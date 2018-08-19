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    «Челси» — «Арсенал». Хаос и классика

    У Эмери и Сарри хватает пищи для размышлений после лондонского дерби

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    Маурицио Сарри и Унаи Эмери
    Маурицио Сарри и Унаи Эмери
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    BBC анализирует центральный матч второго тура английской Премьер-лиги — яркое лондонское дерби «Челси» и «Арсенала», которое завершилось победой «синих» со счетом 3:2.
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    Точный удар Маркоса Алонсо в концовке встречи установил окончательный счет в пользу «Челси» в хаотичном матче АПЛ после того, как «Арсенал» отыграл два гола и грозился увезти со «Стэморфд Бридж» одно очко.

    Несмотря на победу в этой встрече, главный тренер «синих» Маурицио Сарри заявил о том, что не верит в готовность своих игроков сражаться с «Манчестер Сити» за чемпионский титул.

    Команда Сарри организовала преимущество в два гола уже в первые 20 минут матча. Сперва Педро замкнул подачу Алонсо, а затем спустя всего несколько секунд после неточного удара с близкого расстояния от Пьера-Эмерика Обамеянга отличился Альваро Мората.

    Генрих Мхитарян упустил похожую на момент Обамеянга возможность перед тем, как отыграть один мяч — новый голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, за которого заплатили 71 миллион фунтов, должен был реагировать на удар в нижний угол от армянина. А затем Алекс Ивоби установил на табло равенство.

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    • Обамеянг и Ивоби упустили еще по одному шансу до перерыва. Второй тайм прошел под контролем «Челси», а Алонсо отправил мяч в сетку после паса Эдена Азара на 81-й минуте матча, таким образом, оформив вторую победу для «Челси» и второе поражение для «Арсенала».

    Игроки «Челси»
    twitter.com/chelseafc

    Сарри и Эмери

    Это была непростая встреча для новичков АПЛ Сарри и Эмери. И после увлекательных 90 минут матча у них хватает пищи для размышлений.

    Эмери находился в постоянном движении в своей технической зоне с самых первых минут матча, активно жестикулируя и создавая драматический эффект. Испанский тренер по-прежнему пытается наложить свой отпечаток на команду после 22-летнего правления Арсена Венгера.

    По тому, как «Арсенал» вернулся в игру, даже несмотря на то, что «канониры» в итоге проиграли, становится ясно, что игроки бьются за своего нового тренера.

    Унаи Эмери
    twitter.com/arsenal

    Сарри, одетый в обычную футболку и спортивные штаны, был куда менее оживлен, однако все равно пытался передавать свои указания. Уже очевидно, что он пытается повторить в «Челси» тот атакующий стиль, благодаря которому сделал себе репутацию.

    Эти мужчины определенно добавят списку топ-тренеров Премьер-лиге красок и характера.

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    • Хаос в обороне вызывает беспокойство

    Этот матч был полон, как хаоса, так и классики. Особенно это касается первого тайма, который подарил нам четыре гола, а также несколько претендентов из «Арсенала» на «промах сезона».

    Что должно заботить Сарри, даже после второй подряд победы, так это та легкость, с которой «Арсенал» разделывался с обороной «Челси» в первом тайме. В первой половине матча «Арсенал» легко мог забить пять, а то и шесть голов. К счастью для Сарри, в его распоряжении была качественная игра в атаке, которая позволила «Челси» пройти через это испытание.

    «Челси» — «Арсенал»
    twitter.com/chelseafc

    Что касается Эмери, то его стиль высокой обороны и игра от защиты — это еще незавершенная работа. Однако и Сократис, и Мустафи уже сейчас тревожно отстают от такого стиля игры. И этот вопрос нужно решать.

    И для Сарри, и для Эмери такая игра в обороне не может не быть поводом для беспокойства.

