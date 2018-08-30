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    Определились все участники группового турнира Лиги чемпионов

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    По итогам матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определились все участники группового этапа турнира.

    Жеребьевка Лиги чемпионов
    Жеребьевка Лиги чемпионов
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    В этом сезоне участвовать в групповом турнире будут два российских клуба: «Локомотив» и ЦСКА.

    Перед жеребьёвкой группового этапа 32 команды будут разделены на четыре корзины. Состав корзин выглядит следующим образом.

    Первая корзина: «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «ПСЖ» (Франция), «Атлетико» (Испания), «Бавария» (Германия), «Ювентус» (Италия), «Локомотив» (Россия).

    Вторая корзина: «Боруссия» Д (Германия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бенфика» (Португалия), «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Порту» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Наполи» (Италия), «Рома» (Италия).

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    • Третья корзина: «Ливерпуль» (Англия), «Лион» (Франция), «Валенсия» (Испания), ЦСКА (Россия), «Шальке-04» (Германия), «Монако» (Монако), «Аякс» (Нидерланды), «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды).

    Четвёртая корзина: «Црвена Звезда» (Сербия), «Брюгге» (Бельгия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Хоффенхайм» (Германия), «Виктория Пльзень» (Чехия), «Галатасарай» (Турция), «Интер» (Италия), АЕК (Греция).

    Жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов пройдёт в Монако 30 августа. 0

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