«Локомотив» попал в «группу жизни», на ЦСКА поставили крест

В четверг, 30 августа, в Монако состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. «Локомотив» попал в группу D, в которой сыграет с «Порту» (Португалия), «Шальке-04» (Германия) и «Галатасараем» (Турция). ЦСКА попал в группу G, в которой сыграет с «Реалом» (Мадрид, Испания), «Ромой» (Рим, Италия) и «Викторией» (Пльзень, Чехия).

«Локо» поборется, армейцам повезло меньше

Автор Sport24 Алексей Агеев оценивает реакцию букмекеров на жеребьевку.

«Железнодорожникам откровенно повезло с соперниками. На правах чемпиона страны они попали в число сеяных, избежав тем самым встреч с грандами вроде "Барселоны" или "ПСЖ". Но и из других корзин "Локомотиву" достались далеко не самые серьезные оппоненты: "Порту", "Шальке-04" и "Галатасарай".

Пробиться в плей-офф из такой группы вполне реально. Так считают и аналитики. На проход "Локо" предлагается ставить за 2.30 (41% вероятности). Обратный исход котируется за 1.62 (59%). Шансы "Локомотива" выиграть группу D оцениваются коэффициентом 5.00.

Армейцам повезло куда меньше. В своем нынешнем состоянии они могут рассчитывать на очки разве что с "Викторией Пльзень". В матчах с "Реалом" и "Ромой" потребуется подвиг.

Не верят в ЦСКА и букмекеры. На выход российского клуба в плей-офф предлагается ставить за 5.00. Невыход ЦСКА стоит копейки — 1.17. Ну а шансы армейцев занять первое место в группе G котируются за 20.00».

Юрий Семин Главный тренер «Локомотива» Жеребьевка очень хорошая! Но это Лига чемпионов, и все команды очень сильные. Шансы примерно у всех одинаковые. Все будет зависеть от конкретных матчей и подготовки. Посмотрим, с кем у нас будет первая игра. Я видел, что и представители «Галатасарая» были очень довольны жеребьевкой. Мотивация у Хеведеса и Фарфана будет и без «Шальке». Лига чемпионов — высший турнир клубного футбола. Мотивация будет и против «Шальке», и против «Порту», и против «Галатасарая». У нас в группе собраны одни чемпионы — «Порту», «Локомотив» и Галатасарай«. Это серьезное противостояние.

Квартет равных шансов

Обозреватель Sportbox.ru Николай Никифоров рассуждает о возвращении московского «Локомотива» в Лигу чемпионов, соперниках по групповому этапу и шансах на выход в плей-офф.

«Тринадцать с половиной лет спустя "Локомотив" под руководством Семина вновь сыграет в основной сетке. Накануне президент клуба Илья Геркус выразил желание встретиться с кем-то из европейских грандов. Домашний матч с яркой вывеской мог пройти даже не на родном поле в Черкизове, а в "Лужниках". Но по итогам жеребьевки необходимость в этом, судя по всему, отпала. Квартет команде Семина достался чемпионский — в группе D сыграют три победителя национальных первенств из первой десятки рейтинга ассоциаций УЕФА, а также вице-чемпион немецкой бундеслиги — но далеко не самый грозный.

Не будет преувеличением сказать, что каждый из участников имеет полное право рассчитывать на выход в плей-офф. В отличие от группы G, куда угодил ЦСКА с "Реалом", "Ромой" и "Викторией", здесь нет ярко выраженного фаворита.

В целом стоит признать, что "Локомотиву" достался посильный жребий, благодаря которому вернувшиеся после долгого отсутствия в элитный турнир железнодорожники должны быть конкурентоспособными. Выход в плей-офф — не видится нерешаемой задачей, борьба за третье место — тем более. Однако нужно понимать, что ровно о том же подумали вечером четверга представители "Порту", "Шальке" и "Галатасарая". Имеют полное право».

Илья Геркус Генеральный директор «Локомотива» Хороший жребий, нам достались команды по силам. Думаю, покажем хороший футбол. Важно правильно отнестись к соперникам. У нас в группе чемпион Португалии, чемпион Турции, серебряный призер чемпионата Германии. Это Лига Чемпионов, здесь нет случайных команд.

