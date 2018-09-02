«Зенит» и «Спартак» победителя не определили

сыграл вничью сов домашнем матче шестого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

Первый тайм прошел в напряженной борьбе. Обе команды имели возможности для взятия ворот, но не воспользовались ими.

Кроме того, арбитр Владимир Москалев мог назначать сразу два пенальти. В первом эпизоде Бранислав Иванович сфолил на Педро Роше, а во втором Фернандо в своей штрафной шипами задел голову Себастьяна Дриусси.

Вторая половина встречи прошла по схожему сценарию — обе команды шли вперед, пытались вырвать победу, однако в завершающей фазе атак им не везло.

После этого матча в турнирной таблице «Зенит» занимает первое место (16 очков), а «Спартак» — второе (14 очков).