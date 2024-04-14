«Оренбург» — «Пари НН»: счет матча 3:1, обзор голов

Первый гол хозяева забили уже на 2-й минуте. Нападающий команды Владимир Обухов отреагировал на прострел от партнера и замкнул передачу, отправив мяч в ворота.
«Пари НН» удалось сравнять счет на 43-й минуте. Полузащитник нижегородцев Хуан Босельи получил передачу рядом с воротами соперника и отправил мяч в ворота — 1:1.
Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов вновь вывел свою команды вперед на 51-й минуте. Игрок воспользовался ошибкой соперника, вышел на удачную позицию и поразил ворота соперника.
Уже на 87-й минуте нападающий «Оренбурга» Химми Марин поставил точку в этом матче, забив 3-й гол своей команды.
После этого матча команда Давида Деограсии занимает 12-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. «Пари НН» — на 10-й позиции (28 баллов).