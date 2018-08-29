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    Вечно злой, вечно хмурый. Почему Моуринью стал таким?

    Португальский тренер сам виноват в том, что его критикуют больше остальных

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью в общении с прессой превратился в ворчливого и вечно недовольного тренера. Автор BBC Саймон Стоун разбирается в ситуации, объясняет, что именно возмущает португальца, а также высказывает мнение о том, что тренер сам виноват в активной критике со стороны СМИ.
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    В ходе жаркой пресс-конференции на «Олд Траффорд» после домашнего поражения от «Тоттенхэма» (0:3) главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью пошел в атаку, защищая игру своей команды. Он начал говорить собравшимся СМИ о том, что им нужно определиться, что же важнее — блестящий футбол или итоговый результат.

    При этом он не упустил возможности напомнить о том, что в прошлом сезоне подвергался критике за мнимую посредственную игру команды, даже когда она побеждала.

    Моуринью был очень силен. Он рассуждал аргументированно. «Ман Юнайтед» был великолепен в первом тайме. Они давили соперника, они играли быстро и создавали голевые моменты. Они должны были вести в счете.

    «МЮ» — «Тоттенхэм»
    twitter.com/spursofficial

    Трещина появилась тогда, когда отвечая на вопрос своих инквизиторов о том, как фанаты «МЮ» должны продолжать поддерживать команду даже после самого крупного домашнего поражения Моуринью, португалец отступил от своей темы.

    Показав три пальца, он сказал: «Вы знаете, что это значит? Да, это значит 3:0. Однако также это значит три титула чемпиона АПЛ. Я выиграл больше чемпионских титулов, чем 19 остальных тренеров АПЛ вместе взятые. Три выиграл я, два выиграли они».

    И добавил, когда встал, чтобы уйти: «Уважайте! Уважайте человека».

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    • Не подлежит сомнению то, что Моуринью находится в очень тяжелой ситуации прямо сейчас. Два поражения в трех матчах — это самый худший старт для «МЮ» со времен сезона 1992-1993. Они не проигрывали столь крупно на своем поле «Тоттенхэму» с 1972 года. Португальский тренер знает, что находится под давлением. Он, по всей видимости, понимает все это и принимает как часть работы.

    Жозе Моуринью
    twitter.com/ManUtd

    Однако изнутри его съедает то, что весь его послужной список не позволяет ему избежать той критики, которую избежали другие — те, кто и близко не достиг того же, что и португалец.

    «Манчестер Юнайтед» завершил прошлый сезон на втором месте. И еще до первого матча нового сезона против «Лестера» у Моуринью уже спросили, почему главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и главному тренеру «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, по мнению португальца, все сходит с рук, хотя они и не могут выиграть титул.

    Маурисио Почеттино
    twitter.com/spursofficial

    Он ответил: «Мне очень сложно поверить в то, что мы финишировали вторыми, когда я слышу то, что слышу, и когда я читаю прессу. Команду, которая стала второй, вы можете заставить выглядеть так, как будто она понизилась в классе. И в то же время тем, кто финишировал ниже нас, вы способны придать вид постоянных победителей».

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    • Это очень похожая позиция на ту, которую мы уже видели ранее, когда Моуринью назвал на тот момент главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера «специалистом по неудачам».

    Моуринью рассматривает себя как победителя. Даже в «МЮ» он выиграл серебряные медали, Лигу Европы и Кубок английской лиги. Он считает, что эти трофеи, а также те, которые он выигрывал с «Порту», «Челси», «Интером» и «Реалом», должны приносить ему необходимое время и уважение.

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    • Почему же этого не происходит? Попросту говоря, Моуринью сам не помогает себе своим угрюмым внешним видом.

    Ни Почеттино, ни Клопп не начинали свои пресс-конференции за полчаса до заявленного времени, а затем коротко отвечали на все вопросы, прежде чем исчезнуть через десять минут. Именно так Моуринью поступил в прошлую пятницу.

    И у Почеттино, и у Клоппа есть та связь с фанатами своего клуба, которой все еще нет у Моуринью.

    Юрген Клопп
    twitter.com/lfc

    Ничего нового для «МЮ». В эпоху сэра Алекса Фергюсона существовало убеждение, что Арсен Венгер избегает критики от СМИ, так как выглядит утонченным и интеллигентным, в отличие от шотландца с его репутацией уличного бойца.

    Фергюсон обладает невероятным интеллектом и легендарным чувством юмора. Однако перед медиа он всегда вел себя агрессивно, и эта репутация приклеилась к нему, заслуженно или нет.

    Говорят, что за пределами «Олд Траффорд» Моуринью очень забавный. По крайней мере был таковым до этого лета. Однако чем чаще он хмурится перед камерами, тем большей становится разница между ним и Клоппом или Почеттино.

    Учитывая уход Венгера и Антонио Конте, Моуринью был прав, когда говорил, что у него три чемпионских титула АПЛ, а у всех остальных тренеров — два. Однако если в ближайшее время он не разберется с ситуацией, это лидерство испарится.

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