    Выводы для Сарри и Эмери

    Сарри может быть удовлетворен второй подряд победой, достигнутой, когда Азар все еще возвращается в игру со скамейки запасных. Итальянцу нужно будет разобраться с проблемами в обороне, однако «Челси» обладает классом в других компонентах, Жоржиньо является качественным дополнением, а Педро и Мората забивают голы.

    Маурицио Сарри и Эден Азар
    twitter.com/chelseafc

    Эмери во время финального свистка выглядел опустошенным. Конечно, 0 очков в двух стартовых, хотя и очень непростых, матчах — это тяжелое начало полета. Однако были вещи, которые должны его вдохновить.

    Тинейджер Маттео Гендузи выглядит очень перспективно. Также Эмери может быть в восторге от решительности своей команды, которая сумела отыграть два мяча и вернуться в игру. Календарь для «Арсенала» на старте сезона был очень жестоким, а в другой раз Мхитарян и Обамеянг используют свои голевые шансы.

    Пьер-Эмерик Обамеянг
    twitter.com/arsenal

    Эмери будет надеяться сдвинуться с места в домашней игре против «Вест Хэма», который также начал чемпионат с двух подряд поражений.

    Игрок матча

    Жоржиньо
    twitter.com/chelseafc

    Новичок «Челси» Жоржиньо завершил встречу с 91,9 процента точных передач. Ни один игрок на поле не сделал больше точных пасов, чем полузащитник «синих» — 99.

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    • Цифры

    «Челси» выиграл в шести из семи последних домашних матчей против «Арсенала» в чемпионате. Исключение — ничья 0:0 в прошлом сезоне.

    «Арсенал» забил «Челси» два гола — столько же, сколько в предыдущих шести матчах на «Стэмфорд Бридж».

    Эмери — первый тренер «Арсенала», который проиграл в двух своих первых матчах у руля команды после Стива Буртеншоу, который в 1986 году уступил в трех первых матчах во главе команды.

    Маркос Алонсо принял непосредственное участие в 20 голах «Челси» в АПЛ с момента своего дебюта за «синих» в сентябре 2016 года (14 голов, 6 передач) — на семь больше, чем любой другой защитник.

    Маркос Алонс
    twitter.com/chelseafc

    Начиная с прошлого сезона, ни один игрок не отдал больше голевых передач на одного из своих партнеров по команде, чем Сезар Аспиликуэта на Альваро Морату — семь ассистов. Столько же Рияд Марез отдал на Джейми Варди в «Лестере».

    Генрих Мхитарян принял непосредственное участие в восьми голах «Арсенала» в своих тринадцати матчах за «канониров» (3 гола, 5 ассистов). Это на один больше, чем за 25 матчей в АПЛ в футболе «МЮ».

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    • Эден Азар записал себе в актив 41-й голевой пас в составе «Челси» и догнал по этому показателю Сеска Фабрегаса. Впереди только Фрэнк Лампард (90), Дидье Дрогба (55) и Джанфранко Дзола (42).

    Что говорили Сарри и Эмери после матча?

    «Я получал удовольствие от игры на протяжении 75 минут. Но еще 15 минут больше подходили для того, чтобы курить. Это был прекрасный матч для всех, но эти 15 минут были ужасными. Нам было очень сложно, так как мы потеряли дистанцию между игроками и не могли перекрывать зоны после потери мяча, а также прессинговать, как единое целое. У нас были проблемы», — сказал Сарри после матча.

    «На данный момент мы не готовы. Нам нужно прибавлять, и, надеюсь, через пару месяцев мы будем способны играть на протяжении 90 минут так же, как мы играли в первые 25 минут в этой встрече», — также отметил итальянец.

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    • «Очевидно, что это неудачный результат для нас. Однако работа продолжается. Сегодня были две вещи — реакция команды на 0:2, а также наша эффективность — у нас были шансы забить больше в первом тайме. Нам нужно проводить второй тайм так, как нам того хотелось бы. Однако мы не сыграли так же, как в первой половине игры, и имели меньше шансов. Думаю, этот матч хорошо подготовит нас к следующим поединкам», — сказал Эмери. 0

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