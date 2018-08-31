РПЛ. Ничья «Ростова» и «Рубина», «Зенит» будет принимать «Спартак»

«Ростов» — «Рубин» — 1:1
В стартовом матче шестого тура Российской Премьер-лиги «Ростов» принимал «Рубин».
Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Ростов» вышел вперед в первом тайме — на 37-й минуте матча в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой Руслана Камболова. Одиннадцатиметровый реализовал Алексей Ионов.
«Рубин» отыгрался на 50-й минуте — после подачи углового точный удар нанес Егор Сорокин. Сергей Паршивлюк при этом уже за линией ворот отбил мяч рукой. Гол был засчитан, а игрок «Ростова» получил «горчичник».
«Ростов» после этого матча набрал 13 очков и сравнялся со «Спартаком», который в шестом туре сыграет с «Зенитом». У «Рубина» — 7 очков.
Российская Премьер-лига. 6-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 1:1 (1:0)
Голы: Ионов, 37 — с пенальти (1:0). Сорокин, 50 (1:1)«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Скопинцев, Гулиев, Гацкан, Юсупов (Калачев, 69), Сигурдарсон (Шомуродов, 77), Ионов (Зуев, 88)«Рубин»: Иван Коновалов, Кудряшов, Чико, Сесар Навас, Сорокин, Устинов, Камболов (Гранат, 88), Могилевец, Игорь Коновалов, Полоз (Бухаров, 77), Азмун (Шекари, 85)Предупреждения: Гацкан, 8. Паршивлюк, 51. Юсупов, 59. Камболов, 63. И.Коновалов, 65. Азмун, 79. Шекари, 89
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