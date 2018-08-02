ЦСКА нашел замену Мусе: Кто такой Абель Эрнандес?

ЦСКА объявил о подписании нападающего Абеля Эрнандеса. Рассказываем о новом футболисте столичной команды.

В Уругвае и Италии

Профессиональная карьера уругвайского форварда началась в 16 лет на родине в «Сентраль Эспаньоле», в составе которого по итогам первых четырех матчей он забил пять мячей. Не удивительно, что через два года талантливый игрок оказался в одном из местных грандов «Пеньяроле», где быстро стал основным исполнителем, благодаря чему пробился в молодежную сборную страны U-20.

Но и в Монтевидео Абель Эрнандес пробыл лишь полгода, ведь его быстро заприметил «Палермо», в результате чего зимой 2009 года нападающий перебрался в Италию.

Дебютировать в составе сицилийцев 18-летнему футболисту удалось 15 марта, когда он заменил Эдинсона Кавани. Прогресс в сицилийском клубе был не таким стремительным, как в предыдущих командах, тем не менее, в июне 2009 года уругваец был среди ключевых игроков в завоевании примаверой «Орлов» молодежного чемпионата Италии.

А в дальнейшем форвард становился все более полезным исполнителем коллектива, забив в последующих сезонах семь и восемь голов в Серии А, тогда как наиболее успешной для Эрнандеса выдалась кампания 2013/14 годов, которую «Палермо» провел в Серии B: 14 результативных ударов и чемпионский титул.

Лучшие фрагменты в игре Эрнандеса за «Палермо» и сборную Уругвая

В Англии

Но снова выступить в элите кальчо Абелю не довелось, ведь уже летом 2014 года он стал игроком «Халл Сити» за рекордные для английского клуба 10 млн фунтов. Путь из Серии B в АПЛ вышел неудачным, поскольку за 27 поединков новичок «Тигров» провел четыре гола и вместе с командой понизился в классе.

В заключительной встрече провального сезона не сдержался и во время внеигрового эпизода ударил защитника «МЮ» Фила Джонса, за что постфактум получил дисквалификацию на три матча.

В Чемпионшипе дела пошли куда лучше: нападающий выдал свою наиболее результативную кампанию в карьере, которая остается таковой до сих пор — 22 гола в 45 поединках. Закономерно, что после такого выступления сам клуб и его футболисты признали южноамериканца лучшим игроком сезона, по итогам которого коллектив, однако, не вернулся в Премьер-лигу.

Повыситься в классе «Халлу» и Эрнандесу не удалось и в последующие два сезона, в которых показатели форварда серьезно упали — пять и восемь мячей соответственно. Не помог и приход на тренерский мостик летом 2017 года Леонида Слуцкого, без рекомендаций которого по поводу трансфера в ЦСКА, похоже, не обошлось. Российский менеджер, правда, не мог рассчитывать на футболист в течение полугода из-за травмы ахилла.

Лучшие фрагменты в игре Эрнандеса за «Халл»

Что ожидать от него в России

ЦСКА подписал уругвайца в качестве замены Ахмеду Мусе, который вернулся после аренды в «Лестер», посему московский клуб ожидает от новичка такого же качества в атаке. В то же время, нужно отметить, что Эрнандес отличается по своим качествам от нигерийца: он уступает ему в скорости, зато превосходит в атлетизме и действиях наверху (рост — 185 см).

Поэтому «Армейцам» придется несколько изменить игру впереди, если они хотят сделать ставку на уругвайского новичка в нападении.

В этом случае в ЦСКА должны понимать, что они серьезно рискуют, потому что форвард подвержен травмам и просто проблемам со здоровьем. Еще в возрасте 18 лет у него выявили аритмию верхнего сердечного желудочка, из-за чего пропустил месяц для комплексного обследования, а в октябре 2012 года его на полгода лишился «Палермо» в связи с разрывом связок колена.

О другом полугодичном пребывании в лазерете — теперь уже «Халла» — говорилось выше, и это не единственные случаи продолжительных повреждений у нападающего.

Закономерно, что трансфер Эрнандеса в московский клуб едва не сорвался вследствие неудачного медосмотра: по информации прессы, у новичка обнаружили проблемы с ахилловым сухожилием и коленями. Впрочем, ЦСКА побеспокоился, чтобы это не принесло значительных финансовых потерь, ведь его переход состоялся на бесплатной основе, а согласно данным ряда медиа, в трехлетнем контракте футболиста прописан пункт о расторжении соглашения без компенсации в случае получения серьезной травмы. 0