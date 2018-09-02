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    «Зенит» и «Спартак» победителя не определили

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    «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» в домашнем матче шестого тура российской Премьер-лиги.

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    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

    Первый тайм прошел в напряженной борьбе. Обе команды имели возможности для взятия ворот, но не воспользовались ими.

    Кроме того, арбитр Владимир Москалев мог назначать сразу два пенальти. В первом эпизоде Бранислав Иванович сфолил на Педро Роше, а во втором Фернандо в своей штрафной шипами задел голову Себастьяна Дриусси.

    Вторая половина встречи прошла по схожему сценарию — обе команды шли вперед, пытались вырвать победу, однако в завершающей фазе атак им не везло.

    После этого матча в турнирной таблице «Зенит» занимает первое место (16 очков), а «Спартак» — второе (14 очков).

    Чемпионат России. 6-й тур
    «Зенит» — «Спартак» — 0:0 (0:0)
    «Зенит»: Лунев, Нету, Иванович, Смольников, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Мак (Заболотный, 79), Дриусси (Эрнани, 51), Дзюба«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго (Джикия, 27), Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Фернандо, Ломовицкий, Глушаков (Попов, 79), Педро Роша (Самедов, 63), Зе ЛуишПредупреждения: Боккетти (34), Рассказов (44), Иванович (45), Зе Луиш (54), Мельгарехо (83), Попов (90+3)
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