Моуринью потерял контроль над «МЮ»

Накануне в третьем туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле со счетом 0:3 проиграл «Тоттенхэму». СМИ не оставили без внимания эту игру.

«Тоттенхэм» сделал заявку в борьбе за титул

«Своей первой победой на "Олд Траффорд" с января 2014 года "Тоттенхэм" сохранил 100-процентные показатели начала сезона в АПЛ и усилил давление на менеджера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Гол Харри Кейна ударом головой во втором тайме и два забитых Лукасом Моурой мяча принесли три очка лондонцам, благодаря чему они вместе с "Ливерпулем", "Челси" и "Уотфордом" вышли в лидеры турнирной таблицы. Этот успех озвучил претензии подопечных Маурисио Почеттино на чемпионство, тогда как манкунианцы потерпели свое второе поражение в трех стартовых турах, что сделало сверхважным грядущий выезд коллектива к "Бернли": еще одна неудача перед международными поединками может поставить ранее немыслимый вопрос об отставке португальского тренера», — отмечает в материале ESPN Марк Огден.

«Хозяева, которые доминировали в первой половине игры, но не сумели реализовать множество верных шансов для взятия ворот, теперь на шесть очков отстают от гонки за титул, но им предстоит беспокоиться о попадании в Лигу чемпионов, если эта их форма получит продолжение. Тем временем, гости выдали недвусмысленный манифест, доказывая, что они могут выигрывать у конкурентов на выезде, ведь это была их лишь третья победа в 21-м матче на чужом поле против команда топ-шестерки, и это выразительное выступление дает понять, что они могут побороться за чемпионство, тогда как "Красные Дьяволы" на миллион километров далеки от этого».

Защитник Эррера — закодированное сообщение от Моуринью

«То, что номинальный полузащитник Андер Эррера вышел в центре обороны "МЮ" кажется одним из тех заявлений, которое делает Моуринью, когда принимает кадровые решения не столько для того, чтобы победить, сколько для того, чтобы передать некий смысл — это подозрение подкрепляется еще и тем, что его первым ответом на послематчевом интервью было то, что трансферный рынок закрыт. Всегда есть опасность в том, чтобы приписывать макиавеллианскому намерению все его действия, пусть он и привык плести паутину интриги, и порой ошибка — это просто ошибка. Однако стартовый состав его команды напомнил о том, как в один из вечеров 2007 года он поставил в центр обороны полузащитника Майкла Эссьена рядом с Пауло Феррейрой в полуфинале Кубка Лиги против "Уикомба" в знак протеста, что ему не позволили подписать Таля Бен Хаима», — пишет на страницах The Guardian Джонатан Уилсон.

«По крайней мере, тогда он довольствовался ничьей, но это стало началом конца его первого периода работы с "Челси", пусть отставка и состоялась через девять месяцев, правда, будет сюрприз, если он продержится в "Юнайтед" так долго. Весь нынешний хаос — не только из-за сеу Жозе: сам состав представляет собой беспорядок, есть проблемы в обороне, не говоря уже о том, что среди пятерых его центрбеков только Маркосу Рохо, который травмирован, комфортно действовать слева в центре. Трое из этих пятерых достались ему от предшественника, но двое, Эрик Байи и Виктор Линделёф, которых он решил оставить вне основы (и как показал вышедший на замену швед, был прав) были подписаны за общую сумму в 60 миллионов фунтов».

Невилл против отставки Моуринью

«Мы видели, как "МЮ" уволил Луи ван Гала против победного финала Кубка Англии, а Дэвида Мойеса — за четыре матча до конца сезона, потому мы больше уже не говорим о клубе, который ведет себя так, как исторически привык это делать. Я принимаю то, что настало другое время и принимаю эти сложности, а также вызовы, но моя честная позиция по этому поводу заключается в том, что исполнительный директор Эд Вудворд подписал с ним контракт в конце прошлого сезона, только семь-восемь месяцев назад, и Моуринью должен отработать его до конца. Нельзя просто так прыгать от менеджера к менеджеру; я слышал все эти истории про "третий сезон" португальца, вот это все, и не могу не согласиться с ними, потому что все это уже случалось, но, как по мне, для "Юнайтед" настало время приготовиться к непростым временам, а для Моуринью и Вудворда — попытаться понять, в чем проблема», — цитирует Sky Sports мнение своего эксперта и бывшего защитника «Дьяволов» Гари Невилла.

«Надо пройти до конца весь сезон, потому что клуб — больше, чем кто-либо, и сейчас не время для борьбы и политики, и Жозе доработал до конца своего соглашения в "Интере", в "Порту" и "Реале", и только в "Челси" — клубе безумия — этого не вышло, потому давайте не будем переписывать историю. Говорить о том, что "МЮ" похож на "Челси" — неправильно, и должен сказать, что манкунианцы все еще ведут себя иначе. Прошло только три поединка этого сезона, чтобы предполагать смену менеджера, которому нужно дать работать весь сезон, и если он справится, то должен остаться и на следующую кампанию, по завершении которого его контракт подойдет к концу».

«МЮ» все еще не стал командой

«Моуринью прав в том, что его подопечные выглядели хорошо, а стратегически план на игру был хорош, но множество индивидуальных ошибок полностью испортили ситуацию, чего он сам не мог планировать, однако эта команда "Юнайтед" совершала ошибки, потому что не находится на том же уровне, который требовал данный план. Она представляет собой группу незнакомцев, индивидуальностей, а не организованный коллектив, хотя сами исполнители неплохи и некоторые из низ стоят много денег. Вероятно, некий звездный центрбек лучше справился бы с Харри Кейном при подаче результативного углового, более смелый игрок остановил бы второй гол Лукаса Моуры, а лучший зщитник не позволил бы бразильцу пройти себя, однако эти исполнители совсем не так плохи!», — пишет на страницах The Telegraph Джей Джей Булл.

«Все эти голы могли быть предотвращены при лучше позиционной игре, простом открывании под передачи, и, возможно, даже пара более уверенных в себе центрбеков позволила бы избежать проблем — это все тренируется. Что должен делать менеджер, когда он придерживается своего плана на игру, а его подопечные, с которым он работал все лето, совершают промахи, которые все разрушают? Сезон только начала, и в "МЮ", вероятно, все еще наладится, но несложно понять, почему Моуринью уже чувствует себя уязвленным: дела идут не так, как он думал, и когда у него нет контроля над ситуацией, португальцу совсем не весело». 0