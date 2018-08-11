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    Шоу must go on: Люк доказывает, что ему нужно дать шанс

    Прекрасная игра крайнего защитника помогла его команде обыграть «Лестер» в матче-открытии нового сезона АПЛ

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    Люк Шоу
    Люк Шоу
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    Много слухов отправляли Люка Шоу в другие клубы, однако своим выступлением в первом туре новой АПЛ парень доказал, что достоин шанса побороться за место в составе «Юнайтед».
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    Четыре года назад крайний защитник «Саутгемптона» Люк Шоу перешел в «Манчестер Юнайтед» за 27 млн фунтов. В сделке были прописаны еще 4 миллиона бонусов, если игрок проявит себя. По итогу, «МЮ» сэкономил, а Шоу, наверное, не раз каялся, что перешел в топ-клуб в юном возрасте (18 лет).

    Хотя, скорее, наоборот — англичанин никому не жаловался. Иначе он не стал бы тем, кем он есть сейчас — молодым парнем с характером зрелого мужчины.

    «Это не его уровень»

    Люк Шоу
    manutd8.com

    В сентябре прошлого года молодой защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу восстанавливался после тяжелейшего перелома большой и малой берцовых костей.

    Тогда журналисты Sky Sports попросили наставника команды Жозе Моуринью прокомментировать возможность выхода англичанина на поле в поединке против родного «Саутгемптона».

    The Special One в ответ раскритиковал журналистов и выпалил: «Вы что не видели наш матч против "Бёртона?" (в Кубке лиги — прим. LiveSport.Ru) Нужно было включить телевизор и посмотреть! Шоу пока не соответствует уровню "Ман Юнайтед". Ему нужно подтянуться».

  • «Вы что не видели наш матч против "Бёртона?" Нужно было включить телевизор и посмотреть! Шоу пока не соответствует уровню "Ман Юнайтед". Ему нужно подтянуться»
  • Жозе Моуринью

    • В той игре молодой краёк сыграл всего один тайм после выхода на замену и попал в опалу на долгое время. Но Люк верил в себя, неоднократно заявляя, что хочет доказать свою профпригодность именитому тренеру.

    «I’ll be back»

    Люк Шоу
    National Accord Newspaper

    И вот, спустя полтора года, Шоу разрывает мозги статистов Премьер-лиги, попутно помогая своему тренеру продлить рекордную серию.

    Кто не знает, матч-открытие нынешнего сезона АПЛ стал для Жозе Моуринью 18-м в беспроигрышной серии стартовых поединков в качестве профессионального менеджера. Тут и раскрываются два зрелых мужских качества Люка Шоу.

    Стоицизм

    Люк Шоу
    Football News

    Правильнее будет сказать — склонность к стоицизму. Шоу ни разу не грубил Моуринью ни лично, ни посредством прессы. Парень просто делал свое дело — терпеливо выполнял упражнения для возобновления формы.

  • «Я не верю, что у нашего тренера есть любимчики и нелюбимые игроки. У всех футболистов будут равные шансы. Я смотрю на ситуацию именно под таким углом — что бы не писали журналисты, Моуринью верит в меня»
  • Люк Шоу

    • В одном из интервью официальному сайту клуба крайний бек сборной Англии сказал: «Я не верю, что у нашего тренера есть любимчики и нелюбимые игроки. У всех футболистов будут равные шансы. Я смотрю на ситуацию именно под таким углом — что бы не писали журналисты, Моуринью верит в меня».

    Те, кто смотрел матч «Манчестер Юнайтед» против «Лестера», могли сами оценить проделанную работу левого крайка «красных дьяволов». Время, потраченное на восстановление, того стоило.

    Игра Люка Шоу в поединке с «Лестером»

    Значительная часть игры шла именно через левый фланг. Люк Шоу владел мячом 6,2% игрового времени (больше только у Погба). При этом англичанин отдал 67 передач (второй показатель в команде) и 57 из них оказались точны (лидер в «МЮ»).

    При этом 12 успешных передач Люк отдал в завершающей трети поля — это лучший показатель в обеих командах.

    Ответ добром на зло

    Люк Шоу и Жозе Моуринью
    British GQ

    Многих подобные травмы ломают. Шоу не сломался. Он всегда повторял: «Если меня не выгнали, значит, я еще нужен. Несмотря на травму, я многое могу сделать для клуба».

    Такой подход характерен только для зрелого человека. И только сильный мужчина способен на ехидные подколы отвечать настоящей преданностью и добротой.

    Игру молодого бека против «Лестера» иначе как преданностью и не назовешь. Совместно с Полем Погба англичанин повел за собой всех «дьяволов».

    Шоу стал лучшим по количеству попаданий в створ среди игроков своей команды. Также Люк взял лидерство по выигранным верховым дуэлям в атаке (3) и вошел в тройку лучших игроков по количеству успешных отборов мяча (3 из 3-х).

    Сам же ни разу за 90 минут не был обыгран футболистами «Лестера». При этом Люк Шоу не совершил ни одного фола.

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    • По итогу имеем все доказательства — Шоу нужно дать шанс. Своей игрой парень доказал, что он — настоящий мужик и достоин продолжать свое шоу.

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