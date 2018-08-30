Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019

Жеребьевка
Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 19:00 по московскому времени 30 августа 2018 года. Обновляйте эту страницу почаще.
Кто играет
26 команд получили прямые путевки, еще 6 — по итогам квалификации.
Как и прежде, в турнире 8 групп по 4 команды. При жеребьевке команды будут разделены на 4 корзины.
Команды из одного национального чемпионата в одну группу попасть не могут. Команды из России и Украины по-прежнему автоматически разводятся по разным квартетам.
Первая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).
Вторая корзина: «Боруссия» Д (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).
Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).
Четвёртая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).
Россия
РПЛ представлена в турнире двумя командами: «Локомотив» (попал в первую корзину) и ЦСКА (третья корзина).
Команд могло быть больше, но «Спартак» не сумел пробиться через квалификацию, уступив ПАОКу.
Даты матчей
1 тур: 18/19 сентября
2 тур: 2/3 октября
3 тур: 23/24 октября
4 тур: 6/7 ноября
5 тур: 27/28 ноября
6 тур: 11/12 декабря
В плей-офф ЛЧ выходят команды, занявшие 1 и 2 места в группах. Третьи команды отправятся в Лигу Европы.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Жеребьевка 1/8 финала состоится 17 декабря 2018 года. Финал намечен на 1 июня 2019 года (Мадрид).
Что еще
Помимо жеребьевки будут названы лучшие футболист и футболистка сезона, а так же лучшие игроки ЛЧ прошлого розыгрыша. 0