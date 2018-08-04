«Зениту» повезло. Ошибка Левашова позволила набрать три очка

«Зенит» в домашнем матче второго тура российской Премьер-лиги обыграл тульский «Арсенал» со счетом 1:0. «Сине-бело-голубые» смогли набрать три очка благодаря Олегу Шатову, который в середине второго тайма забил со штрафного не без ошибки вратаря «оружейников» Михаила Левашова. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Аргентинский эксперимент заканчивается?

Редактор «Спорта День за Днем» Александр Кавокин обратил внимание на тот факт, что Сергей Семак доверяет аргентинцам не так часто, как Роберто Манчини.

«В первом тайме самыми активными у "Зенита" были те, кого забраковал Роберто Манчини. Артем Дзюба бежал за любым мячом, Олег Шатов перемещался по всему фронту атаки, часто встречаясь с мячом. На 15-й минуте он ворвался в штрафную "Арсенала", но вместо удара в дальний угол смачно махнул ногой по воздуху.

Эльмир Набиуллин совершенно не стеснялся подключаться в атаку по левому флангу. Пара его рейдов завершились угловыми, которые крайне неудачно подавал Леандро Паредес. С другого фланга у него получилось не лучше, но разозленные зенитовцы продолжили атаку: удар Роберта Мака из штрафной отразил голкипер "Арсенала" Михаил Левашов, а затем он же не позволил мячу дойти до Дзюбы. С двух метров заслуженный мастер спорта вряд ли бы промахнулся. Этот момент так и остался единственным у "Зенита" за весь первый тайм.

Хоть Семак и не признает существование "автобуса", но преодоление обороны "Арсенала" шло с трудом. Иногда гости все же позволяли себе появиться на чужой половине, но лишь затем, чтобы быстро потерять мяч. Разящие контратаки у "Зенита" не очень получались. Особенно, когда мяч оказывался Паредеса. Аргентинец пасовал… Левашову и разводил руками. Первый тайм закончился тем, что Лео упал недалеко от штрафной "Арсенала". Алексей Матюнин тут же свистнул, но лишь затем, чтобы отправить всех на перерыв.

Такой Паредес вряд ли поможет доплыть до зенита славы. Скорее, помогут деньги от его продажи, если "Зенит" все же решит расстаться с 24-летним полузащитником. Другие аргентинцы, купленные при Манчини, — Матиас Краневиттер, Себастьян Дриусси и Эмилиано Ригони — вообще не попадают в стартовый состав, правда, вышли по ходу второго тайма. Аргентинский эксперимент в "Зените" заканчивается?», — задается вопросом Кавокин.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Игра сложная и результат получился достаточно скользкий, который держал в напряжении до финального свитка. Нас — точно. Болельщиков, думаю, тоже. «Арсенал» — хорошая, организованная команда. Мы хотели забивать больше, чтобы было поспокойнее, но в целом по качеству игры, настрою и движению все было нормально. Нужно добавлять в плане стандартов, поскольку сделали довольно много подач, но достаточной остроты не создали, так что будем работать над этим компонентом. В целом, заслуженная, трудовая победа. Будем готовиться к следующему матчу.

Ошибка и сейвы Левашова

Автор Sport24 Владимир Колос заметил, что вратарь «Урала» Михаил Левашов допустил грубую ошибку в моменте с голом, но в концовке игры успел отметиться шикарными сейвами.

«Старт второго тайма начался по похожему сценарию. Туляки всем составом сидели у своих ворот, а "Зенит" безуспешно пытался пройти эту стену. Все изменил гол со штрафного Олега Шатов на 60-й минуте. Ошибку допустил вратарь "Арсенала" Михаил Левашов. Он ждал удара Дзюбы после подачи, но мяч никого не коснулся, пролетел между рук вратаря и оказался в воротах.

После пропущенного мяча гости попытались сыграть в атаку, но у них из этого мало что получалось. С единственным более или менее опасным ударом отлично справился Андрей Лунев.

А в конце матча "сине-бело-голубые" имели отличный шанс увеличить разницу в счете. Но голкипер на этот раз Михаил Левашов справился. Более того, совершил выдающиеся два сейва — сперва отбил удар Дзюбы головой в упор, а затем успел подняться и взять удар Дриусси, который с метра расстреливал пустые ворота. Мощь!», — восхищается Колос.

Олег Кононов Главный тренер «Арсенала» Мы в большей степени проводили игру в обороне. Предполагали, что «Зенит» своими действиями в атаке и в прессинге заставит нас обороняться. В целом, ребята соблюдали структуру, но нам не хватало точности передач и открываний для того, чтобы выходить в атаку и доводить дело до удара. По сути была только одна хорошая атака, когда Бакаев во втором тайме бил по воротам. Все равно хочу сказать хорошие слова в адрес своих футболистов, будем совершенствовать свою игру. В эпизоде с голом наш игрок нарушил правила, хотя, я думаю, там не надо было фолить. Но это ошибка линии защиты и, конечно, вратаря. Возможно, это системная ошибка. Нам было сложно играть в те минуты, когда «Зенит» создавал моменты.

Шатов передал привет Манчини

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отметил, что единственный гол в матче забил Олег Шатов, которого предыдущий тренер Роберто Манчини не видел в составе команды.