Мечты Геркуса сбываются

Автор «Чемпионата» Максим Ерёмин оценивает соперников российских клубов по групповому этапу Лиги чемпионов, отмечая, что железнодорожники хотя бы в одном случае получили то, на что надеялись.

«Илья Геркус ещё до жеребьёвки хотел, чтобы вице-чемпионы Германии попали в группу "Локомотива". Возможно, дело в том, что в нынешнем "Локо" сразу несколько бывших представителей "Шальке" — спортивный директор Штоффельсхаус, форвард Фарфан и новичок Хёведес.

Годом ранее "Шальке" облажался и занял 10 место. По этой же причине в прошлом сезоне клуб остался без еврокубков. Сконцентрировался на Бундеслиге и спокойненько занял в ней второе место вслед за "Баварией".

Болельщики "Локо" наверняка испытали ностальгические чувства по ЛЧ нулевых. Тогда они тоже наблюдали за играми с "Галатасараем". В 2002-м и те, и другие обменялись выездными победами.

"Галатасарай" — ещё один чемпион в этой группе. Правда, в Европе прошлый сезон обернулся для турков сущим позором. Поражение шведскому "Эстерсунду" не позволило им участвовать даже на групповом этапе Лиги Европы.

Мы привыкли, что в Турции стабильно много доигрывающих суперзвёзд, но "Галатасарай" это касается в меньшей степени. Из известных футболистов разве что Наготомо и Фегули. Плюс Муслера — тот самый вратарь сборной Уругвая, который допустил обидную ошибку в плей-офф. Зато у клуба опытный тренер. Фатих Терим наверняка полон решимости вернуть клубу репутацию в Европе».

Бенедикт Хеведес Защитник «Локомотива» Жеребьевка? Просто невероятно! Но группа получилась сбалансированной. У каждой команды есть шанс пройти дальше. Нам попался «Шальке» и, с одной стороны, приятно встретиться с бывшей командой. С другой — странно выходить на поле против них. Буду ли праздновать гол в их ворота? Это было бы странно с моей стороны. Я выступал за «Шальке» на протяжении 16 лет. Конечно, я не буду праздновать, если забью.

У ЦСКА есть шансы лишь на Лигу Европы

Корреспондент Sportbox.ru Денис Петров вспоминает предыдущие встречи ЦСКА с именитыми соперниками и ставит неутешительный диагноз.

«Находясь в третьей корзине вообще сложно рассчитывать на попадание в проходимую группу. Из первой корзины в любом случае достается монстр, бюджет и состав которого на несколько порядков выше. Выпал "Реал", которому Вернблум забивал в морозных "Лужниках" в феврале 2012-го. Теперь у "Реала" нет Роналду, а у ЦСКА — Вернблума и еще целого ряда опытных бойцов.

С "Ромой" армейцы также встречались в обозримом прошлом. С Березуцким, Игнашевичем, Еременко, Мусой и Думбия они получили пятерку на "Стадио Олимпико". Если уж с таким составом в Вечном городе ЦСКА имел бледный вид, несложно представить, что может случиться этой осенью.

К чему все эти исторические изыски? Если уж куда более крепкая команда зачастую проваливалась в Лиге чемпионов, то чего стоит ждать от нынешнего созыва? Но у ЦСКА тех лет по сравнению с новой командой есть важное различие — главный тренер. Гончаренко еще с БАТЭ не раз показывал, что несмотря на скудный кадровый ресурс, он готов всерьез биться с любим соперником. Так было в 2008-м с "Ювентусом" или в 2012-м с "Баварией". Да, случались и разгромы, но это вполне объяснимо: разность в классе не всегда можно нивелировать тактическими ходами, какими бы они гениальными ни были.

Если говорить всерьез о шансах на выход из группы, то их нет. Проводить прямую параллель между стоимостью состава и силой команд — не всегда верно, но здесь разница вопиющая. "Реал" — 980 млн евро, "Рома" — 371 млн, ЦСКА — 84 млн. Вот перед "Викторией" (30,5 млн) в этом плане комплексов испытывать не надо. С ней вполне можно поспорить за Лигу Европы даже в нынешней ситуации».

