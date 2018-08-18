«Шпорам» на заметку: 3 команды, которые «делали ветер» почти без трансферов

Современный футбол немыслим без денег, а новые свершения становятся неотрывно связанными с баснословными тратами на трансферы. Доказываем, что связь есть далеко не всегда.

По итогам прошлого сезоназанял третье место, оторвавшись на два очка от «Ливерпуля». Владельцы северолондонского клуба из ENIC Group, наверное, придерживаются старой футбольной поговорки — «победный состав не меняют».

Потому что этим летом «лилейно-белые» не потратили ни копейки на трансферы. Единственный «приток» относительно свежей крови — четыре человека, которые возвратились из аренды.

Такое поведение руководства может показаться нелогичным, ведь прошлым летом клуб потратил 86,8 млн евро на новых игроков, и результат пришел — бронза АПЛ. Просто все забывают, что новые стадионы нынче не дешевые, а обновка «Тоттенхэма» не даром была отложена на конец октября.

Но горе — не беда. В истории футбола Англии уже были клубы, которые почти не тратили денег на трансферы и достигали при этом результата. Приводим три самых феноменальных.

«Челси» (2009)

Карло Анчелотти premierleague.com

Открывает список другая лондонская команда. В 2009 году «аристократов» возглавил Карло Анчелотти. Его приход не ознаменовался глобальной купля-продажей игроков, как при Моуринью в 2004-м. «На вход» поступили только Юрий Жирков, Неманья Матич и Даниэль Старридж.

Вместо этого папа Карло сосредоточился на тактической гибкости уже имеющихся футболистов. Так, «Терминатор» пошел наперекор общей тенденции в Англии. Напомним, тогда в тренде снова была классика: 4-4-2.

Лучшие голы «Челси» в том сезоне

«Карлетто Капоччоне» научил своих подопечных, как передвигаться при схемах 4-3-2-1, 4-3-3 и 4-2-3-1. Такая гибкость позволяла менять тактику прямо по ходу игры, что привело к потрясающим результатам.

Дидье Дрогба в том сезоне наколотил 29 голов, а Фрэнк Лэмпард и Флоран Малуда больше никогда не были в такой удивительной форме, как при Анчелотти. Командные достижения тоже не заставили себя ждать.

«Челси» перенял у «Манчестер Юнайтед» титул чемпиона Англии, забив при этом 103 гола и заработав 86 очков. Перед этим, к слову, «аристократы» добавили в свою коллекцию Кубок своей страны.

«Блэкберн Роверс» (1994)

Кенни Далглиш premierleague.com

Тут вы можете уличить нас во лжи. Ведь такие монстры, как Алан Ширер, Грэм Ле Со и Крис Саттон не приходят в команду бесплатно. Это да, но есть оговорка. Речь пойдет о сезоне 1993/1994, когда чемпионом Англии стал «Манчестер Юнайтед».

Все громкие трансферы были сделаны до этого сезона. Сам «Блэкберн», к слову, в упомянутом чемпионате занял второе место. И прийти «бродягам» к такому достижению позволили не только и не столько трансферы, сколько грамотное руководство Кенни Далглиша.

Шотландский тренер привил футболистам психологию победителей, а для надежности добавил пару тактических приемчиков. Сработало феноменально — «Блэкберн» занял второе место, а через сезон так и вовсе низверг с трона ужасных «красных дьяволов» сэра Алекса.

«Манчестер Юнайтед» (1995)

Чемпионский состав с трофеем АПЛ fourfourtwo.com

Впрочем, еще через сезон «Манчестер Юнайтед» не менее феноменально возвратил себе титул. После потери чемпионского звания великий сэр Алекс Фергюсон решился на кардинальную смену состава.

На выход пошли Пол Инс, Андрей Канчельскис, Марк Хьюз и другие звезды «Юнайтед». Над заменой футбольным гигантам Ферги долго не думал и просто взял выпускной класс академии клуба. Что сказать, глаз — алмаз.

В молодых ребятах он усмотрел флагманов мирового футбола. А тогда это были просто Дэвид (который Бекхэм), Пол (который Скоулз), Райан (который Гиггз), а также Батт и братья Невиллы.

Из воспоминаний о чемпионстве молодежи «МЮ»

В то же время с вынужденного отпуска возвратился Эрик Кантона. Напомним, «король» перепутал вид спорта, пнул соперника из «Кристал Пэлас» и пошел отдыхать на восемь месяцев. Так вот в тот сезон Кантона словно переродился: 19 голов и заслуженная награда лучшему игроку Англии.

Магия? Нисколько. Всего лишь смелость. 0