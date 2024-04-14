ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуКапризный карапуз
  • 10:38
    • Капризов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
  • 08:39
    • Алекс Перейра сохранил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе
  • 07:18
    • Холлоуэй нокаутировал Гейджи и стал новым обладателем пояса BMF
  • 06:20
    • Царукян выиграл у Оливейры раздельным решением
    Все новости спорта

    Капризов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд
    НХЛ определила тройку звезд игрового дня 14 апреля.

    Кирилл Капризов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кирилл Капризов

    Третьей звездой дня признан российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В матче с «Сан-Хосе Шаркс» форвард отметился тремя результативными баллами, на его счету дубль и голевая передача на первую шайбу в матче.

    Второй звездой игрового дня признан нападающий «Виннипег Джетс» Шон Монахан, который в игре с «Колорадо Эвеланш» (7:0) забросил две шайбы и отдал результативную передачу.

    Все прогнозы на НХЛ

    Первой звездой игрового дня признан форвард «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози. Во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» Йози набрал четыре очка — оформил дубль и отдал две результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» пора просыпаться
  • «Урал» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • «Байер» обыграет «Вердер» и станет чемпионом Германии?
  • «Байер» — «Вердер». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • «Ростов» настроен только на победу
  • «Факел» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 апреля
  • Сегодня в 18:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Урал — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.98
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Факел — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.57
  • Прогноз на матч Арсенал — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие