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    Жеребьевка Лиги чемпионов 2018/2019

    Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЧ: когда матчи, кто с кем играет

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    30 августа в Монако УЕФА проведет жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов сезона 2018/2019. На LiveSport.Ru — подробный онлайн.
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    Жеребьевка

    Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 19:00 по московскому времени 30 августа 2018 года. Обновляйте эту страницу почаще.

    Кто играет

    26 команд получили прямые путевки, еще 6 — по итогам квалификации.

    Как и прежде, в турнире 8 групп по 4 команды. При жеребьевке команды будут разделены на 4 корзины.

    Команды из одного национального чемпионата в одну группу попасть не могут. Команды из России и Украины по-прежнему автоматически разводятся по разным квартетам.

    Первая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).

    Вторая корзина: «Боруссия» Д (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).

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    • Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).

    Четвёртая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).

    Россия

    РПЛ представлена в турнире двумя командами: «Локомотив» (попал в первую корзину) и ЦСКА (третья корзина).

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    Даты матчей

    1 тур: 18/19 сентября
    2 тур: 2/3 октября
    3 тур: 23/24 октября
    4 тур: 6/7 ноября
    5 тур: 27/28 ноября
    6 тур: 11/12 декабря

    В плей-офф ЛЧ выходят команды, занявшие 1 и 2 места в группах. Третьи команды отправятся в Лигу Европы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Жеребьевка 1/8 финала состоится 17 декабря 2018 года. Финал намечен на 1 июня 2019 года (Мадрид).

    Что еще

    Помимо жеребьевки будут названы лучшие футболист и футболистка сезона, а так же лучшие игроки ЛЧ прошлого розыгрыша. 0

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