Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет

Лига Наций родилась еще в 2011 году на Кипре, где проходила стратегическая встреча представителей европейской футбольной организации и 55-ти футбольных ассоциаций.

Официальный сайт УЕФА подает этот турнир как общую идею. Но у всего общего почти всегда есть родоначальник. Поговаривают, что первую искру зажег Мишель Платини.

Однако француза лишили возможности пожинать плоды своей выдумки. Хотя бы просто потому, что новое соревнование для сборных — очень выгодный турнир. Причем со всех сторон.

Сборные. Помимо автора идеи турнира тайной окутана и его истинная цель. Официальная позиция следующая.

«В ходе консультаций с Союзом европейских футбольных ассоциаций тренеры и другие представители сборных все чаще утверждали о нецелесообразности продолжения проведения товарищеских матчей национальных команд».

Теперь по-человечески. Тренеры сборных жаловались на отсутствие должной мотивации у игроков в товарняках. Формат разработанного турнира учитывает повышение заинтересованности футболистов.

The official result of the #NationsLeague draw! ✅ pic.twitter.com/H1fPteK7M1