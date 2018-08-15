Теперь и ПАОК. Новейшая история красно-белого срама в Европе

Московский «Спартак» не смог обыграть ПАОК (0:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. За 90 минут встречи в Москве красно-белые не нанесли ни одного удара в створ. С 33-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Луиса Адриано.

Получили то, что заслужили

Колумнист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер видит в фиаско «Спартака» не случайную катастрофу, а симптом хронической болезни.

«Бездарная игра с ПАОК — это расплата за бездарную игру в последнем туре прошлого первенства с "Динамо", когда все опять же было в спартаковских руках, но утекло между пальцев.

Не проиграйте три матча из пяти в конце прошлого чемпионата — и вы в Лиге чемпионов. Выиграйте у середняка под названием "Динамо" — и вы в Лиге чемпионов. Не превратите дарованные вам на первых минутах 2:0 в Салониках в 2:3 — и вы в Лиге чемпионов. Забейте пенальти ПАОКу при 2:3 — и вы в Лиге чемпионов. Забейте один мяч и не удалитесь на ровном месте в Москве — и вы в Лиге чемпионов. А нет, нет и еще раз нет — получите то, что заслужили.

Что ж, по новому регламенту "Спартак" — уже в группе Лиги Европы. Турнира, где российские команды способны проходить хоть куда-то вплоть до четвертьфинала, что весной доказал ЦСКА, едва на этой стадии даже "Арсенал" не уделавший. С двумя довольно приличными составами, которые есть сегодня у "Спартака", он должен завестись и смыть если не позор, то крайне неприятный осадок от ПАОК кровью. Уж вторым-то кругом плей-офф ЛЕ — как минимум. Когда-то после "Кошице" красно-белые прошли звездный "Аякс" и дошли до полуфинала Кубка УЕФА, в котором едва не вынесли "Интер". Но это было давно.

А современный "Спартак" приучил нас к тому, что после таких матчей, как сегодня, в нем могут происходить всякие интересные вещи. Поглядим».

«Спартак» снова сдулся

Автор «Чемпионата» Дмитрий Егоров припоминает «Спартаку» все последние недуачи, приключившиеся из-за неуменя команды биться до конца.

«Массимо Каррера прав, когда говорит, что побеждает тот, кто больше хочет, кто играет сердцем, кто воспринимает отдельный матч как вопрос жизни и смерти. Только эти банальные слова мы слышим от тренера "Спартака" слишком часто: после ужасных ничьих с "Марибором" в прошлогодней ЛЧ и поражения от Бильбао в ЛЕ, после слива "Уралу", когда "Спартак" мог приблизиться к "Локо", после вылета из Кубка от умирающего "Тосно", после убившей шансы на чемпионство трёшки от "Ахмата" и, конечно, после катастрофы с "Динамо", когда уплывала не только группа ЛЧ, но и 20 млн евро.

И ведь во всех тех матчах не было игровой логики. "Спартак" сдувался со старыми и новыми тренерами по физподготовке, с Пилипчуком или Рианчо, с Глушаковым и Комбаровым, а потом и без них, с обоймой хоть из 14, хоть из 30 футболистов.

Объединял эти несчастья другой факт: все соперники были намного беднее и слабее "Спартака", но вырывали у тренера-мотиватора и его дорогих футболистов очки, кубки и деньги. А в ЛЧ были хороши ПАОК и Греция, ненавидящие "Спартак" и всех нас. Неважно — вместе или по отдельности, из-за цветов маек или флагов, из-за лютой бедности или потерянной дружбы. Этих славных ребят, которые в течение двух недель вели себя как ублюдки, можно долго перечислять».

Памятник глупости по имени «Спартак»

Обозреватель Sportbox.ru Андрей Колесников удивляется беспомощной игре «Спартака» в матче с греками.

«Самый поразительный итог этого соперничества в том, что ПАОК оказался умнее. Ладно бы темпераментнее, напористее, резвее, но нет — умнее. Эта южная, пылкая команда оказалась рассудительнее нас, толстокожих. Да ещё и с тренером-итальянцем, то есть вроде как шахматистом, во главе. Это ли не парадокс!

