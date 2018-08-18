«Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 2-го тура АПЛ 18 августа

18 августа в рамках 2-го тура Премьер-лиги Англии «Челси» примет «Арсенал». Старт поединка намечен на 19:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Арсенал».

«Челси»

Поскольку еще только начало сезона. Видим смысл еще раз быстро и коротко пробежаться по летним новостям обеих команд.

Результаты на сборах. В летнее межсезонье «Челси» провел четыре товарищеских матча. Три из них — в рамках Международного кубка чемпионов. Все три поединка доходили до серии пенальти, две из них «аристократы» выиграли («Интер», «Лион»).

Суперкубок. В целом вялая игра от «пенсионеров»: 5 ударов, только 2 из них в створ, во втором тайме еще и владение отдали — 42%. Зато отметим малое количество фолов (6) и всего один офсайд. Хотя в прошлом сезоне попадание «вне игры» было проблемой лондонского клуба.

Первый тур. В матче против «Хаддерсфилда» был заметен потенциал Маурицио Сарри как руководителя «синих». Правда, пока еще «Челси» нужно время, чтобы раскочегариться. Основной упор (10 ударов из 13-ти) был сделан на второй тайм. Но два гола из трех влетели в первой половине.

«Арсенал»

Результаты на сборах. Лондонская команда уже под предводительством Унаи Эмери тоже участвовала в МКЧ (2 победы и проигрыш), но дополнительно провела еще два товарищеских поединка (обе победы: «Борхэм Вуд» 8:0; «Лацио» 2:0).

Первый тур. «Канониры» тоже успели сыграть против действующего чемпиона Англии. Но уже в рамках первого тура АПЛ. Ну, как сыграть — проиграть.

Календарь и таблица АПЛ

Причем по всем статьям. «Манчестер Сити» владел мячом 58% игрового времени, нанес почти в два раза больше ударов (17-9) и в пять раз чаще использовал стандартные положения (10-2 по угловым).

Особенно хотелось бы отметить игру атакующей линии «Арсенала». Мало того, что форварды и так называемые «крылья» атаки за 90 минут нанесли всего 2 удара в створ, так они еще семь раз (!) залезли в положение «вне игры».

Прогноз

Наставникам обеих команд нужно время, чтобы притереться к новой команде. Если оценивать по характеру и уже достигнутым результатам, нам кажется, что быстрее процесс адаптации пройдет Маурицио Сарри. Его «Наполи» всегда стартовал живо и бодро.

А если учесть еще и прошлогоднюю привычку «Арсенала» плохо играть на выезде, получается чуть ли не «сухая» победа «аристократов». «Сухая-несухая», «победа-непобеда», а только непроигрыш так точно. Также рискуем предположить, что матч окажется «верховым».

Итак, наша ставка — «1Х + ТБ 2,5» за 2,19. 0