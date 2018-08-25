АПЛ. «МанСити» не справился с «Вулверхэмптоном», «Арсенал» играет с «Вест Хэмом»

С 24 по 27 августа в Англии пройдут поединки 3-его тура национального чемпионата по футболу.

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» 1:1

«Вулверхэмптон» и «Манчестер Сити» сыграли вничью в матче третьего тура английской Премьер-лиги.

Встреча прошла на стадионе «Молине» и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев голом отметился защитник Вийи Боли, забивший на 57-й минуте. Подопечные Пепа Гвардиолы сравняли счет на 69-й минуте, когда мяч в ворота хозяев отправил Эмерик Ляпорт.

После трех туров «Вулверхэмптон» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав два очка. Действующий чемпион страны, «Манчестер Сити», заработал семь баллов и находится на первом месте.

В следующем туре АПЛ 1 сентября «Вулверхэмптон» на выезде сыграет с «Вест Хэмом», а «Манчестер Сити» примет на своем поле «Ньюкасл».

АПЛ. 3-й тур «Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити» — 1:1 (0:0) Голы: Боли, 57 — Ляпорт, 69«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Коуди, Боли, Кастро (Рубен Винагре, 85), Беннетт, Диогу Жота, Рубен Невеш, Элдер Кошта (Траоре, 72), Моутинью, Доэрти, Хименес«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани, Менди, Уокер, Лапорт, Фернандиньо, Гюндоган (Сане, 77), Сильва, Бернарду Силва (Габриэл Жезус, 62), Стерлинг (Марез, 85), АгуэроПредупреждения: Компани (12), Коуди (41), Сильва (60)

«Борнмут» — «Эвертон»

«Арсенал» — «Вест Хэм Юнайтед»

«Хаддерсфилд Таун» — «Кардифф Сити»

«Саутгемптон» — «Лестер Сити»

«Ливерпуль» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

25 августа, 19:30 мск

«Уотфорд» — «Кристал Пэлас»

26 августа, 15:30 мск

«Фулхэм» — «Бёрнли»

26 августа, 15:30 мск

«Ньюкасл Юнайтед» — «Челси»

26 августа, 18:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»

27 августа, 22:00 мск