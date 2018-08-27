Максимум для Сарри. «Челси» выиграл на негостеприимном «Сент-Джеймс Парк»

70 минут автобуса

«Чемпионат» рассказывает о автобусе «Ньюкасла», а также называет результат Сарри выдающимся.

«На поле 70 минут происходило то, что в "твиттере" кто-то назвал "типичным шахматным матчем". По скоростям и зрелищности — однозначно. Рафа Бенитес выставил против лондонцев пять защитников, а на случай, если этого не хватит, номинальный опорник Диаме в оборонительной фазе располагался на одной линии с Кларком и Фернандесом. В оборонительной фазе — значит, почти всегда. Итого, по факту: четыре центральных защитника, два фулбека и три полузащитника. Автобус? Нет, автобусище.

Это работало. "Челси" бил только издали, а если и удавалось нанести удар из штрафной — его блокировали. К 70-й минуте блокированных ударов было уже пять, а Дубравка всего дважды вступал в игру. На счету "Ньюкасла" было целых 92 точных паса. Экстремальный антифутбол, но эффективный: "Челси" просто нечего было делать с мячом.

«Ньюкасл» — «Челси» twitter.com/nufc

"Челси" одержал три победы в трёх турах. И это выдающийся результат, если учесть, как поздно присоединились к команде Канте и Азар, и как недавно были подписаны Ковачич и Аррисабалага.

Футбол Сарри в атаке сочетает импровизацию с определённым набором автоматических действий. На отработку этого автоматизма требуется время, так что "Челси" должен быть не сыгран и испытывать проблемы с закрытыми командами. Тем более что Бенитес хорошо подготовился и выставил суперзакрытую команду, которая ничего не позволяла сделать 70 минут матча. К счастью для "Челси", кроме владения мячом команде есть, что предложить. Например, наигранные комбинации при стандартах. Такая комбинация принесла победный гол».

Три гола за одиннадцать минут

nufc.co.uk рассказывает о забитых голах.

«После отсутствия голов за 75 минут матча, когда "Челси" пыхтел, не будучи в состоянии пробить Мартина Дубравку, "синие" вышли вперед благодаря пенальти в исполнении Эдена Азара, который был назначен за фол Фабиана Шера на Маркосе Алонсо.

Эден Азар twitter.com/chelseafc

Вышедший на замену Хоселу быстро восстановил паритет хорошим ударом головой, однако практически в следующей атаке "Челси" вернул себе лидерство — Йедлин срезал мяч в свои ворота после удара от Алонсо. И это был тот решающий момент, когда команда Бенитеса уже не могла ответить вновь».

План «Ньюкасла» почти сработал

The Telegraph отмечает, что план «Ньюкасла» на игру сработал почти идеально.

«Это был потенциально важный пройденный тест для "Челси" под руководством Маурицио Сарри, как претендента на чемпионский титул. В Англии есть несколько более гостеприимных и дружелюбных мест, чем арена в Ньюкасле. Прекрасно известно, что "Челси" был уничтожен здесь со счетом 0:3 в последний день прошлого сезона.

В этом матче "Ньюкасл" развернул оборонительные порядки из пяти человек, перед которыми располагалось еще четыре единомышленника.

У Сарри, возможно, был свой бренд футбола в Италии — Sarri-ball. Однако Рафа Бенитес всегда был скорее прагматиком, чем стилистом. Главный тренер "Ньюкасла" знал, как усложнить жизнь "Челси". Его команда принесла атакующие попытки в жертву обороне. При всей той критике от людей, которые придерживаются более романтической точки зрения того, как команда должна играть дома, это работало почти идеально.

"Сороки" были полны решимости задушить соперника, сжимая пространство в последней трети поля. Игрокам "Челси" приходилось искать обходные пути и быть терпеливыми. Им приходилось максимально использовать свои немногочисленные шансы».

Игрок матча

Sky Sports называет игроком матча бельгийца Эдена Азара.

Эден Азар twitter.com/chelseafc

«Эден Азар впервые в этом сезоне начал матч в основе и предстал не заржавевшим, а выглядел образцово. Он записал себе в актив на три голевые шанса больше, чем любой другой игрок матча — пять попыток, девять раз коснулся мяча в штрафной соперника, отдал 91 точную передачу из 100 и увенчал все это, открыв счет в матче ударом с пенальти».

Что могла изменить VAR?

Sky Sports отмечает, что при VAR, несмотря на ошибки судьи, «Челси» остался бы победителем матча.

«VAR изменил бы достаточно многое. Хотя, даже если бы в этом матче использовалась система видеопомощи арбитрам, "Челси" все равно выиграл бы, хотя и при менее драматических обстоятельствах. Пенальти Шера на Алонсо мог быть отменен, как и гол Хоселу — из-за фола на Жиру, однако второй гол "Челси" все равно сделал бы разницу».

Рекорд Жоржиньо

Squawka.com рассказывает о рекорде новичка «Челси».

Жоржиньо twitter.com/chelseafc

Жоржиньо вошел в историю «Челси» уже в третьем матче за клуб. В игре против «Ньюкасла» он отдал 158 точных передач и установил новый рекорд клуба по этому показателю, а также выполненным пасам.

Прибыв на «Стэмфорд-Бридж» вместе с Маурицио Сарри, Жоржиньо стал краеугольным элементом Сарри-болла, который сделал «Наполи» одной из самых интересных команд последних двух сезонов. Матч против «Ньюкасла» больше всего напомнил времена Жоржиньо в Неаполе.

Во многом благодаря 173 пасам Жоржиньо «Челси» выдал 81,09% владения — больше, чем любой другой клуб в этом сезоне. Процент точных пасов итальянца в этом матче — 91.3%.

Фуллбэкам «Челси» не хватает эффективности

BBC рассматривает игру Маркоса Алонсо и Сезара Аспиликуэты.

Маркос Алонсо twitter.com/chelseafc

«Это может выглядеть нелогичным, учитывая, что левый защитник "Челси" Маркос Алонсо стал ключом к обоим голам "Челси", однако фуллбэки Маурицио Сарри не столь эффективны в атаке, как их коллеги из "Ливерпуля" и "Манчестер Сити". Когда соперник сидит глубоко, его очень сложно взломать, играя узко и перед ним.

Так, Бенджамен Менди из "Ман Сити" в матче против "Хаддерсфилда" в прошлом туре выполнил 12 подач в штрафную — больше любого другого игрока "Сити" с начала прошлого сезона. В матче против "Брайтона" Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд из "Ливерпуля" были динамичны и опасны, располагаясь на позициях очень близких к линии поля.

Алонсо и Сезар Аспиликуэта, похоже, не такие игроки. Алонсо больше напоминает полузащитника. Он очень элегантен в работе с мячом, умеет грамотно использовать пространство и углы, но у него нет достаточной скорости. Аспиликуэта и вовсе большую часть прошлого сезона провел в качестве одного из трех центральных защитников в системе Антонио Конте». 0