Виктор Гончаренко Главный тренер ЦСКА «Реал» не нуждается в представлении, это победитель трех последних розыгрышей. Плюс их игроки забрали призы во всех номинациях во время сегодняшней церемонии вручения. Жаль, что ушел Роналду, для болельщиков это было бы еще интереснее. Что касается «Ромы» — болельщики помнят о болезненном поражении, которое команда несколько лет назад потерпела в Риме. Плюс у всех свежи в памяти их игры с «Барселоной» в прошедшей Лиге чемпионов. Но время не стоит на месте. Какие-то изменения происходят у них, какие-то у нас, в этот раз мы должны выглядеть достойнее. С «Викторией» я встречался в БАТЭ, ПФК ЦСКА также играл с ними в Лиге чемпионов. Соперник достаточно тяжелый и вязкий. Опыт участия в Лиге чемпионов показывает, что всегда есть шанс побороться за выход в плей-офф. Мы не собираемся смотреть на четвертое место. Многое зависит от того, с кем мы будем встречаться в шестом туре, насколько соперник будет мотивирован, но мы постараемся побороться за выход в плей-офф или в Лигу Европы. Приезд этих команд в Москву вызовет большой интерес. И важнее всего, что мы быстро слепили нашу команду в единое целое, подошли к первым матчам Лиги чемпионов в хорошем состоянии. Наши молодые футболисты получат громадный опыт, который поможет им в дальнейшем развиваться.

ЦСКА и «Виктория» будут драться за объедки

Обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян вспоминает, что ЦСКА уже был в похожей группе Лиги чемпионов и дело кончилось провалом.

«Жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов болельщики московского ЦСКА ждали с плохо скрываемым опасением. Клуб только строится, а тут еще и слабейшего соперника из первой корзины получить не удастся, потому что он из твоей страны — московский "Локомотив". С такими раскладами на выход из группы претендовать не приходится.

Все стало еще хуже, когда был заблокирован для красно-синих и слабейший соперник из второй корзины — "Порту". Португальцы попали в группу к "Локомотиву". Армейцам оставалось лишь расслабиться и получать удовольствие, как мантру повторяя отговорку: "Пусть соперники будут посильнее — хоть на грандов посмотрим".

А посмотреть будет на кого. Из первой корзины ЦСКА достался всем грандам гранд — мадридский "Реал", который отправляется в поход за своим четвертым Кубком чемпионов подряд, правда уже без лучшего футболиста планеты Криштиану Роналду. Кроме того в Москву приедут две хорошо знакомые армейцам команды — итальянская "Рома" и чешская "Виктория".

С российскими клубами "Виктория" в своей истории пересекалась лишь раз. Так уж случилось, что этим российским клубом был… ЦСКА. Тогда ЦСКА тоже уповал на две победы над чехами и третье место в группе. Победить "Викторию" дома смогли — 3:2. Зато в гостях возникли проблемы. Ведя в счете 1:0, ЦСКА пропустил два гола в концовке встречи, один из них — на последней минуте. Поражение откинуло красно-синих на последнее место в группе, которое не позволяло попасть в плей-офф Лиги Европы. дальше пошла "Виктория".

Вполне возможно, что в этом сезоне повториться этот же сценарий: "Рома" с "Реалом" без проблем выйдут в плей-офф Лиги чемпионов, а ЦСКА с "Викторией" будут бороться за объедки с барского стола. Остается надеяться, то на этот раз армейцы окажутся сильнее».

Федор Чалов Нападающий ЦСКА Не самая простая группа нам попалась. Но очень круто, что сыграем с «Реалом». Что говорить — команда три раза подряд выиграла Лигу чемпионов. Отсутствие Роналду? Они же не только из-за него побеждали в турнире. Всегда мечтал сыграть на «Бернабеу». Это не просто отличный опыт, но и воспоминания на всю жизнь. Даже не важно, как мы там выступим, в любом случае это будет огромным опытом. «Рома» тоже очень сильный соперник. Но и «Викторию», и римлян можем обыгрывать. Мы всегда настроены на выход из группы в Лиге чемпионов, и в этот раз не исключение.

