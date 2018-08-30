Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019

30 августа в Монако УЕФА проведет жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019. На LiveSport.Ru — подробный онлайн.

Жеребьевка

Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 19:00 по московскому времени 30 августа 2018 года. Обновляйте эту страницу почаще.

Кто играет

26 команд получили прямые путевки, еще 6 — по итогам квалификации.

Как и прежде, в турнире 8 групп по 4 команды. При жеребьевке команды будут разделены на 4 корзины.

Команды из одного национального чемпионата в одну группу попасть не могут. Команды из России и Украины по-прежнему автоматически разводятся по разным квартетам.

Первая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).

Вторая корзина: «Боруссия» Д (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).

Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).

Четвёртая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).

Россия

РПЛ представлена в турнире двумя командами: «Локомотив» (попал в первую корзину) и ЦСКА (третья корзина).

Команд могло быть больше, но «Спартак» не сумел пробиться через квалификацию, уступив ПАОКу.

Даты матчей

1 тур: 18/19 сентября

2 тур: 2/3 октября

3 тур: 23/24 октября

4 тур: 6/7 ноября

5 тур: 27/28 ноября

6 тур: 11/12 декабря

В плей-офф ЛЧ выходят команды, занявшие 1 и 2 места в группах. Третьи команды отправятся в Лигу Европы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Жеребьевка 1/8 финала состоится 17 декабря 2018 года. Финал намечен на 1 июня 2019 года (Мадрид).

Что еще

Помимо жеребьевки будут названы лучшие футболист и футболистка сезона, а так же лучшие игроки ЛЧ прошлого розыгрыша. 0