«У "Зенита" тоже было туго с развитием атак. Одного движения Шатова и Мака, а также неплохого прессинга Дзюбы мало. Фланговые подачи сине-бело-голубых снова были совершенно беззубыми, хотя их количество уменьшилось по сравнению с матчем в Тюмени. Но этому есть и объяснение: "Арсенал" давал предоставлял сопернику слишком много свободного пространства в зоне у штрафной площади, так что сваливаться на фланговую игру "Зениту" было бессмысленно.

С единственным голом петербуржцам повезло. Обычная подача со "стандарта" Шатова завершилась забитым мячом — Левашов явно зевнул мяч, пусть он и подпрыгнул прямо перед ним. А Шатов вслед за Дзюбой передал привет Манчини. Оба отверженных итальянцем футболиста отличились в двух стартовых турах и принесли "Зениту" по победе.

"Арсенал" во втором тайме имел только один момент, когда Лунев отбил плотный удар Бакаева. А Левашов в одной из атак дважды спас туляков и заслужил приз за лучший сэйв в матче. Но вряд ли он этим доволен: "Арсенал" все равно проиграл, а "Зенит" второй тур подряд набирает три очка», — констатирует Чернов.

Артем Дзюба Нападающий «Зенита» Тяжелая получилась победа. Мы доминировали всю игру и заслуженно победили. Парни — бойцы. Все знают, в чемпионате России не бывает просто ни с кем. Было тяжело взламывать такую насыщенную и грамотную оборону «Арсенала». Ребята упрямые, я прекрасно их знаю. Мы все понимали, что получится такой матч. Рад, что победили. Счет, мне кажется, не отражает ход матча, мы могли забить и побольше, так что будем работать над реализацией.

Командное движение по Семаку

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который смог перестроить игру после ухода Роберто Манчини, за счет чего команда смотрится интереснее.

«Семак только начинает работу с "Зенитом", однако уже сейчас в игре команды просматривается больше интересных ходов, взаимодействий, чем при Роберто Манчини. "Сине-бело-голубые" должны стать менее предсказуемыми для соперников.

Сейчас у них разумное движение в атаке с резкими открываниями игроков на свободное пространство, интересные комбинации за счёт треугольников, "стенок". Обращает на себя внимание, что Семак не собирается использовать Дзюбу просто как столба. По ситуации Артём смещался на фланги: действительно, у невысокого оппонента проще выиграть борьбу за мяч, да и места там хватает для обыгрыша один в один.

Достаточно хорошая подвижность центрфорварда помогла "Зениту" организовать таким образом несколько голевых или просто опасных моментов у ворот Михаила Левашова. Ещё бы с последним пасом дело обстояло получше, в том числе от крайних защитников!», — подчеркивает Романов.

Бранислав Иванович Защитник «Зенита» Матч получился тяжелым, так что слава богу, что выиграли. Самое важное — это добытые три очка. Этот матч показал, что мы можем улучшить нашу игру. Важно, что даже в такой тяжелой игре, когда соперник обороняется все 90 минут, мы забили гол и выиграли. Мы стараемся, пробуем разные варианты, чтобы добыть положительный результат. Сегодня мы показали хорошую игру, но надо больше забивать, быть более агрессивными в заключительной трети поля. Тренируем эти аспекты и будем работать над их улучшением.

«Зениту» нужны новички

Вадим Багров в своем материале на Soccer.ru пришел к выводу, что «Зениту» не стоит забывать о работе на трансферном рынке.

«Семаку нужны игроки высочайшего класса, точечное усиление. Хочется выигрывать РПЛ и добиваться побед в еврокубках — подписывайте тех, кто потащит команду. Такой вывод после двух похожих матчей с "Енисеем" и "Арсеналом", когда было много желания и не хватало класса. И для реализации моментов, и для создания их тонкими, как струна. Вот не забил бы Шатов, каким получился бы счет? Правильно — 0:0. Не вышел бы Кузяев в первом туре — тот же результат. Разговор об усилении актуален, особенно после резонансного заявления Семака в стиле Луческу и Манчини.

Сергей Богданович плохой говорун, всегда таким был. Фраза про усиление "каждой позиции" воспринимается буквально, хотя не исключено, что речь шла об усилении каждой линии, причем еще и без учета вратарской, раз подлили контракт с Бабуриным, а Лодыгин и Михаил Кержаков в заявке на Лигу Европы.

Но по сути Семак прав. Даже если благодаря трансферной деятельности Луческу, Манчини и директоров "Зенита" заявка раздута, чистка состава нужна, как нужны и качественные сильные игроки. Допускали грубейшие ошибки. Даже те, кто вроде может играть, ярко не выступали. Речь не обязательно о Паредесе. Например, Дриусси остается.

Разве Себастьян идеально подходит для работы с Дзюбой? Аргентинец будет в основе, когда вернется Кокорин? Таких нюансов в "Зените" полно, поскольку Семаку досталось наследие сразу двух тренеров, проваливших последние сезоны. При этом спрос на условных Новосельцевых не такой высокий, как петербуржцам хотелось бы. Даже новый спортивный директор Рибалта не сможет распродать всех с выгодой.

Поэтому увидим аренды — как Полоза и Цаллагова в "Рубин", увидим продажи — Джорджевич не заслужил торчать на скамейке, ведь молодой и талантливый парень. Наконец, увидим точечные подписания, приход нового руководителя, который раньше работал скаутом в "Ювентусе" и "МЮ", автоматически означает, что ему надо показать себя», — убежден Багров.