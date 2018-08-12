«МЮ» впервые в истории введет должность спортивного директора

Жозе Моуринью
theguardian.com
Английский клуб решился на реорганизацию, чтобы модернизировать трансферную политику.
Спортивный директор должен стать связующим звеном между руководством и главным тренером, что даст клубу дополнительные возможности по работе на трансферным рынком.
Этим летом главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью неоднократно жаловался на то, что ему не удалось приобрести всех нужных игроков. В частности, клуб так и не смог подписать центрального защитника, хотя вел переговоры с несколькими кандидатами.
Отмечается, что позиция Моуринью по введению должности спортивного директора остается неизвестной.
Ранее «Манчестер Юнайтед» стартовал в Премьер-лиге победой над «Лестером» (2:1). 0