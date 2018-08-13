Почему «Манчестер Сити» снова станет чемпионом: 3 причины

Хосеп Гвардиола штампует инновации, как Илон Маск, и запугивает соперников формой своих игроков.

В прошлом розыгрыше АПЛ команда Хосепа Гвардиолы установила как минимум 12 клубных и всеанглийских рекордов. После крутого подъема обычно следует не менее крутой спуск. Однако вслед за «Реалом»показывает, что мода на спад формы прошла.

Причина 3. Игроки

Бенжамен Менди и Бернарду Силва Evening Standard

Самая большая ценность Гвардиолы — люди. Пусть журналисты кивают на многомиллионные трансферы, но ради справедливости — разве всем удается приноровить звезд?! Гвардиоле удалось.

К примеру, тот же Рахим Стерлинг. Бесшабашный английский тинейджер становится отъявленным профессионалом.

Доказательство. В матче 1-го тура против «Арсенала» Рахим забил свой 50-й гол в Премьер-лиге. На первые 25 у него ушло 129 матчей, в то время как на вторые 25 голов — всего 69 игр. И еще: Стерлинг стал 11-м по молодости игроком, который достиг отметки в полсотни мячей.

Или Бенжамен Менди. 24-летний защитник не играл почти 11 месяцев, но вышел в первом туре сразу в основе и отдал две голевые передачи. Кстати, Менди стал всего лишь вторым игроком в истории английской Премьер-лиги, который отдал два ассиста в дебютном туре чемпионата Англии.

Еще один уникум — Бернарду Силва. В прошлом сезоне португалец преимущественно выходил на замену. Среднее время на поле — 40,5 минут.

А теперь он становится Man of the match в поединке с топ-командой и имеет сумасшедшие показатели: 12,69 км пробега (больше всех в матче), 36 передач (совместно с Марезом разделил первое место среди атакующих игроков своей команды), ни разу не попал в офсайд и всего лишь один раз нарушил правила.

Причина 2. Новый уровень восстановления

Серхио Агуэро Stadium Astro

Матч — это только вершина айсберга, 90% работы остается «под водой». Профессиональные футболисты ежедневно испытывают сильные перегрузки, поэтому важность восстановления невозможно переоценить.

Мы не можем заглянуть за кулисы тренировочного процесса «Манчестер Сити», а только все равно убеждены — в этой сфере Пеп совершил очередной прорыв.

Трендом техничных команд в последние годы была подготовка через большое количество матчей. Но действующий чемпион Англии разрушает этот стереотип. Во время предсезонной подготовки «горожане» сыграли всего три игры в рамках Международного кубка чемпионов. Причем два из них проиграли.

Но вот начало сезона — и «Сити» снова в великолепной форме. Два «сухих» матча, первый трофей и полное доминирование над обоими соперниками. В матче за суперкубок «манкунианцы» нанесли в 3,5 раза больше ударов, чем «Челси», при точности 50%.

В крайнем матче против «Арсенала» игроки Гвардиолы превзошли соперника по ударам почти в два раза (17-9). При этом точность даже улучшилась — 52,9%.

Да что там говорить, на Чемпионате мира в России было 16 игроков «Манчестер Сити», и девять из них появились с первых минут матча первого тура.

Не знаем, с каким бубном Гвардиола так быстро приводит игроков в форму, но этот музыкальный инструмент может стать решающим в защите чемпионского титула.

Причина 1. Адаптивность

Хосеп Гвардиола Bitter and Blue

Английская Премьер-лига не даром прозвана лучшей в мире. Здесь даже менеджеры клубов-аутсайдеров никогда не перестают учиться и очень скрупулезно готовятся к каждому матчу.

После фееричного чемпионства «Сити» тренеры команд АПЛ, несомненно, начали под микроскопом изучать игру триумфатора в надежде, что Гвардиола не изменит своему стилю.

Разбор игры «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии

Вот только они не учли — пословица «победный состав (читай, стиль) не меняют» давно устарела. Да и каталонец далеко не дурак, он очень адаптивный специалист. Наставник «горожан» прекрасно понимает, что игру его подопечных будут тщательно изучать, поэтому приготовил парочку новых фишек.

В матче за Суперкубок проблеснули только детали нового образа «Манчестер Сити», о которых мы написали отдельный материал. В поединке против «Арсенала» этот образ стал еще отчетливее.

Понятно, что полную картину мы увидим позже, но уже сейчас можно делать пометки на полях. Например, тактика. В первом тайме игры с «канонирами» «горожане» держали формацию 4-3-3.

Но как только они перехватывали мяч, Менди выдвигался выше в полузащиту, а оборонцы втроем занимали почти всю ширину поля. Менди и Гюндоган играли между Фернандиньо и Бернарду Силвой, создавая подобие схемы 3-3-1-3 с высокими и широкими «крыльями» в лице Мареза и Стерлинга.

Такое ведение игры может пригодится не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов, где уровень изучения соперника еще выше.

По итогу мы получили три причины, по которым Хосеп Гвардиола может органично вписаться в компанию Жозе Моуринью и самого сэра Алекса. Только эти два тренера повторно выигрывали английскую Премьер-лигу на следующий сезон после своего чемпионства. 0