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    Почему «Манчестер Сити» снова станет чемпионом: 3 причины

    Всего два матча команды в новом сезоне убеждают в ее успехе

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    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола штампует инновации, как Илон Маск, и запугивает соперников формой своих игроков.
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    В прошлом розыгрыше АПЛ команда Хосепа Гвардиолы установила как минимум 12 клубных и всеанглийских рекордов. После крутого подъема обычно следует не менее крутой спуск. Однако вслед за «Реалом» «Манчестер Сити» показывает, что мода на спад формы прошла.

    Причина 3. Игроки

    Бенжамен Менди и Бернарду Силва
    Evening Standard

    Самая большая ценность Гвардиолы — люди. Пусть журналисты кивают на многомиллионные трансферы, но ради справедливости — разве всем удается приноровить звезд?! Гвардиоле удалось.

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    • К примеру, тот же Рахим Стерлинг. Бесшабашный английский тинейджер становится отъявленным профессионалом.

    Доказательство. В матче 1-го тура против «Арсенала» Рахим забил свой 50-й гол в Премьер-лиге. На первые 25 у него ушло 129 матчей, в то время как на вторые 25 голов — всего 69 игр. И еще: Стерлинг стал 11-м по молодости игроком, который достиг отметки в полсотни мячей.

    Или Бенжамен Менди. 24-летний защитник не играл почти 11 месяцев, но вышел в первом туре сразу в основе и отдал две голевые передачи. Кстати, Менди стал всего лишь вторым игроком в истории английской Премьер-лиги, который отдал два ассиста в дебютном туре чемпионата Англии.

    Еще один уникум — Бернарду Силва. В прошлом сезоне португалец преимущественно выходил на замену. Среднее время на поле — 40,5 минут.

    А теперь он становится Man of the match в поединке с топ-командой и имеет сумасшедшие показатели: 12,69 км пробега (больше всех в матче), 36 передач (совместно с Марезом разделил первое место среди атакующих игроков своей команды), ни разу не попал в офсайд и всего лишь один раз нарушил правила.

    Причина 2. Новый уровень восстановления

    Серхио Агуэро
    Stadium Astro

    Матч — это только вершина айсберга, 90% работы остается «под водой». Профессиональные футболисты ежедневно испытывают сильные перегрузки, поэтому важность восстановления невозможно переоценить.

    Мы не можем заглянуть за кулисы тренировочного процесса «Манчестер Сити», а только все равно убеждены — в этой сфере Пеп совершил очередной прорыв.

    Трендом техничных команд в последние годы была подготовка через большое количество матчей. Но действующий чемпион Англии разрушает этот стереотип. Во время предсезонной подготовки «горожане» сыграли всего три игры в рамках Международного кубка чемпионов. Причем два из них проиграли.

    Но вот начало сезона — и «Сити» снова в великолепной форме. Два «сухих» матча, первый трофей и полное доминирование над обоими соперниками. В матче за суперкубок «манкунианцы» нанесли в 3,5 раза больше ударов, чем «Челси», при точности 50%.

    В крайнем матче против «Арсенала» игроки Гвардиолы превзошли соперника по ударам почти в два раза (17-9). При этом точность даже улучшилась — 52,9%.

    Да что там говорить, на Чемпионате мира в России было 16 игроков «Манчестер Сити», и девять из них появились с первых минут матча первого тура.

    Не знаем, с каким бубном Гвардиола так быстро приводит игроков в форму, но этот музыкальный инструмент может стать решающим в защите чемпионского титула.

    Причина 1. Адаптивность

    Хосеп Гвардиола
    Bitter and Blue

    Английская Премьер-лига не даром прозвана лучшей в мире. Здесь даже менеджеры клубов-аутсайдеров никогда не перестают учиться и очень скрупулезно готовятся к каждому матчу.

    После фееричного чемпионства «Сити» тренеры команд АПЛ, несомненно, начали под микроскопом изучать игру триумфатора в надежде, что Гвардиола не изменит своему стилю.

    Разбор игры «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии

    Вот только они не учли — пословица «победный состав (читай, стиль) не меняют» давно устарела. Да и каталонец далеко не дурак, он очень адаптивный специалист. Наставник «горожан» прекрасно понимает, что игру его подопечных будут тщательно изучать, поэтому приготовил парочку новых фишек.

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    • В матче за Суперкубок проблеснули только детали нового образа «Манчестер Сити», о которых мы написали отдельный материал. В поединке против «Арсенала» этот образ стал еще отчетливее.

    Понятно, что полную картину мы увидим позже, но уже сейчас можно делать пометки на полях. Например, тактика. В первом тайме игры с «канонирами» «горожане» держали формацию 4-3-3.

    Но как только они перехватывали мяч, Менди выдвигался выше в полузащиту, а оборонцы втроем занимали почти всю ширину поля. Менди и Гюндоган играли между Фернандиньо и Бернарду Силвой, создавая подобие схемы 3-3-1-3 с высокими и широкими «крыльями» в лице Мареза и Стерлинга.

    Такое ведение игры может пригодится не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов, где уровень изучения соперника еще выше.

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    • По итогу мы получили три причины, по которым Хосеп Гвардиола может органично вписаться в компанию Жозе Моуринью и самого сэра Алекса. Только эти два тренера повторно выигрывали английскую Премьер-лигу на следующий сезон после своего чемпионства. 0

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