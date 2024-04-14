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    «Оренбург» одержал уверенную победу над «Пари НН» в матче РПЛ

    «Оренбург» — «Пари НН»: счет матча 3:1, обзор голов

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    «Оренбург» обыграл «Пари НН» (3:1) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Первый гол хозяева забили уже на 2-й минуте. Нападающий команды Владимир Обухов отреагировал на прострел от партнера и замкнул передачу, отправив мяч в ворота.

    «Пари НН» удалось сравнять счет на 43-й минуте. Полузащитник нижегородцев Хуан Босельи получил передачу рядом с воротами соперника и отправил мяч в ворота — 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов вновь вывел свою команды вперед на 51-й минуте. Игрок воспользовался ошибкой соперника, вышел на удачную позицию и поразил ворота соперника.

    Уже на 87-й минуте нападающий «Оренбурга» Химми Марин поставил точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Оренбург — Пари НН 3:1
    Голы: 1:0 Владимир Обухов (2'), 1:1 Boselli J. (43'), 2:1 Арсен Адамов (51'), 3:1 Химми Марин (87') Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Лукас Вера, Ярослав Михайлов, Владимир Обухов, Брайан Мансилья, Thompson J. Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Виктор Александров, Маттео Стаматов, Владислав Карапузов, Николай Калинский, Никита Ермаков, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Glushchenkov K., Boselli J. Предупреждения: Матиас Перес (14'), Габриэль Флорентин (24'), Мамаду Майга (70'), Артур Нигматуллин (87')

    После этого матча команда Давида Деограсии занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Пари НН» — на 10-й позиции (28 баллов).

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