«Локо» — в плей-офф, ЦСКА — в Лигу Европы

Автор Евроспорта Павел Городницкий проводит краткий анализ жеребьевки Лиги чемпионов и смотрит на шансы россиян оптимистично.

«Группа D — самая однородная. Давайте честно: собралась компания уровня ЛЕ, может, чуть выше. Нет ни грандов, ни андеров — "Локо" надо возвращать свой 2004-й и шагать в плей-офф вместе с "Порту".

Кстати, уже ясно, какая тактика будет у Семина. Чемпионы России приедут в Стамбул, услышат адский шум арены, увидят надпись "Добро пожаловать в ад", испугаются, затрясутся, и тут выйдет Юрий Палыч, который умеет мастерски путать фамилии и названия.

"Эй, Феофан, ты чего, этого сарая забоялся? А ты, Смолин? Ну-ка собрались!" — такого спича будет достаточно, чтобы разгрузить парней и выгрызть в Турции хотя бы ничейку.

Группа G — самая предсказуемая. Выйдут Мадрид и Рим. Не выйдут Москва и Пльзень. Но! Тут надо ждать фейлов "Реала" — без Роналду "бланкос" вполне могут откатиться на второе место.

Причем, как показывает опыт Зидана, в таком раскладе нет ничего катастрофического — француз пропускал наверх "Боруссию" и "Тоттенхэм", а потом брал титул.

Что касается ЦСКА, то предельно очевидно, что нельзя повторять 2013-й, когда из-за тупейших ошибок уплыла путевка в Лигу Европы. Даже после ухода кучи игроков москвичи обязаны отправлять чехов на последнее место — вот вообще без вариантов».

Никола Влашич Полузащитник ЦСКА Нам достались две команды высочайшего уровня. С «Викторией» нужно обязательно брать очки, но мы не сдадимся и в других матчах. Увидел, что мы попали к «Реалу», и сразу подумал: «А ведь Криштиану Роналду у них больше нет» (улыбается). С ним «Реал» был, пожалуй, лучшей командой мира, без него — по-прежнему безумно силен, это однозначно фаворит нашей группы. Но фаворит ли всей Лиги чемпионов? На это даст ответ только сам сезон. Я вижу наши шансы в том, чтобы «драться» с «Ромой» за второе место. Не могу сказать, что они очень велики, но у нас нет никакого страха! Наоборот, это огромное удовольствие — выступить на самом высоком уровне в компании этих трех команд.

Знакомые все лица для ЦСКА

Автор Soccer.ru Александр Чистяков тоже читает, что армейцы могут рассчитывать лишь на Лигу Европы, тогда как «Локомотиву» повезло.

«Жребий был благосклонен к "Локомотиву". Железнодорожникам достался один из самых удачных вариантов из второй корзины, да и из третьего лукошка москвичи вытащили не "Ливерпуль", к примеру, а "Шальке".

Из четвертой корзины мог выпасть соперник и попроще, зато есть повод включить ностальгию: осенью 2002 года "Локо" тоже играл с "Галатасараем" в Лиге чемпионов, победил в Стамбуле на старом "Али Сами Йен", том самом "адовом" стадионе, и тем самым открыл себе дорогу в следующий раунд турнира. Впрочем, нужно понимать, что жребием доволен не только "Локомотив", но и его соперники, особенно "Галатасарай", который и мечтать не мог из своей четвертой корзины о столь удачной жеребьевке.

Знакомые все лица для армейцев. Во второе десятилетие XXI века ЦСКА успел сыграть с каждой из этих команд в Лиге чемпионов. С "Реалом" пересекались даже в плей-офф, тогда после ничьей 1:1 в Москве с поздним голом Вернблума "Мадрид" под руководством Жозе Моуриньо крупно выиграл на "Сантьяго Бернабеу" 4:1 и вышел в четвертьфинал.

"Роме" ЦСКА тоже крупно проигрывал на выезде — 1:5, а дома играл вничью. С "Викторией" состоялся обмен победами в 2013 году, причем выездное фиаско стоило вылета из еврокубков. Кстати, на заре XXI века российский клуб уже попадал в одну группу с "Реалом" и "Ромой", тогда это был "Локомотив", сумевший опередить в своем квартете только "Андерлехт". Думаю, для ЦСКА тоже будет успехом занять третье место и перейти в Лигу Европы».

