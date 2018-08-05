«Спартаку» не хватает реализации. Дерби с «Локо» завершилось без голов

«Спартак» и «Локомотив» не забили голов в московском дерби в рамках второго тура российской Премьер-лиги. Встреча на «РЖД Арене» завершилась скучными нулями. И все же мы решили узнать, что об этой игре написали СМИ.

Ошибки Денисова и дебют Крыховяка

Журналист «Чемпионата» Павел Пучков обратил внимание на то, как часто допускал ошибки Игорь Денисов, а также похвалил его партнера Гжегожа Крыховяка, для которого это был дебют в РПЛ.

«За первый тайм Юрий Семин несколько раз чуть не убил арбитров и устроил ливень из бутылки воды. "Локомотив" играл плохо — атак практически не было, в обороне постоянно возникали ошибки.

Самое удивительно было видеть регулярные косяки со стороны Игоря Денисова. Он несколько раз очень плохо отдавал мяч партнерам на своей половине поля. В этой ситуации лучшим стал Гжегож Крыховяк, проводивший свой первый матч в России. Поляк не пытался изобретать, отдавал либо короткие передачи, либо диагонали подальше от ворот.

При этом полузащитник практически всегда оставался свободен для передач партнеров. И исправлял их ошибки. Сравнительная статистика Крыховяка и Денисова по единоборствам: уже после первого тайма было 10 (7 удачных) у поляка, 2 (1) — у капитана.

"Спартак" атаковал много и временами очень красиво. Пропуски мяча на партнеров, удар Зе Луиша через себя — все это было очень опасно, но забить не получалось. В середине тайма гости чуть не остались без своего капитана: Глушаков получил по голове после столкновения. Но вернулся на поле — в специальном шлеме. Доиграл так до перерыва, но на второй тайм надевать не стал», — подчеркнул Пучков.

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Мы проиграли первый тайм. Во втором игра была равной. Счет закономерный. На данный момент уровень функциональной готовности у «Спартака» выше, так как он готовился к квалификации Лиги чемпионов. Мы желаем спартаковцам удачи. Впервые сыграл Крыховяк, который тренировался с нами всего пять дней. Гжегож произвел хорошее впечатление. Я доволен футболистами — они проявили характер и волевые усилия. А игра придет. Гильерме хорошо сыграл — так и нужно всегда. Когда мы впервые стали чемпионами, Овчинников провел 20 матчей на ноль. Если Гилерме не пропустит в 20 матчах, мы снова станем чемпионами. Вы правы, мы не забиваем и мало бьем по воротам. Я говорил перед матчем, что ударов нужно больше. Что касается забитых мячей, ничего страшного. «Локомотив» всегда хорошо играл в обороне, а голы придут.

«Паровоз» долго набирает ход

Корреспондент «Спорта День за Днем» Егор Прокудин заметил, что «Локомотив» провел уже третью кряду «сухую» игру.

«Впереди у подопечных Семина мало что получалось. Джефферсон Фарфан никак не мог зацепиться за мяч, а зачастую его просто опережали защитники "красно-белых". Ману Фернандеш выглядел значительно лучше по движению и качеству передач, чем в поединке за Суперкубок против ЦСКА, но этого все равно не хватало для того, чтобы предъявить хоть какой-то достойный ответ мощной атаке соперника.

После перерыва выбегать в свои любимые контратаки у хозяев получалось лучше, но не всякий подобный забег завершался чем-то острым у ворот Александра Максименко. Хорошей иллюстрацией сказанному может служить пас Крыховяка вроде бы на Алексея Миранчука, а на самом деле — в аут, когда несколько "железнодорожников", казалось, уже были готовы приблизиться к чужим воротам на спинах соперника.

В концовке "Локомотив", даже заработав опасный штрафной (и бездарно его разыграв), явно в большей степени заботился о безопасности собственных ворот. Пусть это и грозило "железнодорожникам" третьей кряду "сухой" игрой в нынешнем сезоне — с учетом 120 безголевых минут в Суперкубке и нулевой ничьи в Уфе. "Паровоз" Юрия Семина не впервые долго набирает ход, но затем быстро едет. Посмотрим, как будет в этом чемпионате», — пишет Прокудин.

Гильерме Вратарь «Локомотива» В первом тайме лучше был «Спартак». Нам не хватало концентрации. Но во втором тайме мы выровняли игру. «Спартак» — хорошая команда. Много качественных футболистов, против которых всегда сложно. Пересмотрю этот матч еще раз. У нас много креативных футболистов в центре поля, но не хватает людей в штрафной. Сказывается и тяжелый график. Но это только начало сезона. Еще много времени, чтобы все исправить.

Плюсы «Спартака»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов увидел в игре «Спартака» много плюсов, даже несмотря на то, что «красно-белые» не смогли победить.

