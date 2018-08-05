ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Спартаку» не хватает реализации. Дерби с «Локо» завершилось без голов

    Ничья между «Спартаком» и «Локомотивом» — в нашем обзоре СМИ

    РПЛ Футбол России Спартак Локомотив Календарь РФПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Гильерме сыграл надежно«Спартаку» не хватает реализации. Дерби с «Локо» завершилось без голов Олег Шатов принимает поздравления«Зениту» повезло. Ошибка Левашова позволила набрать три очка «Локомотив» — «Спартак»РПЛ. «Динамо» и «Рубин» победителя не выявили, ничья в московском дерби
  • 20:53
    • Московское дерби завершилось вничью
  • 21:44
    • Рублев вышел в полуфинал турнира в Вашингтоне
  • 21:17
    • «Зенит» объявил о переходе Джорджевича в «Арсенал»
  • 21:07
    • Колесников выиграл золото ЧЕ с мировым рекордом
  • 19:53
    • «Тамбов» обыграл «Армавир» и вышел на второе место в турнирной таблице
  • 19:08
    • Российские синхронистки выиграли произвольную программу на ЧЕ
  • 18:25
    • «Зенит» минимально обыграл тульский «Арсенал»
    Все новости спорта
    Гильерме сыграл надежно
    Гильерме сыграл надежно
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!
    «Спартак» и «Локомотив» не забили голов в московском дерби в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Встреча на «РЖД Арене» завершилась скучными нулями. И все же мы решили узнать, что об этой игре написали СМИ.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ошибки Денисова и дебют Крыховяка

    Журналист «Чемпионата» Павел Пучков обратил внимание на то, как часто допускал ошибки Игорь Денисов, а также похвалил его партнера Гжегожа Крыховяка, для которого это был дебют в РПЛ.

    «За первый тайм Юрий Семин несколько раз чуть не убил арбитров и устроил ливень из бутылки воды. "Локомотив" играл плохо — атак практически не было, в обороне постоянно возникали ошибки.

  • «Зениту» повезло. Ошибка Левашова позволила набрать три очка
  • СМИ — о непростой победе «сине-бело-голубых» над тульским «Арсеналом»
  • Вчера

    • Самое удивительно было видеть регулярные косяки со стороны Игоря Денисова. Он несколько раз очень плохо отдавал мяч партнерам на своей половине поля. В этой ситуации лучшим стал Гжегож Крыховяк, проводивший свой первый матч в России. Поляк не пытался изобретать, отдавал либо короткие передачи, либо диагонали подальше от ворот.

    При этом полузащитник практически всегда оставался свободен для передач партнеров. И исправлял их ошибки. Сравнительная статистика Крыховяка и Денисова по единоборствам: уже после первого тайма было 10 (7 удачных) у поляка, 2 (1) — у капитана.

    "Спартак" атаковал много и временами очень красиво. Пропуски мяча на партнеров, удар Зе Луиша через себя — все это было очень опасно, но забить не получалось. В середине тайма гости чуть не остались без своего капитана: Глушаков получил по голове после столкновения. Но вернулся на поле — в специальном шлеме. Доиграл так до перерыва, но на второй тайм надевать не стал», — подчеркнул Пучков.

  • Юрий Семин
  • Главный тренер «Локомотива»
  • Мы проиграли первый тайм. Во втором игра была равной. Счет закономерный. На данный момент уровень функциональной готовности у «Спартака» выше, так как он готовился к квалификации Лиги чемпионов. Мы желаем спартаковцам удачи. Впервые сыграл Крыховяк, который тренировался с нами всего пять дней. Гжегож произвел хорошее впечатление. Я доволен футболистами — они проявили характер и волевые усилия. А игра придет. Гильерме хорошо сыграл — так и нужно всегда. Когда мы впервые стали чемпионами, Овчинников провел 20 матчей на ноль. Если Гилерме не пропустит в 20 матчах, мы снова станем чемпионами. Вы правы, мы не забиваем и мало бьем по воротам. Я говорил перед матчем, что ударов нужно больше. Что касается забитых мячей, ничего страшного. «Локомотив» всегда хорошо играл в обороне, а голы придут.

    • «Паровоз» долго набирает ход

    Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин заметил, что «Локомотив» провел уже третью кряду «сухую» игру.

    «Впереди у подопечных Семина мало что получалось. Джефферсон Фарфан никак не мог зацепиться за мяч, а зачастую его просто опережали защитники "красно-белых". Ману Фернандеш выглядел значительно лучше по движению и качеству передач, чем в поединке за Суперкубок против ЦСКА, но этого все равно не хватало для того, чтобы предъявить хоть какой-то достойный ответ мощной атаке соперника.

    После перерыва выбегать в свои любимые контратаки у хозяев получалось лучше, но не всякий подобный забег завершался чем-то острым у ворот Александра Максименко. Хорошей иллюстрацией сказанному может служить пас Крыховяка вроде бы на Алексея Миранчука, а на самом деле — в аут, когда несколько "железнодорожников", казалось, уже были готовы приблизиться к чужим воротам на спинах соперника.

