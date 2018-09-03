С эмоциями, но без голов. «Зенит» и «Спартак» поделили очки

Роше не удалось заменить Промеса

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов напомнил, что в Санкт-Петербурге «Спартаку» пришлось играть без Квинси Промеса, с обязанностями которого безуспешно пытался справиться Педро Роша.

«Красочные афиши битвы "Зенита" со "Спартаком" висели на улицах Санкт-Петербурга еще в начале августа. На них умельцы с Невы запечатлели орущих друг на друга Ивановича и Промеса. Стильно, современно, ярко. Вот только за несколько дней до игры "Зениту" пришлось испоганить афишу.

Нельзя же обманывать зрителя и зазывать его на матч изображением футболиста, которого в команде уже нет! Но времени на разработку нового дизайна у "сине-бело-голубых" не было, так что они просто влепили поверх рисунка Промеса обычное фото Глушакова.

Массимо Каррера парой кликов заменить голландца не может. Главный тренер "Спартака" на неделе говорил о том, что покупка нового футболиста возможна только после продажи Промеса, но тот ушел слишком поздно. Поэтому как минимум до января итальянец будет латать дыру на левом крыле атаке собственными силами.

В Санкт-Петербурге номинально место Промеса занял Педро Роша — Каррера раньше не рисковал ставить на бразильца, потому что якобы он был не в форме. Да и по матчу в Санкт-Петербурге Роша не убедил — вряд ли он теперь всегда будет левым вингером. Поиски оптимального варианта будут продолжаться всю осень», — считает Чернов.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Доволен результатом, потому что мы играли против очень сильной и качественной команды, которая здорово действует и внизу, и на втором этаже. Думаю, у нас есть игроки, способные заменить Промеса. А Квинси я желаю удачи. Он принес «Спартаку» много пользы.

Эмоции и травма Жиго

Автор «Советского спорта» Максим Михалко отметил эмоции, царившие на поле во время игры, а также подчеркнул, что в этих условиях серьезную травму получил защитник «Спартака» Самюэль Жиго.

«Уже в середине тайма запредельный градус дерби двух столиц стал сказываться на всех футболистах, независимо от возраста. Первым аттракцион ошибок открыл самый опытный и титулованный — Бранислав Иванович потерял контроль за мячом в зенитовской штрафной и чудом успел оттеснить Рошу. А через три минуты уже Лоренсо Мельгарехо на своей половине подарил мяч Себастьяну Дриусси — тот отпасовал на Артема Дзюбу, и тут…

Спас Александра Максименко от "расстрела" подкравшийся сзади к Дзюбе Самюэль Жиго. Правда, этот маневр стоил французу травмы. Уже после игры выяснилось, что у Жиго подозрение на разрыв крестообразных связок. А вчера горевать гостям было некогда — и Каррера бросил в бой восстановившегося не так давно после аналогичной травмы Георгия Джикию. Тот, прямо скажем, не подвел.

Игра продолжала фонтанировать эмоциями. Чего стоил один подкат Сальваторе Боккетти, проехавшего по газону в погоне за мячом несколько метров в самом углу поля… Дзюба, тем временем, сам устанавливал мяч на линии вратарской, чтобы Максименко побыстрее выбил его в поле. Команды торопились вскрыть игру голом. Но она никак не вскрывалась», — пишет Михалко.

Фернандо Полузащитник «Спартака» В целом можно сказать, что результат позитивный, тут всегда сложно играть. Да, мы всегда играем на победу, но выигрывать всегда невозможно. Матч был хороший. Квинси ушел, такое бывает. Он скинул сообщение в общий чат, где попрощался со всеми. Квинси хороший игрок, он был нашим лидером, но у нас хорошая команда, будем играть дальше, найдем кем заменить его. Пенальти при моем фоле? Нет. Это футбол, ребята.

Дзюбозависимость

Журналист Rusfootball.info Андрей Мордовин указал на то, что атака «Зенита» во многом зависит от Артема Дзюбы, что является минусом петербургской команды.

«Сергей Семак понимает, какой кураж поймал Артем Дзюба, поэтому и строит большинство атак "Зенита" через него. Но похоже, что "сине-бело-голубые" превращаются в команду одного игрока. Раньше таким был Халк, теперь им становится Артем Дзюба. С одной стороны, это крутая история, когда на наших глазах форвард прогрессирует от игры к игре (и это не слова, а реальность). С другой стороны, "Зенит", при отсутствии Дзюбы, будет страдать.

В матче против "Спартака" Дзюбу (касаний больше, чем у Мака и Дриусси) нагружали достаточно много. Да и он не стеснялся работы, часто оттягиваясь в центр поля, чтобы принять передачу или закидушку от Ивановича или Нету. Все острые моменты, которые были у "Зенита" в игре, происходили при непосредственном участии Артема. Единственное расстроило, что когда в концовке его начали по очереди "съедать" Боккетти с Джикией, Дзюба немного поплыл, начал нервничать и его игра потеряла необходимую тонкость.