Хёрдур Магнуссон Защитник ЦСКА Прежде всего, я очень рад выступить в Лиге чемпионов! Я родом из маленькой страны, откуда пробиться на такой уровень объективно сложнее. Знаю, что на моей родине многие будут наблюдать за матчами ПФК ЦСКА, и горжусь этим — как и тем, что нам выпал шанс сыграть против мадридского «Реала», действующих победителей турнира и лучшей командой мира последних лет. Для нас это будет большим испытанием. Предвкушаю и матчи с «Ромой», я уже играл против них за «Чезену» в Серии A, хотя, конечно, их состав с тех пор поменялся. «Стадио Олимпико» — стадион с великой историей, а мой любимый игрок — легенда римлян Франческо Тотти, так что для меня это будет особенный вызов. «Виктория» — сильный соперник, они доказали это последними выступлениями в Европе. Так что и здесь нам никто не отдаст очки просто так. Одно для меня ясно как день: мы не просто собираемся выступить в ЛЧ, мы хотим добиться хорошего результата!

Удача для «Локомотива», ностальгия для ЦСКА

Автор Rusfootball.info Григорий Каленов считает, что невыход

«Сразу надо оговориться: понятие удача в конкретном случае не подразумевает, что "железнодорожники" имеют все шансы, да и вообще должны выходить из группы с первого места. Вовсе не так. Учитывая расклады сил на старте чемпионата, — если быть точным, абсолютное уныние, которое показывает "Локомотив", — москвичи благодаря такой жеребьевке просто имеют хоть какие-то шансы зацепиться за какой-нибудь результат в этой группе.

Но вообще, даже при таком расстановке не стоит удивляться итоговому третьему месту. Можно сказать и больше — попадание в Лигу Европы даже при таких раскладах не будет провалом. Скорее так, вполне себе средним достижением.

С португальскими командами, конечно, сейчас все немного проще, в последнее время у них идут дела не так хорошо, но насколько "не очень" все у "Локо" и напоминать не требуется. "Галатасарай" — еще попробуй у них выцарапать хоть очко на выезде, а уж при чужих трибунах они вполне способны удержать ничейку. Немцы вообще с другой планеты — даже "Шальке", который первый тур Бундеслиги проиграл.

"Армейцам" попались те соперники, которым они за последние годы проигрывали. И — не всегда достойно. Поскольку про шансы "красно-синих" в этом розыгрыше вряд ли стоит что-то говорить, просто вспомним, как они играли с этими соперниками раньше.

В этом плане победитель трех последних розыгрышей выглядит самым предпочтительным. Абсолютно серьезно — если с "Ромой" и Пльзенем "красно-синие" в итоге проваливались, то поражение от "галактикос" было непросто достойным. Москвичи стали первой командой, от которой в том сезоне Лиги Чемпионов "Реал" уехал без победы».

Роман Бабаев Генеральный директор ЦСКА Жеребьёвка получилась очень интересной: лучший клуб мира на данный момент — «Реал», «Рома» в представлении не нуждается — полуфиналист прошлой Лиги чемпионов. Даже «Виктория», хоть и не такая именитая команда, но чемпион Чехии, крепкий коллектив. Со всеми мы уже играли. Предстоят непростые матчи, но будет большой праздник футбола. Мы все насладились домашним чемпионатом мира, сейчас присутствует ностальгия по нему. Матчи с «Реалом» и «Ромой» вернут болельщиков в атмосферу праздника. Для нашей молодой команды — это колоссальный опыт. Без таких матчей не стать футболистом. Плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Все ребята, с кем общался, довольны соперниками. Не многим выдаётся возможность сыграть против таких команд. Команда знает задачу — стараться побеждать в каждом матче. Понятно, что будет сложно. Приложим все усилия, чтобы занять место как можно выше. Надежда и стремление выйти из группы есть.

Спасибо Форлану!

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер считает, что шансы российских команд определялись соперниками из четвертой корзины.

