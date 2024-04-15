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    «Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?

    «Челси» — «Эвертон». Ставка (к. 2.21) и прогноз на чемпионат Англии 15 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Эвертон»
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    Михаил Мудрик
    «Челси» сыграет на своем поле против «Эвертона» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Эвертон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Апреля 2024 года
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    «Челси»

    Турнирное положение: «Челси» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 44 очка в 30 матчах.

    Последние матчи: в конце прошлой недели «Челси» не смог выиграть на поле «Шеффилд Юнайтед». Встреча с аутсайдером завершилась вничью — 2:2.

    Челси — Эвертон: коэффициенты букмекеров

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    Примечательно, что за несколько дней до этого, «синие» одержали победу над «Манчестер Юнайтед» — 4:3. Это был один из самых эпичных матчей сезона, в котором лидер «Челси» Коул Палмер забил два гола уже в компенсированное время.

    Не сыграют: лазарет «Челси» по-прежнему переполнен. Предстоящий матч пропустят Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Ромео Лавиа, Кристофер Нкунку, Леви Колвилл, Лесли Угочукву, Энцо Фернандес и Аксель Дисами.

    Кроме того, под вопросом остается участие в игре Рахима Стерлинга и Бена Чилуэлла.

    Состояние команды: наблюдая за разборками в верхней части турнирной таблицы, никто, кажется, не обратил внимание на один любопытный факт — «Челси» проиграл лишь один из 11-ти предыдущих матчей.

    Все прогнозы на АПЛ

    Неприятным исключением стала лишь встреча с «Ливерпулем» (0:1) в финале Кубка английской лиги. Команда Маурисио Почеттино пропустила единственный гол за пару минут до завершения овертайма.

    Понятно, что об этом рассуждать не так интересно, как, например, о неудачах «Челси», который теперь ассоциируется только с неудачными трансферами. Впрочем, Почеттино потихоньку удается слепить из этого состава интересную команду.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» находится на 16-й строчке, имея в своем активе 27 очков после 31 матчей.

    В начале недели АПЛ сняла с «Эвертона» еще два очка за финансовые нарушения, из-за чего клуб опустился в таблице на одну позицию.

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    • Последние матчи: «Эвертон» неплохо начал апрель, набрав в двух матчах четыре очка. Сначала «ириски» сыграли вничью с «Ньюкаслом», а потом одержали победу над «Бернли».

    Перед этим была серия из трех поражений — от «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед» и «Борнмута».

    Не сыграют: Деле Алли и Льюис Доббин. Плюс непонятно, успеет ли восстановиться к ближайшему матчу Доминик Калверт-Льюин.

    Состояние команды: тяжело, в первую очередь, в моральном плане. АПЛ просто затерзала клуб своими придирками по поводу финансовых нарушений. Так вышло, что нарушают многие, а наказали до сих пор только «Эвертон» и «Ноттингем Форест».

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    Но команда Шона Дайча все равно продолжает отчаянно сражаться за место в элитном дивизионе.

    И здесь есть интересный момент. «Эвертон» — лишь одна из четырех команд, которые в этой кампании пропустили меньше 45 мячей. Остальные три находятся в топ-3. На это тоже стоит обратить внимание.

    Статистика для ставок

    • В семи предыдущих матчах с участием «Челси» зашла ставка на «тотал больше 3,5»

    • «Челси» забил 20 мячей в семи предыдущих матчах

    • «Эвертон» одержал лишь одну победу в 14-ти последних матчах в рамках АПЛ

    • Шесть из 11-ти предыдущих матчей «Эвертона» в АПЛ завершились вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Челси» в этом матче можно поставить за 1.70, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Эвертона» — за 4.50.

    Прогноз: «Челси» в последнее время демонстрирует яркий футбол в атаке, но при этом команда Почеттино и пропускает очень часто, и соперник может этим воспользоваться.

    Хозяев ждет встреча с командой, у которой нет проблем с игровой дисциплиной. Вполне вероятно, что на этот раз не будет голевой феерии.

    Также стоит отметить, что в первом круге «Эвертон» выиграл у «Челси» со счетом 2:0. И у «синих» лишь одна победа в пяти предыдущих матчах против «ирисок».

    Рекомендуемая ставка: победа «Эвертона» или ничья за 2.21.

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    Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Эвертон» с коэффициентом 2.21. Дата матча: 15.04.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» потеряет очки в матче с «Эвертоном»?
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