  • ЦСКА нашел замену Мусе: Кто такой Абель Эрнандес?
  • Представление новичка московского клуба
  • 02/08/2018

    • В концовке "Локомотив", даже заработав опасный штрафной (и бездарно его разыграв), явно в большей степени заботился о безопасности собственных ворот. Пусть это и грозило "железнодорожникам" третьей кряду "сухой" игрой в нынешнем сезоне — с учетом 120 безголевых минут в Суперкубке и нулевой ничьи в Уфе. "Паровоз" Юрия Семина не впервые долго набирает ход, но затем быстро едет. Посмотрим, как будет в этом чемпионате», — пишет Прокудин.

  • Гильерме
  • Вратарь «Локомотива»
  • В первом тайме лучше был «Спартак». Нам не хватало концентрации. Но во втором тайме мы выровняли игру. «Спартак» — хорошая команда. Много качественных футболистов, против которых всегда сложно. Пересмотрю этот матч еще раз. У нас много креативных футболистов в центре поля, но не хватает людей в штрафной. Сказывается и тяжелый график. Но это только начало сезона. Еще много времени, чтобы все исправить.

    • Плюсы «Спартака»

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов увидел в игре «Спартака» много плюсов, даже несмотря на то, что «красно-белые» не смогли победить.

    «Несмотря на то, что победить "Локо" у "Спартака" не вышло, "красно-белые" скорее оставили приятное впечатление. В Салониках за команду не должно быть страшно. Фиксируем плюсы:

    1) Скорости и движение — особенно до перерыва. Все отрабатывают, все навязывают борьбу. Есть прессинг.

    2) "Спартак" понимает, что делать на поле. Видна игра, которая, правда, в тяжелые моменты (чем ближе к концу, тем тяжелее) сбивается к верховым подачам.

  • Аншлаг и скучные нули в Самаре
  • Безголевая ничья «Крыльев Советов» и ЦСКА в Самаре — в нашем обзоре прессы
  • 31/07/2018

    • 3) Очень хороший Жиго. Цепкий, спокойный, хладнокровный. Настоящая трансферная удача.

    4) Форма Зе Луиша. Понятно, почему он сейчас нападающий номер один, столько всего выиграл, столько атак разогнал. Кстати, от него в предстоящей многое зависит, основной центральный защитник ПАОК — его товарищ по сборной Кабо-Верде Фернанду Варела.

    5) Максименко — второй матч на ноль, во всех эпизодах действовал спокойно, по-взрослому.

    Есть, конечно, и минусы. Самый главный — неумение спокойно "убить" соперника с первой или второй попытки. Наверняка не все болельщики оценили игру Ташаева и Промеса. Не все получается у Зобнина (после ЧМ это было ожидаемо).

    Но глубокая скамейка (такой в нашей лиге нет, наверное, ни у кого кроме "Зенита") дает Каррере и его помощникам возможность активно маневрировать», — считает Зеленов.

  • Массимо Каррера
  • Главный тренер «Спартака»
  • Когда не получается победить, то ничья лучше поражения. Я доволен тем, как действовала сегодня команда. Разве что в самой концовке мы немного растерялись и позволили «Локомотиву» проводить контратаки. Но в целом мы контролировали игру, создавали моменты.

    • Тревожные ожидания квалификации ЛЧ

    Автор «Советского спорта» Юрий Цыбанев опасается, что «Спартак» с такой игрой может провалиться в квалификации Лиги чемпионов.

    «Видите ли вы сейчас в составе "Спартака" игроков, которые способны в течение всей игры инициировать и доводить до ума острые атаки — как это делают в "Зените" Шатов, Кузяев и Дзюба? А ведь Сергею Семаку, приняв команду в работу, надо было еще и разбираться, кто есть кто в штатном расписании, содержавшем 33 футбольные единицы, — тогда как Каррера о своих игроках давно все знает. Но спартаковская атака, грозная по именам, два матча подряд гоняет порожняк.

  • Зажигай, Жиго. Победу «Спартаку» принесло секретное оружие
  • Реакция СМИ на победу красно-белых над «Оренбургом» в стартовом туре РПЛ
  • 29/07/2018

    • И вот с этим сомнительным оснащением "Спартак" намерен пробиваться в Лигу чемпионов? Выдать на-гора четыре дополнительных матча в августовском расписании? Против соперников, которым премиальные за Лигу чемпионов жизненно важнее, чем красно-белому клубу? И которые по этой веской причине будут готовы терпеть и ловить свой шанс даже более истово, чем это делал "Локо"?

    Вы видели, как на последних секундах Крыховяк обманул на маневре в спартаковской штрафной Зобнина? Хотя первый, как известно, практически и не тренировался еще у Семина — а второй признан в это лето эталоном проделываемых объемов и выносливости. И в этом эпизоде мне видится недобрый знак для "Спартака" перед лигочемпионской квалификацией», — отмечает Цыбанев.

