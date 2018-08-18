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    «Шпорам» на заметку: 3 команды, которые «делали ветер» почти без трансферов

    Две почти и одна — без трансферов

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    Современный футбол немыслим без денег, а новые свершения становятся неотрывно связанными с баснословными тратами на трансферы. Доказываем, что связь есть далеко не всегда.
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    По итогам прошлого сезона «Тоттенхэм» занял третье место, оторвавшись на два очка от «Ливерпуля». Владельцы северолондонского клуба из ENIC Group, наверное, придерживаются старой футбольной поговорки — «победный состав не меняют».

    Потому что этим летом «лилейно-белые» не потратили ни копейки на трансферы. Единственный «приток» относительно свежей крови — четыре человека, которые возвратились из аренды.

    Такое поведение руководства может показаться нелогичным, ведь прошлым летом клуб потратил 86,8 млн евро на новых игроков, и результат пришел — бронза АПЛ. Просто все забывают, что новые стадионы нынче не дешевые, а обновка «Тоттенхэма» не даром была отложена на конец октября.

    Но горе — не беда. В истории футбола Англии уже были клубы, которые почти не тратили денег на трансферы и достигали при этом результата. Приводим три самых феноменальных.

    «Челси» (2009)

    Карло Анчелотти
    premierleague.com

    Открывает список другая лондонская команда. В 2009 году «аристократов» возглавил Карло Анчелотти. Его приход не ознаменовался глобальной купля-продажей игроков, как при Моуринью в 2004-м. «На вход» поступили только Юрий Жирков, Неманья Матич и Даниэль Старридж.

    Вместо этого папа Карло сосредоточился на тактической гибкости уже имеющихся футболистов. Так, «Терминатор» пошел наперекор общей тенденции в Англии. Напомним, тогда в тренде снова была классика: 4-4-2.

    Лучшие голы «Челси» в том сезоне

    «Карлетто Капоччоне» научил своих подопечных, как передвигаться при схемах 4-3-2-1, 4-3-3 и 4-2-3-1. Такая гибкость позволяла менять тактику прямо по ходу игры, что привело к потрясающим результатам.

    Дидье Дрогба в том сезоне наколотил 29 голов, а Фрэнк Лэмпард и Флоран Малуда больше никогда не были в такой удивительной форме, как при Анчелотти. Командные достижения тоже не заставили себя ждать.

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    • «Челси» перенял у «Манчестер Юнайтед» титул чемпиона Англии, забив при этом 103 гола и заработав 86 очков. Перед этим, к слову, «аристократы» добавили в свою коллекцию Кубок своей страны.

    «Блэкберн Роверс» (1994)

    Кенни Далглиш
    premierleague.com

    Тут вы можете уличить нас во лжи. Ведь такие монстры, как Алан Ширер, Грэм Ле Со и Крис Саттон не приходят в команду бесплатно. Это да, но есть оговорка. Речь пойдет о сезоне 1993/1994, когда чемпионом Англии стал «Манчестер Юнайтед».

    Все громкие трансферы были сделаны до этого сезона. Сам «Блэкберн», к слову, в упомянутом чемпионате занял второе место. И прийти «бродягам» к такому достижению позволили не только и не столько трансферы, сколько грамотное руководство Кенни Далглиша.

    Шотландский тренер привил футболистам психологию победителей, а для надежности добавил пару тактических приемчиков. Сработало феноменально — «Блэкберн» занял второе место, а через сезон так и вовсе низверг с трона ужасных «красных дьяволов» сэра Алекса.

    «Манчестер Юнайтед» (1995)

    Чемпионский состав с трофеем АПЛ
    fourfourtwo.com

    Впрочем, еще через сезон «Манчестер Юнайтед» не менее феноменально возвратил себе титул. После потери чемпионского звания великий сэр Алекс Фергюсон решился на кардинальную смену состава.

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    • На выход пошли Пол Инс, Андрей Канчельскис, Марк Хьюз и другие звезды «Юнайтед». Над заменой футбольным гигантам Ферги долго не думал и просто взял выпускной класс академии клуба. Что сказать, глаз — алмаз.

    В молодых ребятах он усмотрел флагманов мирового футбола. А тогда это были просто Дэвид (который Бекхэм), Пол (который Скоулз), Райан (который Гиггз), а также Батт и братья Невиллы.

    Из воспоминаний о чемпионстве молодежи «МЮ»

    В то же время с вынужденного отпуска возвратился Эрик Кантона. Напомним, «король» перепутал вид спорта, пнул соперника из «Кристал Пэлас» и пошел отдыхать на восемь месяцев. Так вот в тот сезон Кантона словно переродился: 19 голов и заслуженная награда лучшему игроку Англии.

    Магия? Нисколько. Всего лишь смелость. 0

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