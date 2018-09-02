Лига Наций УЕФА: кому она выгодна, а кому — нет

6 сентября — начало спортивной составляющей Лиги Наций. Выгоды всех остальных «частей» будут видно только по завершению турнира.

Лига Наций родилась еще в 2011 году на Кипре, где проходила стратегическая встреча представителей европейской футбольной организации и 55-ти футбольных ассоциаций.

Официальный сайт УЕФА подает этот турнир как общую идею. Но у всего общего почти всегда есть родоначальник. Поговаривают, что первую искру зажег Мишель Платини.

Однако француза лишили возможности пожинать плоды своей выдумки. Хотя бы просто потому, что новое соревнование для сборных — очень выгодный турнир. Причем со всех сторон.

Кому выгодна Лига Наций УЕФА

Мишель Платини FourFourTwo

Сборные. Помимо автора идеи турнира тайной окутана и его истинная цель. Официальная позиция следующая.

«В ходе консультаций с Союзом европейских футбольных ассоциаций тренеры и другие представители сборных все чаще утверждали о нецелесообразности продолжения проведения товарищеских матчей национальных команд».

Теперь по-человечески. Тренеры сборных жаловались на отсутствие должной мотивации у игроков в товарняках. Формат разработанного турнира учитывает повышение заинтересованности футболистов.

Гранды имеют шанс провести отличную подготовку к международным турнирам, а так называемые «футбольные карлики» имеют возможность вообще попасть на эти турниры.

Ведь 20 сборных попадет на Евро-2020 через официальную квалификацию, а еще четыре — именно через Лигу Наций.

Фишка в том, что в случае выхода топовых сборных на Евро через официальную квалификацию, то «места» на турнире, которые разыгрываются в ЛН, переходят в более низкие по статусу группы. Так, даже Казахстан вполне может попасть в щелочку международного футбольного праздника.

Сборная Франции после победы на ЧМ-2108 fussballtour.at

Национальные федерации. В этом пункте есть два подпункта: футбольная и финансовая выгода. Футбольная состоит в том, что больше не нужно искать спарринг-партнеров. Это извечная головная боль всех федераций.

К тому же матчи «карликов» против «гигантов» мирового футбола встречались довольно редко. Например, Российский футбольный союз для организации поединка против сборной Бельгии взял на себя все дорожные расходы, содержание звезд в России и даже приплатил сверху порядка 300 000 евро.

Или та же Аргентина — организация товарищеского матча с «альбиселесте» стоит как минимум 1 млн долларов. Причем ценник будет зависеть от наличия звезд в составе: чтобы увидеть воочию игру Месси и Агуэро, придется нехило доплатить.

Так вот, с помощью Лиги Наций матчи с мотивированными грандами стали реальностью. При условии победы в своей группе, конечно же.

Финансовая выгода заключается в банальных выплатах по типу тех, которые есть в Лиге чемпионов. Сумма тоже зависит от уровня и текущего выступления конкретной сборной.

Например, все участники самой элитной группы А получат по 1,5 млн евро. В группе нашей сборной (В) выплаты за участие составят по 1 млн евро.

Бонусы тоже никто не отменял: за победу в той же группе А триумфатор получит еще 4,5 «лямов» евровалюты. За несколько матчей «поднять» такую сумму — неплохо, разве нет.

Александер Чеферин The Independent

Собственно УЕФА. Тут все чисто и прозрачно: главная выгода — деньги. Интерес к товарищеским матчам стремительно падает.

Точных цифр никто не приводит, однако различные букмекерские конторы уверенно сообщают: «По денежному обороту товарищеские игры уступают официальным клубным чемпионатам в 2-3 раза».

Выгоду болельщиков мы тоже относим к этому пункту. Ведь смотреть, как твоя сборная «режется» за результат гораздо интереснее, чем медитировать на перекаты мяча в центре поля.

А коли так, то ТВ-рейтинги резко возрастут. Следовательно, УЕФА может неплохо заработать на спонсорских контрактах и других приятных бонусах.

Для предметности напомним, что минута рекламы во время матчей Чемпионата мира в России стоила 7,5 млн рублей. А по данным Kantar Media, общий рекламный «навар» с Мундиаля-2018 составил 2,4 миллиарда долларов.

Казалось бы, все путем — всем все нравится. Но единственная недовольная сторона все-таки есть. Это клубы. Чем серьезнее матч, тем серьезнее выкладываются футболисты. Отсюда повышается риск спонтанных и не очень повреждений.

Так что ближайшее время, скорее всего, появится новая тенденция «добровольных изгнанников» — футболистов, которые сами будут отказываться от участия в играх сборной. Любым путем: уход, симуляция травмы, «личные проблемы» и прочее.

Ведь ради прибыли от Лиги Наций игроку нужно здорово выложится, а в случае отказа довольный владелец с радостью «отстегнет» звездному футболисту прямо сейчас и ничего не попросит взамен.

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