Когда поправится Александр Кокорин, у Семака будет еще один вариант в нападении. Но пока надо надеяться на здоровье Дзюбы. Заболотный — игрок, который не способен так эффективно сыграть в подыгрыше. Антона позиционируют как футболиста, нацеленного на завершение. А у него и с реализацией дела обстоят не лучшим образом. Для навала он — идеальный вариант. И то, если рядом дежурит Дзюба. В концовке матча защиту "Спартака" они напрягли, но забить так и не сумели.

А ведь кураж может и закончиться. После "красно-белых" Дзюба уже был не столь словоохотлив с журналистами, прошмыгнув мимо них и оставив без своих улыбчивых комментариев. Странно. Общаться только после побед что ли?», — задается вопросом Мордовин.

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» Хорошая, интересная игра. Жаль, что не смогли забить, очень хотели. График был достаточно плотный, ребята с честью его выдержали и смотрелись хорошо за исключением отдельных моментов, когда прозевали быстрые атаки «Спартака». В остальном, владели преимуществом: были моменты, но не забили и не смогли выиграть. Расстроены результатом. Будем готовиться к следующим матчам.

Команды прощали друг друга

Глава редакционного совета «Спорта День за Днем» Сергей Бавли акцентировал внимание на том, что обе команды допускали ошибки в обороне, но все равно не смогли забить ни одного гола.

«В турнирной таблице — статус-кво сохранено, оба клуба лидируют. Праздник праздником, но матч еще и показал, почему два наших, бесспорно, сильнейших на данный момент клуба, мягко говоря, без особого блеска выступают на европейской арене. Это они в чемпионате России почти не пропускают, а в Лигах-то полна коробочка. Так ведь и оборона обеих команд ошибается избыточно часто. У нас прощают. Как прощали в воскресенье команды друг друга, что тоже неплохо бы взять их наставникам на заметку. "Подходы были", — удовлетворенно отмечали после встречи Сергей Семак и Массимо Каррера.

Заклятые соперники на старте сезона удивительно похожи друг на друга! У обеих команд подбор исполнителей на два состава, и в "Зените", и в "Спартаке" футболисты национальных сборных остаются на лавке, а главные тренеры жалуются на нехватку исполнителей и просили усиления, пока окно не захлопнулось. А когда захлопнулось, Каррера пригрозил сменить элегантную свою тройку на спортивную форму и выйти на поле, а заодно и более реалистичный вариант: поискать игроков во второй команде. Софьяна Ханни "Спартак" за вполне приличную сумму продавать "Бешикташу" отказался, но и на поле алжирца алленаторе не выпустил. Все ли гладко во взаимоотношениях Карреры с руководством клуба?

Семак значительно моложе визави, но выходить на поле не собирается. Зато с грустью констатировал, что во второй команде ему искать некого. Если все же вернуться к вопросу значимости матча и всей его подноготной, нужно признать, что некий моральный перевес остался за гостями. Вот именно потому, что они — гости, а ничья на чужом поле не столь огорчительна», — считает Бавли.

Антон Заболотный Нападающий «Зенита» бидно. Могли мы забить еще в самом начале, могли они. Такой матч, дерби, всегда непредсказуем, поэтому сложно что-либо сказать сейчас прямо после игры. Выходить по ходу матча всегда непросто: не знаешь, хорошо ли войдешь или плохо, получится ли игра. Главное — стараться. Приятно играть с Артемом, мы хорошо друг друга понимаем. Возможно, если бы я вышел пораньше, что-то и было по-другому.

Москалев не справился с работой

Редакция Soccer.ru раскритиковала главного арбитра Владимира Москалева, который в первом тайме не назначил два пенальти, хотя имел все основания.

«Уже после первого тайма игры было много поводов для критики в адрес судьи встречи Владимира Москалева. И если различная трактовка тех или иных стыков, единоборств, которых было огромное количество, может иметь место, то два эпизода в противоположных штрафных особенно обращают на себя внимание.

На 16-й минуте встречи в штрафной Лунева упал Роша, который получил наконец-то шанс проявить себя после ухода Промеса. Педро упал не по своей воле, точнее, не только по ней. На ногу бразильцу наступил защитник "Зенита" Иванович.

И за это следовало назначить пенальти — чистый момент. Судья не решился. Чтобы ровно через 20 минут не назначить пенальти в ворота "Спартака". Там Фернандо продемонстрировал прыгучесть и растяжку, заехав ногой в голову Дриусси. И здесь рефери не принял никакого решения.

Уже этих моментов достаточно, чтобы все форумы и иные места соприкосновения болельщиков треснули от напряжения», — говорится в материале. 0