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    «МЮ» впервые в истории введет должность спортивного директора

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    «Манчестер Юнайтед» впервые за свою 140-летнюю историю планирует ввести в клубе должность спортивного директора, информирует The Guardian.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
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    Английский клуб решился на реорганизацию, чтобы модернизировать трансферную политику.

    Спортивный директор должен стать связующим звеном между руководством и главным тренером, что даст клубу дополнительные возможности по работе на трансферным рынком.

    Этим летом главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью неоднократно жаловался на то, что ему не удалось приобрести всех нужных игроков. В частности, клуб так и не смог подписать центрального защитника, хотя вел переговоры с несколькими кандидатами.

    Отмечается, что позиция Моуринью по введению должности спортивного директора остается неизвестной.

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