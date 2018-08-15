Осторожно, матчи начинаются. У Англии проблемы с трансферным окном

Сезон 2018-2019 английской Премьер-лиги уже идет полным ходом, и на этот раз эта фраза может показаться неуместной.

АПЛ всегда стартует в середине августа. Однако после значительных изменений, которые коснулись трансферного окна, новый сезон не начинается с катастрофического трехнедельного периода, когда клубы и СМИ больше ориентированы на то, что происходит за пределами поля, нежели на сами матчи. Теперь дэдлайн уже позади, и матчи вышли на первый план.

На протяжении многих лет первый месяц чемпионата всегда был скомпрометирован многими командами, которые еще не были должным образом укомплектованы. Например, в прошлом сезоне АПЛ стартовала 11 августа, и у клубов было еще 20 дней для трансферной активности. Когда же вопрос с составами был окончательно решен, нам приходилось переключаться на матчи национальных сборных. Поэтому сезон толком начинался лишь 9 сентября — почти через месяц после первого матча.

Следует помнить, почему именно английская Премьер-лига оказалась в такой ситуации. До сезона 2002-2003 в Англии не было трансферного окна как такового, не считая дня дэдлайна — 31 марта — который был призван остановить команды, желающие укрепить свои составы перед финальным отрезком сезона. В остальном же клубы могли вести трансферную деятельность, как им того хотелось.

Трансферное окно в принудительном порядке было введено Европейской комиссией, а день его завершения в летний период, а именно в конце августа, для АПЛ был синхронизирован с Серией А и Ла Лигой. Однако была проблема: чемпионаты гармонировали с закрытием трансферного окна, однако то же самое нельзя было сказать, когда речь шла о дате начала сезона.

В сезоне 2002-2003 чемпионат Англии стартовал 17 августа, в Испании — 1 сентября, а в Италии — 15 сентября. Ла Лига и Серия А эффективно начали действовать в условиях системы, которую теперь приняла АПЛ — трансферное окно и чемпионат не накладываются друг на друга.

В течение ряда сезонов картина была следующей: сезон Ла Лиги начал стартовать в конце августа и уже на неделю пересекался с трансферным окном, а Серия А чередовала старт сезона между последней неделей августа и началом сентября.

Но АПЛ оставалась последовательной и все также начинала чемпионат в середине августа. Как правило, за оставшийся период трансферного окна проходило три тура чемпионата. А некоторые важные и особенные для АПЛ матчи затмевались днем закрытия трансферного окна.

Например, матч «Арсенала» и «Тоттенхэма», который состоялся 1 сентября, затмили переход Гарета Бейла из «шпор» в мадридский «Реал», а также объявление «Арсенала» о подписании Мезута Озила из испанского клуба.

Гарет Бейл и Флорентино Перес The Telegraph

Хотя «Арсенал», как правило, не слишком активен в день закрытия трансферного окна, несколько сезонов им приходилось начинать довольно хаотично из-за неопределенности в отношении некоторых футболистов.

Так, в сезоне 2011-2012 Самир Насри вышел в основе «канониров» на матч против «Ливерпуля», несмотря на то, что был на грани перехода в «Манчестер Сити». А затем через несколько дней «Арсенал» был уничтожен «МЮ» (2:8), так как Арсен Венгер еще не успел подписать Микеля Артету и Пера Мертезакера.

Самир Насри YouTube

Хотя трансферные даты других европейских лиг не совпадают с новыми датами трансферного окна в Англии, реакция Италии, Германии и Франции на решение АПЛ была в целом благоприятной. Серия А приняла такое же решение — закрыть трансферное окно до начала чемпионата. Дэдлайн — накануне первого матча сезона.

Существует некоторое беспокойство в связи с тем, что игроки из АПЛ до окончания трансферного окна в других странах Европы могут стать целью других клубов. Однако причина заключается в том, что сезон в АПЛ не синхронизирован с большинством других элитных дивизионов. Лига 1 и чемпионат Нидерландов также стартовали в минувшие выходные, но Серия А и Ла Лига стартуют через неделю, а Бундеслига — 24 августа.

Кроме вопроса трансферного окна, это лето также продемонстрировало, почему было бы логичней начинать чемпионат Англии позже. Матч «МЮ» — «Лестер» состоялся всего через 26 дней после финала чемпионата мира, и, что более важно для английских клубов, через 27 дней после матча за третье место Англия — Бельгия.

«МЮ» — «Лестер» twitter.com/premierleague

Это выглядело, как очень быстрое возвращение на поле — многие игроки просто физически не были готовы к новой кампании. Ключевые исполнители, такие как Кевин де Брюйне и Джордан Хендерсон, оказались вне игры, а те, кто сумел выйти в стартовом составе своих команд, например, Н'Голо Канте или Гарри Кейн, оставили смешанное впечатление.

Кевин де Брюйне twitter.com/ManCity

Некоторые команды в стартовом туре испытывали тактические проблемы, которые могла решить дополнительная неделя на тренировочном поле. Обновленный «Фулхэм» в домашнем поражении от «Кристал Пэлас» выглядел разобщенно, а «Вест Хэм» Мануэля Пеллегрини ужасно использовал офсайдную ловушку в рагроме от «Ливерпуля» (0:4). Возможно, оставшиеся летние дни без матчей посреди недели могут послужить для английских клубов чем-то вроде дополнительной предсезонки.

Мануэль Пеллегрини twitter.com/premierleague

Однако если начинать сезон даже на неделю позже, то это будет трудно логистически. В отличие от других топ-дивизионов АПЛ использует уик-энды для проведения кубковых матчей, начиная с января. А кубковый финал играется тогда, когда остальные страны все еще проводят матчи чемпионата. Кроме того, отложенный старт будет затруднителен, учитывая, что в следующем сезоне в АПЛ будет небольшой зимний перерыв.

Возможно, решение предложит чемпионат мира-2022. Проведение турнира в ноябре-декабре может заставить европейские лиги выровнять свои сезоны. Если это произойдет, синхронизация трансферного окна также будет иметь смысл. Нынешняя же ситуация является крайне нелогичной на тесно связанном трансферном рынке.

АПЛ собирается что-то предпринять, однако уже имея решение о закрытии трансферного окна до того, как будет сделан первый удар по мячу. Если в АПЛ решат перенести старт сезона на неделю вперед — середина августа будет вариантом, который можно осуществить — тогда это не только поможет командам лучше подготовиться к старту сезона, но и, возможно, вдохновит другие страны синхронизировать свои чемпионаты с АПЛ. 0