Греки разве что на старте домашнего матча немного не совладали с собой. А всё остальное время отыграли безупречно именно с точки зрения понимания тех средств и методов, которые необходимы в тот или иной момент. А что "Спартак"? Не знал, как обороняться в Салониках, — не знал, как атаковать в Москве. Даже того, как относиться к провокациям, не знал.

До удаления на "Открытие Арене" команды отыграли 32 минуты — достаточный срок для того, чтобы понять намерения сторон. Вы поняли, как "Спартак" собирался забить спасительный гол?

Если не геометрия, то нерв. Если не нерв, то солисты. Если не солисты, то ансамбль. Должно же было хоть что-то выдать общий замысел! Не выдало ничего. Луис Адриано потому и сорвался, что игры у команды не было. За то время, что соперники находились в равных составах, соотношение ударов оказалось 3:1 в пользу греков.

Удивительно, но Каррера сегодня гордится своей командой. Командой, которая по собственному разгильдяйству уступила сопернику, чей состав в два с половиной раза дешевле, тренер гордится! Некстати вспомнилось, что и прошлогодней группой Лиги чемпионов, где дважды непобеждённым остался "Марибор", тренер оказался вполне доволен. И не сказать, чтобы кто-то с этим был сильно не согласен.

Когда в такие моменты молча принимаются такие слова, начинаешь сомневаться, что памятник глупости воплощает "Спартак". А может быть, все мы — те, кто его окружает?»

У Карреры все в порядке

Корреспондент Sport24 Максим Алланазаров удивлен реакцией наставника «Спартака» на вылет его команды из Лиги чемпионов.

«Любой тренер команды, которая не проходит в групповой этап ЛЧ, вылетая от соперника ниже классом, был бы расстроен. Но только не Каррера. Тренер красно-белых доволен тем, что его команда не смогла нанести ни одного удара в створ ворот греков. Недовольны болельщики?

Это ваши проблемы, главный тут Массимо. Сразу после матча болельщики в очередной раз высказали недовольство игрой Глушакова и Комбарова — Массимо снова не видит проблемы. Квинси теряет мотивацию? Бред. "Спартаку" трудно атаковать через центр? Полная ерунда, это зависит от соперников.

Каррера так отчаянно защищает игроков и свои решения, будто футболисты и тренер не ошибаются никогда. Вот вообще никогда.

Все попытки журналистов обратить внимание на те или иные недочеты в игре команды не приносят результатов. А какой смысл кому-то что-то объяснять? На следующей игре тренер вновь услышит в свой адрес "A tutti Avanti! Massimо Carrera!" (Все вместе, вперед! Массимо Каррера!).

После победы в чемпионате России болельщики считают Карреру чуть ли не Богом. Они видят в итальянце человека, который с легкостью может превращать воду в вино и воскрешать мертвых. Вот прямо так, да. Справка прямиком из Библии: служение Христа продолжалось примерно 3,5 года, сколько же продержится Каррера и кто станет Иудой, который его предаст?»

«Спартак» облажался

Колумнисту FootballHD Роману Герасимову стыдно за игру «Спартака» в матче с ПАОК и за реакцию главного тренера на поражение.

«Мне стыдно за такую игру "Спартака" — и тренер тоже в этом виноват. Давайте честно: в этом двухматчевом замесе красно-белые Карреры обосрались.

Нет сочувствия. Жаль только Романа Зобнина, потрудившегося впустую: если б этот замечательный футболист умел завершать атаки, то стоил бы под 200 миллионов евро. В целом футбол красно-белых выглядел бедно и болезненно. При просмотре такой скудной игры мне хотелось застрелиться из пистолета Саввиди. Невыносимая тоска.