  • Квинси Промес
  • Полузащитник «Спартака»
  • Да, мы потеряли два очка. Мы могли и должны были забить. Но мы не проиграли, это хорошо. Все в порядке. Если ты имеешь шансы, но не забиваешь, происходят такие игры. Впереди у нас Лига чемпионов.

    • Нужно готовить сюрпризы

    Станислав Горин в своем материале на Soccer.ru призвал «Спартак» подумать над тем, как улучшить реализацию моментов.

    «Каррера может и сделал выводы после первой игры, но накануне матча против команды младшего Луческу ничего не изменил, что настораживает. Насколько быстро этот "Спартак" готов реагировать на свои ошибки и исправлять их, если даже в играх, где им позволяли вести, не дожимали соперника, который не заставлял отыгрываться? "Оренбург" не пропустил второй мяч, "Локомотив" не пропускал вовсе. Но отбился не из-за своей невероятной стойкости, а из-за однотипности попыток соседей.

  • Под знаком медведя: 10 ожиданий от нового сезона РПЛ
  • Делимся главными ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ 2018/19
  • 26/07/2018

    • Команда Карреры не играет примитивно, но повторяется слишком часто, что доказывают цифры. На среду нужно заготовить несколько новых фишек. Понятно, что Адриано может выйти с первых минут, но и о Ханни важно напомнить — нужны люди, создающие верные моменты четкими пасами низом.

    Лига чемпионов может не простить такую ужасную реализацию — 35 ударов, каждый третий в створ, но лишь 1 мяч за два матча, и тот случайный, ведь забит центральным защитником после ошибки вратаря соперника. Пока "Спартак" играет активно, но неправильно, и хотя для старта сезона это нормально, есть отягчающий фактор — Лига чемпионов на неделе», — замечает Горин.

  • Денис Глушаков
  • Полузащитник «Спартака»
  • Должны были выигрывать. В первом тайме мы не реализовали целый ряд моментов. Потеряли очки. Не получилось забить, будем работать над реализацией моментов. В принципе, с «Локомотивом» всегда тяжело играть, они играют от обороны. Нам приходилось взламывать оборону «Локомотива», не впервые так. Не получилось забить, но будет ответная игра у нас на «Открытии», будем брать реванш. Не мне судить, как ребята сыграли. Есть тренер, который рассудит, кто как сыграл. Установка была — высокий прессинг, но мы высоко всего пару раз сыграли, очень мало. Должны были больше играть в высокий прессинг. Мы в центре поля отбирали мячи, а должны были вообще не давать им выходить из обороны, должны были отбирать у них мячи в их штрафной. Что касается моей травмы, то это обычное рассечение в результате столкновения. В перерыве зашили, все нормально.
    • 0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Победа без класса. Семаку еще нужно отладить механизм «Зенита»
  • 30/07/2018 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • «Крылья Советов» — «Оренбург»
  • 2,37
  • Сегодня в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Малком забил мяч в дебютном матче за «Барселону»
  • Месси и Суарес получили нового партнера в атаке
    • 20:45 01/08/2018     Маттео Дармиан
  • Трансферный дайджест. 24-30 июля
    • 08:55 30/07/2018     Эрнесто Вальверде
  • Новая «Барса» — большой вызов для Вальверде
    • 14:08 30/07/2018
    Тоже интересно
    Хабиб Нурмагомедов Прочие Ударник против борца. Макгрегор — главый вызов в карьере ХабибаПредыстория и расстановка сил перед самым громким поединком в UFC за последние несколько лет Вчера в 19:060
  • 17:58
    • «Локомотив» и «Спартак» назвали стартовые составы
  • 17:22
    • ПСЖ в шестой раз подряд стал обладателем Суперкубка Франции
  • 17:01
    • «Вильярреал» хочет продать Черышева
    Лампард начинает с волевой победы в «Дерби» Футбол Лампард ворвался в мир тренеровРеакция прессы на первую победу молодого менеджера Вчера в 17:560
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. ПСЖ против «Монако», несложная задача «Зенита»
  • 4,53
    •
  • 23:03
    • «Интер» выиграл у «Лиона» в Международном кубке чемпионов
  • 22:55
    • «Ливерпуль» разгромил «Наполи» в товарищеском матче
  • 22:37
    • Глушаков не обращает внимания на болельщиков «Локомотива»
    Пеп Гвардиола и Маурицио Сарри Футбол В ожидании битвы Гвардиолы и СарриУже в воскресенье между собой сыграют команды тренеров, которые очень напоминают друг друга Вчера в 14:190
  • 15:54
    • «Краснодар» добился волевой победы над «Уралом»
  • 15:45
    • Эрнандес: Меня прекрасно приняли в ЦСКА
  • 14:33
    • Погба отказался прервать отпуск по просьбе Моуринью
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие