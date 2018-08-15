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    В АПЛ задумались о возвращении к прежним срокам летнего трансферного окна

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    Английская Премьер-лига может вернуться к прежним срокам летнего трансферного окна, информирует Mirror.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Два клуба, проголосовавших в прошлом году за изменение сроков летнего трансферного окна, считают, что это было ошибкой, и теперь хотят вернуться к старому формату.

    Этот вопрос будет рассмотрен руководителями АПЛ на следующей встрече в сентябре. Для обратного перехода должны проголосовать 14 клубов лиги.

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    • Напомним, что АПЛ изменила сроки летнего трансферного окна в сентябре прошлого года. Согласно решению, клубы лишились возможности регистрировать новичков после 17:00 дня, предшествующего матчам первого тура нового сезона. 0

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