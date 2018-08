Шоу must go on: Люк доказывает, что ему нужно дать шанс

Четыре года назад крайний защитник «Саутгемптона»перешел в «Манчестер Юнайтед» за 27 млн фунтов. В сделке были прописаны еще 4 миллиона бонусов, если игрок проявит себя. По итогу, «МЮ» сэкономил, а Шоу, наверное, не раз каялся, что перешел в топ-клуб в юном возрасте (18 лет).

Хотя, скорее, наоборот — англичанин никому не жаловался. Иначе он не стал бы тем, кем он есть сейчас — молодым парнем с характером зрелого мужчины.

В сентябре прошлого года молодой защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу восстанавливался после тяжелейшего перелома большой и малой берцовых костей.

Тогда журналисты Sky Sports попросили наставника команды Жозе Моуринью прокомментировать возможность выхода англичанина на поле в поединке против родного «Саутгемптона».

The Special One в ответ раскритиковал журналистов и выпалил: «Вы что не видели наш матч против "Бёртона?" (в Кубке лиги — прим. LiveSport.Ru) Нужно было включить телевизор и посмотреть! Шоу пока не соответствует уровню "Ман Юнайтед". Ему нужно подтянуться».

В той игре молодой краёк сыграл всего один тайм после выхода на замену и попал в опалу на долгое время. Но Люк верил в себя, неоднократно заявляя, что хочет доказать свою профпригодность именитому тренеру.

И вот, спустя полтора года, Шоу разрывает мозги статистов Премьер-лиги, попутно помогая своему тренеру продлить рекордную серию.

Кто не знает, матч-открытие нынешнего сезона АПЛ стал для Жозе Моуринью 18-м в беспроигрышной серии стартовых поединков в качестве профессионального менеджера. Тут и раскрываются два зрелых мужских качества Люка Шоу.

Правильнее будет сказать — склонность к стоицизму. Шоу ни разу не грубил Моуринью ни лично, ни посредством прессы. Парень просто делал свое дело — терпеливо выполнял упражнения для возобновления формы.

В одном из интервью официальному сайту клуба крайний бек сборной Англии сказал: «Я не верю, что у нашего тренера есть любимчики и нелюбимые игроки. У всех футболистов будут равные шансы. Я смотрю на ситуацию именно под таким углом — что бы не писали журналисты, Моуринью верит в меня».

Те, кто смотрел матч «Манчестер Юнайтед» против «Лестера», могли сами оценить проделанную работу левого крайка «красных дьяволов». Время, потраченное на восстановление, того стоило.

Значительная часть игры шла именно через левый фланг. Люк Шоу владел мячом 6,2% игрового времени (больше только у Погба). При этом англичанин отдал 67 передач (второй показатель в команде) и 57 из них оказались точны (лидер в «МЮ»).

При этом 12 успешных передач Люк отдал в завершающей трети поля — это лучший показатель в обеих командах.

Многих подобные травмы ломают. Шоу не сломался. Он всегда повторял: «Если меня не выгнали, значит, я еще нужен. Несмотря на травму, я многое могу сделать для клуба».

Такой подход характерен только для зрелого человека. И только сильный мужчина способен на ехидные подколы отвечать настоящей преданностью и добротой.

