«Арсенал» — «Манчестер Сити». Красавцы и лузеры матча

Красавцы

Рахим Стерлинг

Любого, кто считал, что Рахим Стерлинг будет чудом на один сезон (по какой угодно причине), вероятно, постигнет огромное разочарование. Что бы ни мешало Стерлингу забивать в футболке сборной Англии, это никак не отражается на его игре в составе «Манчестер Сити».

Седьмой номер «Сити» в матче против «Арсенала» сделал все, что от него требовалось. Стерлинг широко располагался на поле, чтобы растягивать оборону «Арсенала», отлично комбинировал с партнерами по команде (его предголевой пас на Менди был идеально взвешенным), а также отлично продвигался вперед с мячом, создавая опасность и терзая оборону соперника своей гениальной изобретательностью.

Гол Стерлинга — сильный удар из-за пределов штрафной после того, как несколько игроков «Арсенала» остались не у дел — был просто потрясающим. Это, к слову, был 50-й гол Рахима в АПЛЛ. Он стал одиннадцатым в списке самых молодых игроков, которым удалось добраться до этой отметки. От Стерлинга стоит ждать еще большего величия.

Бернарду Силва

Бернарду Силва twitter.com/BernardoCSilva

Помните, как сильно в прошлом сезоне «Ман Сити» зависел от 32-летнего Давида Сильвы и как у них возникали трудности, когда он не выходил на поле? Что ж, теперь у них есть Бернарду Силва на полном ходу. Если «Сити» придется обходится без одного из них, игра полузащиты все равно продолжит звучать так же приятно, как мурлыканье котенка.

Бернарду Силва был превосходе против «Челси» и также сиял на «Эмирейтс». Он отлично пасовал, передвигался по полю, извлекая выгоду, и держал «Сити» на высоком уровне. А после того, как португалец передвинулся выше в атакующую тройку, он убил игру потрясающим завершением атаки в стиле Лео Месси.

Эмерик Ляпорт

«Барселона» и «Манчестер Сити» годами следили за Ляпортом, однако «Атлетик» повышал цену на игрока до такой высоты, которую никто ранее не покорял, покупая центрбеков. Однако «Сити» все-таки раскошелился на Ляпорта, заплатив 60 миллионов фунтов, которые были прописаны в клаусуле и подписав великолепного защитника.

Эмерик Ляпорт против Пьера-Эмерика Обамеянга twitter.com/mancity

Ляпорт нерегулярно играл в основном составе в прошлом сезоне, однако уже за короткий период нового сезона в матчах против «Челси» и «Арсенала» он продемонстрировал, почему является, возможно, лучшим защитником в составе «горожан».

Против «Арсенала» высокорослый защитник прекрасно читал игру и решал проблемы еще до их появления. Он не уступил в атлетизме невероятно быстрому Пьеру-Эмерику Обамеянгу, хотя предполагалось, что это может стать его слабостью. Ну а его игра в пас... Боже, его игра в пас! Ляпорт выполнял диагональные пасы с потрясающей точностью, сохраняя импульс атакам «Сити».

Маттео Гендузи

Главная причина, по которой Гранит Джака может обнаружить себя на скамейке запасных, а не в основе, если Лукас Торрейра готов начинать матчи в старте, вот этот парень, даже мальчик, который был очень хорош в роли партнера швейцарца по центру поля. Маттео Гендузи только 19 лет, он был подписан из «Лорьяна» этим летом, очевидно, на перспективу. Однако Эмери бросил его в бой.

Молодой француз действовал с потрясающим хладнокровием. Он читал атаки «Сити», перехватывал мяч и с впечатляющей стойкостью сталкивался с вызовами. Кроме того, он уверенно чувствовал себя с мячом в ногах и продемонстрировал отличное видение поля.

Все (кроме итогового результата) шло по плану Гендузи. Настолько, что даже одна большая ошибка, которую он совершил, бросившись на перехват и позволив Агуэро убежать один на один, осталась безнаказанной. Этот парень — это не только настоящая находка. Это то, что надо, уже прямо сейчас. Прости, Гранит.

Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола twitter.com/mancity

Защитить титул чемпиона АПЛ — почти невыполнимая задача. Только двум людям ранее удавалось сделать это — сэру Алексу Фергюсону и Жозе Моуринью. Причем Моуринью — только один раз. С 2009 года после успеха «МЮ» ни одной команде не удалось завоевать чемпионство повторно. Очевидно, что еще рано об это говорить, однако «Ман Сити» Гвардиолы выглядит в высшей степени способным присоединится к этой славной компании.

Парни Гвардиолы не только играли в невероятной энергией и настойчивостью. Они также прекрасно чувствуют тактику, которая позволит им и дальше превосходить своих оппонентов.

В первом тайме «Сити» играл 4-3-3 без мяча, однако, когда команда получала мяч, Бенджамин Менди выдвигался вперед в полузащиту, а оставшиеся защитники перестраивались в тройку. Менди и Гюндоган располагались выше Фернандиньо и под Силвой. Таким образом, схема превращалась в 3-3-1-3 — Марез и Стерлинг располагались выше и шире, растягивая «Арсенал» и создавая возможности для Серхио Агуэро в центре. Эта убийственная схема может привести «Ман Сити» к большим свершениям в новом сезоне.

Лузеры

Петер Чех

Петер Чех twitter.com/arsenal

Кто-нибудь может уже отправить Чеха на отдых? Чешский голкипер был феноменом для английской Премьер-лиги и является одним из лучших вратарей в истории, однако сейчас он выглядит сбитым летчиком, даже несмотря на №1 на его спине. Попытки Чеха играть ногами были настолько неуверенными, что он едва не покатил мяч в собственные ворота.

Чех совершил один классный двойной сэйв, не позволив забить Рияду Марезу и Эмерику Ляпорту, однако в остальном он выглядел очень посредственно. Неспособность чешского вратаря среагировать на удар Стерлинга была верным признаком падения его уровня — 10 лет назад он с легкостью взял бы этот удар.

Бернд Лено провел матч на скамейке запасных и, похоже, Унаи Эмери просто пытается оградить своего нового вратаря от дебюта в жестких первых матчах (против «Сити» и «Челси»), прежде чем бросить его в бой. Потому что если Чех лучше Лено, тогда немецкий вратарь должен быть просто чертовски ужасен.

Гранит Джака

Новый номер на спине, но все та же бессмыслица от Гранита Джаки. Полузащитник сборной Швейцарии — отличный распасовщик и может сильно пробить с дистанции. Однако он не очень любит играть на оборону. Его умение оберегать свободное пространство весьма ограничено, работа швейцарца на защиту в основном состоит из циничных фолов и жесткой игры.

Гранит Джака twitter.com/arsenal

Главная проблема заключается в том, что Джака просто не может играть в свою игру, когда его прессингует соперник. Ему не хватает той ловкости и умения контролировать мяч, чтобы избежать прессинга, как, например, у Андреа Пирло. «Сити» вполне буднично проходил Джаку, как будто его просто не было там. О многом говорит то, что Лукас Торрейра, выходя на замену, поменял именно Джаку. Скамейка запасных — именно то место, где швейцарец может найти себя.

Энзли Мэйтленд-Найлз

Унаи Эмери известен тем, что ранее превратил двух вингеров в двух фулл-бэков — Хорди Альбу в «Валенсии» и Алеша Видаля в «Севилье». Он сделал это так прекрасно, что оба игрока в итоге оказались в «Барселоне». Безусловно, он использовал эти примеры, чтобы мотивироать Энзли Мэйтленда-Найлза перед матчем против «Сити». Однако у центрального хавбека определенно возникли трудности на позиции левого защитника.

Молодой англичанин — разносторонний игрок, и во время своей карьеры на молодежном уровне он поиграл на многих позициях. Однако в игре против «Ман Сити» он продемонстрировал, почему у него вряд ли получится превратится в левого защитника под руководством Эмери. «Сити» разрывал его в каждой атаке через свой правый фланг. Он слабо смотрелся в игре один на один и слабо покрывал свободное пространство вокруг себя. Мэйтленд-Найлз в итоге травмировался и был снят с игры уже спустя 35 минут от ее начала. 0