«Вообще-то все расклады для клубов нашего уровня зависят от четвертой корзины, и там страшили "Интер" с "Хоффенхаймом" — но и их как "Локо", так и ЦСКА удалось избежать. Наверняка Семину подсобит воспоминание о том, как "Локомотив" обыграл тот же "Галатасарай" в Стамбуле за счет голов Лоськова и Евсеева — и вышел из группы (два выхода из группы в трех попытках — отличная статистика!)

В итоге у красно-зеленых получился квартет примерно равных команд, из которого, по всеобщему мнению, реально выйти. Ни одного суперклуба, с которым невозможно бороться, там нет. Да, для наших команд выход в плей-офф — праздник, и это никому ни капли не гарантировано, но в данном случае это, по крайней мере, не за гранью фантастики. Сравните, например, с группой "Барселона", "Тоттенхэм", ПСВ, "Интер". Или — "ПСЖ", "Наполи", "Ливерпуль", "Црвена звезда". Аж по три гранда!

Для армейцев Лига чемпионов — норма жизни, они, в отличие от "Локомотива", играют там каждый год. Правда, без ее финансовых вливаний давно обедневший ЦСКА едва ли бы смог на данный момент сохранить прежний статус. Лига чемпионов — это мать-кормилица красно-синих, и они даже в нынешнем составе будут рвать жилы за каждую ничью.

Жеребьевка в Монако оказалась для обоих наших участников далеко не убийственной. Для одних чуть лучше, для вторых чуть хуже. Но надо понимать, что ничего легкого в этом турнире для клубов из России не может быть в принципе, а 14 лет отсутствия в ЛЧ одной команды даром не проходят, как и уход из другой почти всего костяка. Но бывают ситуации, когда против лома нет приема. Среди всех наших соперников лом только один. С прочими, если хорошо подготовиться и привлечь на свою сторону удачу, можно иметь дело. Спасибо Форлану!»

Владислав Игнатьев полузащитник «Локомотива» Я говорил, что хочу сыграть с «Манчестер Юнайтед», но, может, к счастью, что не попали на них. У нас довольно-таки равная группа, можно назвать исход жеребьёвки удачным. В других группах есть намного более топовые соперники, а у нас «группа жизни».

В группе «Локо» фаворитов нет, а у ЦСКА — сразу два

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» и лиссабонского «Спортинга» Сергей Щербаков, сейчас занимающий должность тренера-селекционера «Локомотива», специально для «Спорта День за Днем» прокомментировал итоги жеребьевки Лиги чемпионов для российских команд.

«В своем чемпионате "Порту" всегда на первых ролях, там много молодых игроков, которые постоянно борются за чемпионство. "Бенфика" разве что иногда вылезает. Я согласен с общим мнением: жеребьевка для "Локомотива" нормальная. Грандов нет. Считаю, все команды примерно равны. Иногда мы переживаем, что есть две заведомо сильные команды, и думаем, как с ними играть. Сейчас такого нет. Переживать не стоит.

С топ-командами было бы хуже. Поражения от них легко оправдать. У них больше денег, лучше футболисты. Сейчас же надо настраиваться на выход из группы. Боятся там некого. Раньше мы постоянно так попадали: ставили задачу занять третье место, даже не посмотрев на верхние места. Нужно думать больше, грандиознее и не унижать себя.

Армейцы в этом году создают новую команду. Там много молодых игроков, из команды ушли ветераны. Начинается новый этап для всего клуба. Если посмотреть, как лихорадит ЦСКА в чемпионате, то сложно делать прогноз на выступление в Лиге чемпионов. Слишком уж много молодежи. Клуб перестраивается. Группа у них очень тяжелая.

Здесь-то как раз есть два фаворита. "Рома" ведь тоже далеко прошла в прошлогодней Лиге чемпионов. (Римляне в полуфинале уступили "Ливерпулю". — "Спорт День за Днем".) А "Реал" может расслабиться. Мало ли, надоест все выигрывать (улыбается). ЦСКА тяжелее, но молодые получат большой опыт. Это здорово. ЦСКА, думаю, поборется с чехами за третье место. Еще год-два назад могли бы соперничать с "Ромой". Сейчас — нет».

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