«Челси»
Турнирное положение: «Челси» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 44 очка в 30 матчах.
Последние матчи: в конце прошлой недели «Челси» не смог выиграть на поле «Шеффилд Юнайтед». Встреча с аутсайдером завершилась вничью — 2:2.
Челси — Эвертон: коэффициенты букмекеров
Примечательно, что за несколько дней до этого, «синие» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» — 4:3. Это был один из самых эпичных матчей сезона, в котором лидер «Челси» Коул Палмер забил два гола уже в компенсированное время.
Не сыграют: лазарет «Челси» по-прежнему переполнен. Предстоящий матч пропустят Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавиа, Кристофер Нкунку, Леви Колвилл, Лесли Угочукву, Энцо Фернандес и Аксель Дисами.
Кроме того, под вопросом остается участие в игре Рахима Стерлинга и Бена Чилуэлла.
Состояние команды: наблюдая за разборками в верхней части турнирной таблицы, никто, кажется, не обратил внимание на один любопытный факт — «Челси» проиграл лишь один из 11-ти предыдущих матчей.
Неприятным исключением стала лишь встреча с «Ливерпулем» (0:1) в финале Кубка английской лиги. Команда Маурисио Почеттино пропустила единственный гол за пару минут до завершения овертайма.
Понятно, что об этом рассуждать не так интересно, как, например, о неудачах «Челси», который теперь ассоциируется только с неудачными трансферами. Впрочем, Почеттино потихоньку удается слепить из этого состава интересную команду.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» находится на 16-й строчке, имея в своем активе 27 очков после 31 матчей.
В начале недели АПЛ сняла с «Эвертона» еще два очка за финансовые нарушения, из-за чего клуб опустился в таблице на одну позицию.
Последние матчи: «Эвертон» неплохо начал апрель, набрав в двух матчах четыре очка. Сначала «ириски» сыграли вничью с «Ньюкаслом», а потом одержали победу над «Бернли».
Перед этим была серия из трех поражений — от «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и «Борнмута».
Не сыграют: Деле Алли и Льюис Доббин. Плюс непонятно, успеет ли восстановиться к ближайшему матчу Доминик Калверт-Льюин.
Состояние команды: тяжело, в первую очередь, в моральном плане. АПЛ просто затерзала клуб своими придирками по поводу финансовых нарушений. Так вышло, что нарушают многие, а наказали до сих пор только «Эвертон» и «Ноттингем Форест».
Но команда Шона Дайча все равно продолжает отчаянно сражаться за место в элитном дивизионе.
И здесь есть интересный момент. «Эвертон» — лишь одна из четырех команд, которые в этой кампании пропустили меньше 45 мячей. Остальные три находятся в топ-3. На это тоже стоит обратить внимание.
Статистика для ставок
- В семи предыдущих матчах с участием «Челси» зашла ставка на «тотал больше 3,5»
- «Челси» забил 20 мячей в семи предыдущих матчах
- «Эвертон» одержал лишь одну победу в 14-ти последних матчах в рамках АПЛ
- Шесть из 11-ти предыдущих матчей «Эвертона» в АПЛ завершились вничью
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Челси» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Эвертона» — за 4.50.
Прогноз: «Челси» в последнее время демонстрирует яркий футбол в атаке, но при этом команда Почеттино и пропускает очень часто, и соперник может этим воспользоваться.
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Хозяев ждет встреча с командой, у которой нет проблем с игровой дисциплиной. Вполне вероятно, что на этот раз не будет голевой феерии.
Также стоит отметить, что в первом круге «Эвертон» выиграл у «Челси» со счетом 2:0. И у «синих» лишь одна победа в пяти предыдущих матчах против «ирисок».
Рекомендуемая ставка: победа «Эвертона» или ничья за 2.21.