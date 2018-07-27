Черчесов: Что сборная покажет на Евро-2020? Не готов ответить на этот вопрос

Главный тренер сборной Россииподчеркнул, что пока не заглядывает далеко в будущее и не может сказать, на что способна команда на Евро-2020.

Ранее стало известно, что контракт с тренером будет продлен.

«Что покажет команда на Евро-2020? Сегодня у нас был исполком, я отчитывался за проделанную работу. И там, и здесь могу сказать: абсолютно не готов ответить на этот вопрос.

Если вы внимательно наблюдали за нами последние два года, то двери были для всех открыты. Сейчас будет то же самое. Прошел большой турнир. Одни закончили уже, надеюсь, передумают.

Если вы спрашиваете о Евро, то мы даже не знаем, какие у нас там будут соперники. Заглядывать далеко нам не надо.

Нужно проанализировать то, что сделали. Не в интервью, а у себя в кабинете, с тренерским штабом. Этим мы сейчас и занимаемся.

А потом уже будем, отталкиваясь от чемпионата мира, смотреть, какие просчеты допустили. Это нужно, чтобы сделать качественный скачок, который обязательно должен быть», — заявил Черчесов «Спорт-Экспресс». 0