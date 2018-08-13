Виллиан был готов покинуть «Челси» из-за Конте

Бразильский вингерзаявил, что покинул бы лондонский клуб, если бы у руля команды остался

«Остался бы я в "Челси", будь тут Конте? Ни за что. Я здесь, потому что я хочу играть за "Челси". Уйду, если клуб этого захочет», — цитирует Виллиана Evening Standard.

«Думаю, у нас хорошие шансы перевернуть ситуацию, потому что теперь мы иначе играем в футбол. Тренер говорит нам получать удовольствие на поле, но быть ответственными. Это здорово играть в таком ключе при Сарри», — также сказал бразилец.

Напомним, в летнее межсезонье интерес к Виллиану проявляла «Барселона». Также ранее сообщалось о том, что бразильца хотел подписать «МЮ».

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