«Несмотря на то, что победить "Локо" у "Спартака" не вышло, "красно-белые" скорее оставили приятное впечатление. В Салониках за команду не должно быть страшно. Фиксируем плюсы:

1) Скорости и движение — особенно до перерыва. Все отрабатывают, все навязывают борьбу. Есть прессинг.

2) "Спартак" понимает, что делать на поле. Видна игра, которая, правда, в тяжелые моменты (чем ближе к концу, тем тяжелее) сбивается к верховым подачам.

3) Очень хороший Жиго. Цепкий, спокойный, хладнокровный. Настоящая трансферная удача.

4) Форма Зе Луиша. Понятно, почему он сейчас нападающий номер один, столько всего выиграл, столько атак разогнал. Кстати, от него в предстоящей многое зависит, основной центральный защитник ПАОК — его товарищ по сборной Кабо-Верде Фернанду Варела.

5) Максименко — второй матч на ноль, во всех эпизодах действовал спокойно, по-взрослому.

Есть, конечно, и минусы. Самый главный — неумение спокойно "убить" соперника с первой или второй попытки. Наверняка не все болельщики оценили игру Ташаева и Промеса. Не все получается у Зобнина (после ЧМ это было ожидаемо).

Но глубокая скамейка (такой в нашей лиге нет, наверное, ни у кого кроме "Зенита") дает Каррере и его помощникам возможность активно маневрировать», — считает Зеленов.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Когда не получается победить, то ничья лучше поражения. Я доволен тем, как действовала сегодня команда. Разве что в самой концовке мы немного растерялись и позволили «Локомотиву» проводить контратаки. Но в целом мы контролировали игру, создавали моменты.

Тревожные ожидания квалификации ЛЧ

Автор «Советского спорта» Юрий Цыбанев опасается, что «Спартак» с такой игрой может провалиться в квалификации Лиги чемпионов.

«Видите ли вы сейчас в составе "Спартака" игроков, которые способны в течение всей игры инициировать и доводить до ума острые атаки — как это делают в "Зените" Шатов, Кузяев и Дзюба? А ведь Сергею Семаку, приняв команду в работу, надо было еще и разбираться, кто есть кто в штатном расписании, содержавшем 33 футбольные единицы, — тогда как Каррера о своих игроках давно все знает. Но спартаковская атака, грозная по именам, два матча подряд гоняет порожняк.

И вот с этим сомнительным оснащением "Спартак" намерен пробиваться в Лигу чемпионов? Выдать на-гора четыре дополнительных матча в августовском расписании? Против соперников, которым премиальные за Лигу чемпионов жизненно важнее, чем красно-белому клубу? И которые по этой веской причине будут готовы терпеть и ловить свой шанс даже более истово, чем это делал "Локо"?

Вы видели, как на последних секундах Крыховяк обманул на маневре в спартаковской штрафной Зобнина? Хотя первый, как известно, практически и не тренировался еще у Семина — а второй признан в это лето эталоном проделываемых объемов и выносливости. И в этом эпизоде мне видится недобрый знак для "Спартака" перед лигочемпионской квалификацией», — отмечает Цыбанев.

Квинси Промес Полузащитник «Спартака» Да, мы потеряли два очка. Мы могли и должны были забить. Но мы не проиграли, это хорошо. Все в порядке. Если ты имеешь шансы, но не забиваешь, происходят такие игры. Впереди у нас Лига чемпионов.

Нужно готовить сюрпризы

Станислав Горин в своем материале на Soccer.ru призвал «Спартак» подумать над тем, как улучшить реализацию моментов.

«Каррера может и сделал выводы после первой игры, но накануне матча против команды младшего Луческу ничего не изменил, что настораживает. Насколько быстро этот "Спартак" готов реагировать на свои ошибки и исправлять их, если даже в играх, где им позволяли вести, не дожимали соперника, который не заставлял отыгрываться? "Оренбург" не пропустил второй мяч, "Локомотив" не пропускал вовсе. Но отбился не из-за своей невероятной стойкости, а из-за однотипности попыток соседей.

Команда Карреры не играет примитивно, но повторяется слишком часто, что доказывают цифры. На среду нужно заготовить несколько новых фишек. Понятно, что Адриано может выйти с первых минут, но и о Ханни важно напомнить — нужны люди, создающие верные моменты четкими пасами низом.

Лига чемпионов может не простить такую ужасную реализацию — 35 ударов, каждый третий в створ, но лишь 1 мяч за два матча, и тот случайный, ведь забит центральным защитником после ошибки вратаря соперника. Пока "Спартак" играет активно, но неправильно, и хотя для старта сезона это нормально, есть отягчающий фактор — Лига чемпионов на неделе», — замечает Горин.