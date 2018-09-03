Трансферный дайджест. 28 августа — 3 сентября

Клаудио Маркизио

Полузащитник, 32 года

В августе Клаудио Маркизио неожиданно для всех покинул туринский «Ювентус», в системе которого находился целых 25 лет.

Став свободным агентом, вице-чемпион Европы 2012 года в составе сборной Италии надеялся быстро найти новый клуб, но все оказалось не так просто.

В топ-клубы Маркизио звать не стали, а принимать другие предложения он пока не спешит, пытаясь выторговать максимально выгодную для себя сделку.

Итак, самыми реальными претендентами на хавбека являются «Зенит», «Спортинг», «Порту» и «Монреаль Импакт». Также есть интерес со стороны мексиканского «Крус Асуль», но что-то нам подсказывает, что итальянец вряд ли на данном этапе готов к переезду в Латинскую Америку.

Вопрос будущего Маркизио должен решится в ближайшие дни, так что вскоре мы узнаем, кто получит футболиста, чья трансферная стоимость оценивается в 7 миллионов евро.

Наш прогноз: «Зенит».

Самир Насри

Вингер, 31 год

Самир Насри ghanasoccernet.com

Бывшая звезда «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри остается без клуба с конца января текущего года.

Именно после отъезда из Англии карьера француза пошла по наклонной. В «Севилье» он так нормально и не заиграл, а приехав в «Антальяспор» быстро попался на употреблении допинга, за что получил суровое наказание — 18 месяцев дисквалификации.

Отстранение Насри от футбола истечет в ноябре, но он не отчаивается. Вингер нанял себе фитнесс-тренера, так что поддерживает форму и надеется трудоустроиться.

На данный момент претендентов на Насри не так-то и много, но за последнюю неделю пришло несколько интересных новостей.

Во-первых, француза может пригласить «Вест Хэм», неудачно стартовавший в Премьер-лиге. Во-вторых, «Сампдория» хотела бы усилить свои ряды атакующих футболистов. В-третьих, «Амьен» желает видеть в своем составе опытного игрока.

Как видим, заинтересованность есть, но конкретики пока мало, так что далеко не факт, что в самое ближайшее время Насри заключит соглашение.

Наш прогноз: будет искать клуб до января.

Бакари Сако

Вингер, 30 лет

Бакари Сако sportingnews.com

Этим летом Бакари Сако пошел на смелый шаг — отказался продлевать контракт с «Кристал Пэлас» и вышел на рынок свободных агентов.

Малиец успешно выступал за «стекольщиков», им интересовались многие топ-клубы, включая «Арсенал», поэтому он надеялся оказаться в более сильной команде.

Однако Сако недооценил тот факт, что посреди минувшего сезона он получил серьезную травму и долго восстанавливался. Оказалось, что футболист, пропустивший вторую часть сезона, оказался попросту никому не нужен.

Буквально в последний день лета Сако вернулся в «Кристал Пэлас» и предложил бывшему клубу свои услуги. Рой Ходжсон пока не принял малийца обратно, но обещал подумать, что является позитивным знаком для игрока.

Наш прогноз: «Кристал Пэлас».

Клаудио Якоб

Полузащитник, 31 год

Клаудио Якоб wba.com

Аргентинский опорный полузащитник успешно отыграл в Англии шесть сезонов, представляя «Вест Бромвич».

Впрочем, по итогам прошлого сезона «дрозды» вылетели в Чемпионшип, поэтому продлевать контракт с 31-летним игроком этим летом не стали.

Вариантов для продолжения карьеры у Клаудио Якоба не так много, но все же они есть. В его услугах заинтересованы «Рейнджерс» и АЕК.

Греческая команда попала в групповой этап Лиги чемпионов, поэтому ее предложение выглядит заманчиво, но нам кажется, что для аргентинца предпочтительным станет переезд в Шотландию, где его очень ждет Стивен Джеррард, жаждущий добавить больше опыта своему коллективу.

Прогноз: «Рейнджерс».

Диего Полента

Защитник, 26 лет

Диего Полента flaresenha.com

26-летний уругваец мало известен в Европы, ведь не сумев закрепиться в итальянских «Дженоа» и «Бари», в 2014 году он вернулся в родной «Насьональ», где и выступал до последнего времени.

Этим же летом Диего Поленту вновь потянуло в Европу, поэтому он вышел на рынок свободных агентов, чтобы рассмотреть предложения заинтересованных сторон.

Уругваец провел неудачные переговоры с «Сельтой» и «Фрозиноне», но, по словам его агента, Полента близок к переезду в Турцию.

Также в СМИ проскочила информация о возможной заинтересованности «Спартака» в связи с потерей Самюэля Жиго, однако нам кажется, что Массимо Каррера вряд ли будет спешить искать замену французу.

Прогноз: Турция.

Джон Терри

Защитник, 37 лет

Джон Терри avfc.co.uk

Многолетний капитан «Челси» еще не завершил карьеру. В свои 37 лет он поддерживает форму и надеется вскоре трудоустроиться.

Прошлый сезон Джон Терри провел в «Астон Вилле», за которую в целом играл успешно, но не помог ей выйти в Премьер-лигу.

В межсезонье Джон был вынужден покинуть «вилланов», у которых возникли финансовые проблемы, не позволяющие им выплачивать ветерану 60 тысяч фунтов в неделю.

Впрочем, на фоне неудачного старта «Астон Виллы» в новом сезоне ее фанаты требуют от руководства вернуть Терри, успевшего стать любимцем публики.

Сам же футболист недавно намекнул, что хотел бы попробовать силы в «Селтике», поставив отметку «нравится» соответствующему посту в Instagram.

Наш прогноз: клуб Чемпионшипа.

Георгий Миланов

Полузащитник, 26 лет

Георгий Миланов bostonherald.com

Георгий Миланов провел в ЦСКА пять лет, но окончательно закрепиться в московском клубе так и не смог.

В 2016 году болгарин поиграл за «Грассхопер» на правах аренды, однако и там не сумел проявить себя так хорошо, чтобы его контракт выкупили.

Этим летом Миланов активно ведет поиски нового клуба. Впрочем, пока они не увенчались успехом.

Еще несколько дней назад стало известно, что хавбек близок к переходу в «Крылья Советов», но вскоре он вышел из переговоров, поскольку хочет играть в Европе и получать больше 50 тысяч евро в месяц.

Учитывая в целом скромную статистику выступлений Миланова, нам кажется, что ему вряд ли удастся договориться с одним из клубов Бундеслиги, куда он так стремится, поэтому хавбек будет вынужден перейти в более скромный коллектив.

Наш прогноз: скромный европейский клуб. 0