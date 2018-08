Трансферный дайджест. 7-13 августа

Серебряный призер чемпионата мира по футболу, прошедшего этим летом в России, готов в межсезонье покинуть каталонский клуб, поскольку считает, что в будущем сезоне ему не гарантируют место в стартовом составе.

И за ним уже выстроилась целая очередь. По сообщениям СМИ, в услугах хорвата заинтересованы ПСЖ, «Монако», уже сделавшие «Барселоне» серьезные предложения. Упоминаются также «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Mundo Deportivo, Ракитич получил предложение и от мюнхенской «Баварии», которую этим летом возглавил Нико Ковач, работавший с полузащитником в национальной команде. К предложению прилагается и солидный личный контракт.

Соглашение Ракитича с каталонским клубом рассчитан до 2021 года, а прописанные отступные составляют 125 миллионов евро.

Наш прогноз: «Барселона»

Форвард сборной Италии, не сумевший проявить себя в «Вест Хэме», пришелся ко двору в Ла Лиге. «Валенсия», после успешной аренды, выкупила его у «Ювентуса» за 18 млн. евро в январе 2017 года.

В прошлом сезоне нападающий забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи в 33 матчах Ла Лиги. Правда большая часть из них была забита в первой части сезона, а 2018 год выдался для форварда не слишком удачным.

В результате Симоне, которому сообщили, что ему не стоит ждать увеличения количества игрового времени, решил покинуть клуб. «Валенсия», имеющая проблемы с финансовым фэйр-плэй, возражать не стала.

Летом активно обсуждался интерес к Дзадзе «Милана» и «Торино», в июле даже появилась информация, что «Милан» согласова с игроком 4-летний контракт на 10 мл евро.

Однако «Валенсия» предпочитает отдать Дзадзу лишь в аренду с опцией выкупа. Контракт нападающего с испанским клубом рассчитан до 2021 года.

В конце июля Дзадза попал в сферу интересов «Севильи», которой не удалось купить у «Челси» Миши Батшуайи. По информации Fotball Espana, «Валенсия» готова расстаться с форвардом примерно за 15 миллионов евро.

Еще одним претендентом на игрока является «Ницца», которая намерена арендовать 27-летнего итальянца с правом выкупа.

Как сообщает Deportes Cope, «Валенсия» рассчитывает выручить 2-3 миллиона евро за аренду форварда, клубам предстоит договориться о сумме компенсации.

Учитывая недавний переход в «Валенсию» Кевина Гамейро, в левантийском клубе Дзадза точно не останется.

Наш прогноз: «Интер»

«Севилья» купила Нзонзи в 2015 году у английского «Сток Сити» за 10 миллионов евро, а в 2018 году он, вместе со сборной Франции, выиграл чемпиона мира по футболу.

Это открыло перед игроком, который задумывался об уходе из андалузского клуба, целый ряд новых вариантов: появились новости об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны», ПСЖ, «Монако», «Арсенала».

В то же время, руководство «Севильи» теперь твердо намерено получить за игрока сумму максимально близкую к 40 миллионов евро отступных, прописанных в его контракте.

Наиболее предметный интерес пока у «Ромы». По информации Corriere dello Sport, 29-летний хавбек согласовал четырехлетний контракт с римлянами с зарплатой 2,5 миллиона евро в год плюс бонусы.

Нзонзи готов перейти в «Рому», несмотря на интерес со стороны «Барселоны», если итальянский клуб договорится с «Севильей». Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро + бонусы.

Теперь «Рома» должна продать полузащитника Максима Гоналона, за которого «Кристал Пэлас» и «Эвертон» готовы заплатить 8-9 миллионов евро.

Наш прогноз: «Севилья»

Сербский хавбек, только дебютировавший за национальную сборную, был куплен мерсисайдцами у «Црвены Звезды» в 2016 году, но за полтора сезона сыграл за «Ливерпуль» всего 8 матчей.

В январе он был отправлен в аренду Чемпионшип, в «Кардифф Сити», а этим летом «Ливерпуль» намерен устроить распродажу ненужных игроков, продав в том числе и Груйича, в котором кроме «Кардиффа» заинтересован еще и римский «Лацио».

Еще одним претендентом на мощного серба является московский ЦСКА, который намерен арендовать 22-летнего хавбека у англичан.

Наш прогноз: «Кардифф Сити»

Перебравшийся из «Валенсии» три года назад за 30 миллионов евро, Алькасер, как и многие до него, не сумел пробиться в состав каталонской команды.

Забив всего 6 мячей в 20 матчах дебютного сезона, он плотно осел в запасе и готов был покинуть звездный клуб ради игровой практики еще зимой, а к лету это желание укрепилось.

Некогда самый талантливый молодой форвард Испании, надежда сборной и капитан «Валенсии» оказался не нужен своему бывшему клубу, а интерес к нему весной проявили лишь клубы уровня «Саутгемптона» и «Бетиса».

Летом перед игроком забрезжила надежда, после того как в команде сменился главный тренер, а трансфер Антуана Гризманна сорвался.

Но, как оказалось, на нового наставника каталонской команды Эрнесто Вальверде произвел хорошее впечатление форвард Мунир Эль-Хаддади и Пако оказался в проигрышном положении.

Вальверде не включил Алькасера в заявку на матч за Суперкубок Испании и нападающий, скорее всего, уйдет из каталонского клуба. Это может быть как аренда, так и полноценный трансфер, что вполне устроит тот же «Бетис».

Наш прогноз: Что угодно, кроме «Барселоны»

Слухи об уходе итальянского игрока из французского клуба продолжают обновляться каждую неделю. Похоже, это неизбежно. Даже тренер «Ниццы» Патрик Виейра заявил, что Балотелли хочет покинуть команду.

Контракт Марио с «Ниццей» продлится еще год, французы хотят выручить за итальянского игрока 10 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны «Марселя» и «Пармы». Пармезанцы даже провели с игроком переговоры.

Похоже, Балотелли хочет вернуться на родину — теперь к списку претендентов на игрока присоединился «Сассуоло». По информации Football Italia, клуб уже начал работу по трансферу.

