федотов не смог настроить созидательные действия своих футболистов. Пара стандартов и пара выстрелов после отскоков — вот и все нападение "Оренбурга". Возможно, команда будет прибавлять, но пока непонятно, за счет чего возможен прогресс. Оставшиеся 29 матчей в защите отсидеть не получится».

«Ромашка» возвращается в состав

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов фиксирует, что наставник «Спартака» нашел общий язык с российскими лидерами команды.

«Конец прошлого сезона прошел под знаком борьбы Массимо Карреры и объединения, известного как ОПГ "Ромашка". Прежние авторитеты поставили под сомнение компетенцию тренера, он ответил. Конец сезона Глушаков и Комбаров провели на скамейке запасных. Ни один, ни другой в итоге не поехали на чемпионат мира.

Но, кажется, сейчас в красно-белом королевстве снова наступил мир. Сборы прошли без скандалов, старые раны затянулись, прежние конфликты разрешились. И на первый матч в сезоне "Спартак" вышел крепким и единым.

Далеко идущих выводов по этой игре, конечно, делать не нужно. Это только первый тур, и это "Оренбург". Даже тот факт, что победный гол фактически сделали Комбаров и Глушаков (первый пробил издали, второй на отскоке отважно сыграл головой) еще не говорит, что опальные некогда футболисты снова стали ключевыми фигурами. Но для обоих эпизод полезен. Как и для Карреры, который, как известно, не очень хотел продолжать с ними сотрудничество.

Это не победа "Ромашки" и не победа Карреры. То, что они в составе — победа "Спартака".

Итальянец не стал заложником собственного самолюбия. Личное он не ставит выше командного, если Глушаков и Комбаров готовы, они играют. А футболисты перестали обижаться — и реально бьются. Каррера получил за свой профессионализм три очка. Больше, чем в первом туре прошлого сезона. Но дело не в Каррере. Три очка в первую очередь получил "Спартак". Посмотрим, что будет дальше».

«Спартак» потерял бы очки без ошибки Фролова

Автор Soccer.ru Вадим Багров не слишком впечатлени игрой красно-белых в матче с «Оренбургом».

«Не хватало изобретательности, хотя Карреру, конечно же, устроил результат. Но если бы вратарь "Оренбурга" не допустил ошибку — нули могли сохраниться до конца. Прямо перед чужими воротами у хозяев было много брака и странных решений. Новичок лиги мог отобрать очки у москвичей на радость "Зениту". Но в том, что у команды Карреры не все получается, ничего страшного — по одному матчу нельзя делать выводы.

Впрочем, болельщикам "Спартака" могло не понравиться, что команда переносит минусы прошлого сезона в этот. По-прежнему не оставляет ощущение, что словно не хватает двенадцатого игрока — парня с тонкими решениями и пасами, вроде Ханни, только смелее и резче. Кроме того, по-прежнему фланговые защитники "Спартака" в атаке убедительнее, чем в защите, хотя даже у чужих ворот принимают банальные решения.

Возможно, первый же матч обозначил проблему "Спартака"? Команда может оказаться слишком предсказуемой для защитных соперников. Играют широко, аккуратно, но скучновато. Надежда лишь на то, что наберут мастера голов и будут вытаскивать матчи, как это делали раньше Промес, Луис Адриано и даже Глушаков дальними ударами. Но для минимальных побед надо так относиться к каждой игре в обороне, как в чемпионском сезоне. Очень трудно набирать по три очка с помощью успехов 1:0, ведь будут и те, кто озадачит защиту красно-белых». 0