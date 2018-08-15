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    Осторожно, матчи начинаются. У Англии проблемы с трансферным окном

    Как АПЛ найти компромисс между закрытием трансферного окна и началом нового сезона?

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    ESPN выделяет главные проблемы решения закрыть трансферное окно в АПЛ до первых матчей чемпионата, а также вспоминает о трудностях, которые возникали из-за летнего периода трансферов у сильнейшей лиги планеты ранее.
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    Сезон 2018-2019 английской Премьер-лиги уже идет полным ходом, и на этот раз эта фраза может показаться неуместной.

    АПЛ всегда стартует в середине августа. Однако после значительных изменений, которые коснулись трансферного окна, новый сезон не начинается с катастрофического трехнедельного периода, когда клубы и СМИ больше ориентированы на то, что происходит за пределами поля, нежели на сами матчи. Теперь дэдлайн уже позади, и матчи вышли на первый план.

    На протяжении многих лет первый месяц чемпионата всегда был скомпрометирован многими командами, которые еще не были должным образом укомплектованы. Например, в прошлом сезоне АПЛ стартовала 11 августа, и у клубов было еще 20 дней для трансферной активности. Когда же вопрос с составами был окончательно решен, нам приходилось переключаться на матчи национальных сборных. Поэтому сезон толком начинался лишь 9 сентября — почти через месяц после первого матча.

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    • Следует помнить, почему именно английская Премьер-лига оказалась в такой ситуации. До сезона 2002-2003 в Англии не было трансферного окна как такового, не считая дня дэдлайна — 31 марта — который был призван остановить команды, желающие укрепить свои составы перед финальным отрезком сезона. В остальном же клубы могли вести трансферную деятельность, как им того хотелось.

    Трансферное окно в принудительном порядке было введено Европейской комиссией, а день его завершения в летний период, а именно в конце августа, для АПЛ был синхронизирован с Серией А и Ла Лигой. Однако была проблема: чемпионаты гармонировали с закрытием трансферного окна, однако то же самое нельзя было сказать, когда речь шла о дате начала сезона.

    В сезоне 2002-2003 чемпионат Англии стартовал 17 августа, в Испании — 1 сентября, а в Италии — 15 сентября. Ла Лига и Серия А эффективно начали действовать в условиях системы, которую теперь приняла АПЛ — трансферное окно и чемпионат не накладываются друг на друга.

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    • В течение ряда сезонов картина была следующей: сезон Ла Лиги начал стартовать в конце августа и уже на неделю пересекался с трансферным окном, а Серия А чередовала старт сезона между последней неделей августа и началом сентября.

    Но АПЛ оставалась последовательной и все также начинала чемпионат в середине августа. Как правило, за оставшийся период трансферного окна проходило три тура чемпионата. А некоторые важные и особенные для АПЛ матчи затмевались днем закрытия трансферного окна.

    Например, матч «Арсенала» и «Тоттенхэма», который состоялся 1 сентября, затмили переход Гарета Бейла из «шпор» в мадридский «Реал», а также объявление «Арсенала» о подписании Мезута Озила из испанского клуба.

    Гарет Бейл и Флорентино Перес
    The Telegraph

    Хотя «Арсенал», как правило, не слишком активен в день закрытия трансферного окна, несколько сезонов им приходилось начинать довольно хаотично из-за неопределенности в отношении некоторых футболистов.

    Так, в сезоне 2011-2012 Самир Насри вышел в основе «канониров» на матч против «Ливерпуля», несмотря на то, что был на грани перехода в «Манчестер Сити». А затем через несколько дней «Арсенал» был уничтожен «МЮ» (2:8), так как Арсен Венгер еще не успел подписать Микеля Артету и Пера Мертезакера.

    Самир Насри
    YouTube

    Хотя трансферные даты других европейских лиг не совпадают с новыми датами трансферного окна в Англии, реакция Италии, Германии и Франции на решение АПЛ была в целом благоприятной. Серия А приняла такое же решение — закрыть трансферное окно до начала чемпионата. Дэдлайн — накануне первого матча сезона.

    Существует некоторое беспокойство в связи с тем, что игроки из АПЛ до окончания трансферного окна в других странах Европы могут стать целью других клубов. Однако причина заключается в том, что сезон в АПЛ не синхронизирован с большинством других элитных дивизионов. Лига 1 и чемпионат Нидерландов также стартовали в минувшие выходные, но Серия А и Ла Лига стартуют через неделю, а Бундеслига — 24 августа.

    Кроме вопроса трансферного окна, это лето также продемонстрировало, почему было бы логичней начинать чемпионат Англии позже. Матч «МЮ» — «Лестер» состоялся всего через 26 дней после финала чемпионата мира, и, что более важно для английских клубов, через 27 дней после матча за третье место Англия — Бельгия.

    «МЮ» — «Лестер»
    twitter.com/premierleague

    Это выглядело, как очень быстрое возвращение на поле — многие игроки просто физически не были готовы к новой кампании. Ключевые исполнители, такие как Кевин де Брюйне и Джордан Хендерсон, оказались вне игры, а те, кто сумел выйти в стартовом составе своих команд, например, Н'Голо Канте или Гарри Кейн, оставили смешанное впечатление.

    Кевин де Брюйне
    twitter.com/ManCity

    Некоторые команды в стартовом туре испытывали тактические проблемы, которые могла решить дополнительная неделя на тренировочном поле. Обновленный «Фулхэм» в домашнем поражении от «Кристал Пэлас» выглядел разобщенно, а «Вест Хэм» Мануэля Пеллегрини ужасно использовал офсайдную ловушку в рагроме от «Ливерпуля» (0:4). Возможно, оставшиеся летние дни без матчей посреди недели могут послужить для английских клубов чем-то вроде дополнительной предсезонки.

    Мануэль Пеллегрини
    twitter.com/premierleague

    Однако если начинать сезон даже на неделю позже, то это будет трудно логистически. В отличие от других топ-дивизионов АПЛ использует уик-энды для проведения кубковых матчей, начиная с января. А кубковый финал играется тогда, когда остальные страны все еще проводят матчи чемпионата. Кроме того, отложенный старт будет затруднителен, учитывая, что в следующем сезоне в АПЛ будет небольшой зимний перерыв.

    Возможно, решение предложит чемпионат мира-2022. Проведение турнира в ноябре-декабре может заставить европейские лиги выровнять свои сезоны. Если это произойдет, синхронизация трансферного окна также будет иметь смысл. Нынешняя же ситуация является крайне нелогичной на тесно связанном трансферном рынке.

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    • АПЛ собирается что-то предпринять, однако уже имея решение о закрытии трансферного окна до того, как будет сделан первый удар по мячу. Если в АПЛ решат перенести старт сезона на неделю вперед — середина августа будет вариантом, который можно осуществить — тогда это не только поможет командам лучше подготовиться к старту сезона, но и, возможно, вдохновит другие страны синхронизировать свои чемпионаты с АПЛ. 0

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