Творческий кризис. Мхитарян рискует потеряться в Англии

Еще два года назад он признавался лучшим игроком Бундеслиги. А сейчас полузащитник «Арсенала» рискует просто раствориться в Англии.

В прошлое воскресенье «Арсенал», который последние десять лет провел рядом с элитой, был отброшен в сторону действующим чемпионом, а два некогда ключевых плеймейкера предстали лишь второстепенными фигурами.

Генрих Мхитарян и Месут Озил сделали себе имя в качестве центральных фигур, «десяток», однако ни один из них не сумел найти свою игру в матче против «Манчестер Сити». Тандем креативных гениев будто поразил творческий кризис писателя — вместо того, чтобы стучать по клавиатуре на печатной машинке, они просто слонялись туда-сюда по кухне.

Месут Озил и Генрих Мхитарян twitter.com

Важность старания и стремления часто преувеличивается в английском футболе, однако в данном случае игроки атаки «Манчестер Сити» были заряжены бешеной энергией, они будто проголодались по игре в мяч. Они делали с этим матчем все, что им хотелось. «Арсенал» в то же время выглядел просто вяло.

Однако, несмотря на то, что Озил и Мхитарян сыграли похожим образом, это два совершенно разных случая. В конце концов Озил никогда не был тем, кто перенапрягается. Большинство фанатов уже давно привыкли к тому, что уровень его неторопливости представляет собой обратную сторону беззаботности и потенциально победного для матчей артистизма.

Мхитарян заявил о своем топ-уровне, будучи частью свирепой «Боруссии» Юргена Клоппа — неустанная беговая работа и кровожадный прессинг этой команды открыли новую тактическую эпоху. Затем армянин продолжил прибавлять под руководством Томаса Тухеля — в качестве глубоко располагающегося взрывного игрока атаки.

Генрих Мхитарян ESPN

Справедливости ради стоит отметить, что в последнее время Мхитарян был куда менее взрывоопасен. Есть соблазн найти объяснение этому в связи с функциями в «Арсенале» поздней эры Венгера. Мхитарян стал еще одной жертвой застоя в самом сердце клуба. Однако правда заключается в том, что тревожная регрессия Мхитаряна предшествовала его переезду в Лондон. Его переход в «Арсенал» в январе 2018 года должен был помочь ему обрести столь необходимую вторую молодость после стагнации на протяжении полутора сезонов под руководством Жозе Моуринью.

Консерватизм тренера был представлен как основная причина резкого пике игрока, который выдал невероятные 55 голов и результативных передач в ходе своего последнего сезона в Дортмунде.

Разумеется, есть правда в предположении о том, что работа под руководством Моуринью привела к не самому пристойному футболу от Мхитаряна. Травма, полученная в первом же матче, выбила полузащитника из строя на два месяца и отразилась на его уверенности. После этого его карьера в «МЮ» была лишь второсортным романом. Исключением из правил стал успешный забег в Лиге Европы 2016-2017.

Жозе Моуринью и Генрих Мхитарян goal.com

После ухода из «МЮ» Мхитарян сам говорил о разголасиях в «философии футболах» между ним и Моуринью. Была надежда, что менее неуверенная тактика Венгера может снять атакующего полузащитника с ручного тормоза и позволить ему набрать скорость.

Пока что Мхитарян преуспел только в том, чтобы продемонстрировать свою форму времен «Олд Траффорда» новой аудитории. В обоих случаях проблеск его гениальности случался очень редко — гол ударом скорпиона, три результативные передачи в матче против «Эвертона».

Мхитарян успел пожить в шести разных странах, он говорит на семи языках и он вышел из футбольной семьи. Его отец был игроком национальной сборной Армерии, его мать работала в Федерации футбола Армении, а его сестра — переводчик в УЕФА.

Мхитарян играет в шахматы, он изучал экономику в университете Санкт-Петербурга, и в основе его игры лежит инстинктивный интеллект — он умеет создавать и находить свободное пространство, находясь под серьезным прессингом. Он определенно не глупый человек и не нуждается в том, чтобы кто-то говорил ему о критической необходимости добиться прогресса после неспособности произвести впечатление под руководством как Моуринью, так и Венгера.

Генрих Мхитарян The Telegraph

Весомым аргументом может послужить то, что Мхитарян столкнулся с проблемами в двух дисфункциональных командах под руководством двух тренеров в не лучшей их форме. Однако возражение будет следующим — ключевым знаменателем является на команда или тренер, а сам игрок.

Ранние признаки говорят о том, что Унаи Эмери будет стремиться воплотить в жизнь безумный стиль игры — гораздо более похожий на тот, в котором Мхитарян процветал в «Боруссии». Однако любые проблемы лучше решать быстро — Мхитарян не тот, кто может позволить себе еще один сезон дрейфа.

Если его героические подвиги в Дортмунде не были достаточным доказательством того, что он игрок для «здесь и сейчас», то его возраст (в январе ему исполнится 30 лет) — несомненно таковым является. Время уже не на его стороне.

Генрих Мхитарян twitter.com/arsenal

Смягчающим фактором является то, что «Манчестер Сити» вполне может быть самым сложным соперником, с которым Мхитарян столкнулся в этом сезоне. И в той игре он не получил должной помощи от партнеров по команде. Однако армянин является состоявшимся игроком топ-уровня, его коллеги назвали его лучшим в Бундеслиге два года назад. Есть причины ожидать от него влияния на ход топ-матчей.

Или хотя бы на любые другие матчи. С момента переезда в Англию в 2016 году Мхитарян забил 16 голов, из которых 7 — в АПЛ. И это от предполагаемого специалиста по результативной игре. В отличие от Озила, влияние которого на игру может опровергнуть статистика, Мхитарян выковал свою репутацию холодными цифрами — 44 гола за три сезона в «Шахтере», 41 гол за три года в «Боруссии».

Если в Озиле разочаровывает его склонность больше украшать, нежели доминировать, то в Мхитаряне — то, что он на данный момент не делает вообще ничего. Человек, который однажды восхитил толпу своей магией, рискует теперь прославиться благодаря исчезновению своих способностей. 0