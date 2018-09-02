Черчесов: Сборная России на ЧМ-2018 подвиг не совершила

Сегодня, 2 сентября, исполняется 55 лет главному тренеру сборной России по футболу, с чьим именем связан главный успех национальной команды — выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

Накануне этого события Черчесов дал интервью, в котором прокомментировал выступление сборной России на ЧМ-2018.

«Невозможное сделать невозможно. Значит, было возможно добиться такого результата? Вот мы его и сделали. Никакого подвига в случившемся нет, подвиги всё же совершаются в других местах, не в спорте», — цитирует Черчесова «Р-Спорт».

«Что особенного мы сделали? Ничего. Впятером не играли против одиннадцати — выходили на то же поле, тем же количеством игроков. Но для того, чтобы отыграть чемпионат мира так, как мы его отыграли, все очень много работали. Вот так бы я ответил», — добавил тренер.

Напомним, сборная России на чемпионате мира 2018 года со второго места вышла из группы, где кроме нее выступали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии, а затем в плей-офф обыграла сборную Испании и по пенальти уступила хорватам. Четвертьфинальная стадия чемпионата мира — лучший результат в современной истории сборной России. 0