Почему же "Спартак", выиграв чемпионство в Премьер-лиге России, к третьему сезону при Каррере так и не научился заканчивать важные матчи с чистыми трусами? Не уступить "Уралу" в Екатеринбурге, на домашнем поле пройти "Тосно" в полуфинале Кубка России, не проиграть дома "Ахмату", упустив все шансы на выигрыш золотых медалей, прибить "Динамо" в последнем туре, чтобы спокойно выйти в ЛЧ со второго места в таблице ЧР, — неужели это так сложно? Не получается — и более всего тревожит тот факт, что Массимо не объясняет нам причины этих неудач. Если просто скрывает — мы поймём, но он может и не понимать суть этих причин, и тогда нам незачем скрывать критику и подбирать цензурные слова. Имеем право.

Ноль ударов в створ в домашней игре с ПАОК, когда надо было рвать за гостевой косяк и забивать хотя бы один мяч. Как это вообще можно трезво анализировать, скажите-ка? Со временем столичная команда не прогрессирует, не крепнет в защите (и просто в защите, и в защите выгодного счёта — это уже фирменный мем недержания) и не становится лучше в организации позиционных атак. Чем занимается её итальянский тренер?

Сейчас вовсе не нужно выгораживать культового Массимо, также никак не надо облизывать игроков. Увольнять Карреру, конечно, пока не будут. Но пора спрашивать с него по полной программе. После майского совета директоров "Спартака" итальянский тренер признался, что команда не привыкла постоянно побеждать, но к новому сезону перед ней ставятся самые серьёзные задачи. "Если мы проваливаемся, то всей командой", — сказал тогда Массимо. Всё очень плохо. Лишь бы такие провалы не вошли в привычку».

Промес потерял мотивацию

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков оценивает игру лидера «Спартака» в матче с ПАОК и делает неутешительные выводы.

«По таланту и технике, без вопросов, Квинси просто лучший в составе "Спартака". Но ни в одном эпизоде игры с ПАОКом он не проявил себя как лидер. Взрыв прессинга москвичей в первом тайме начался из-за безумных перемещений Романа Зобнина. Он пару раз вырывал с ногами у соперника мяч на чужой половине поля, трибуны завелись, команда забегала.

Квинси может с мячом всё, но при этом самые безумные и героические действия в матче совершал не он, а защитник Жиго. Когда в центре поля брал мяч и на широченном шаге мчался к чужим воротам. Понятно, что по уровню техники защитник Промесу уступает. Но он брал напором и неожиданностью действий.

Матч с ПАОКом вообще мог закончиться для Промеса провалом, потому что на 68-й минуте он чудом избежал красной карточки. Летя в контратаку, голландец разозлился на Димитриса Пелкаса, который сбил ему темп на перекрёстном движении. В ответ полузащитник ПАОКа жёстко получил локтем то ли в шею, то ли в голову. Повезло, что не видел момента арбитр, учитывая жёсткость его оценки таких эпизодов на протяжении матча

Промес выиграл в России всё, а сейчас остаётся без Лиги чемпионов. Его носили на руках, но после одного неудачного пенальти были готовы сжечь — и игрок среагировал на это, опубликовав оскорбительные сообщения. Массимо Каррера не понимает вопросов о мотивации, считая, что журналисты всё измеряют голами и результативными передачами. Но вопросы не в том, почему Промес сейчас не забивает. Вопрос — зачем ему вообще делать это дальше в России?».

Карма настигла Луиса Адриано

Обозреватель «Советского Спорта» Алексей Андронов видит в удалении бразильского форварда «Спартака» кармическое возмездие.

«Кстати, о провокациях. Греки очень хорошо изучили своего соперника и верно определили болевую точку. Луис Адриано не выдержал и — подвел команду. Даже серьезнее, чем Зидан в финале чемпионата мира-2006. А ведь тоже мог пройти мимо? Но среагировал и никому не сделал лучше.

У этого случая есть довольно забавная предыстория. Она понравится тем, кто верит в карму. Я верю в силу поговорки "пусти свой хлеб по реке, и он вернется к тебе с маслом", потому позволю себе рассказать ее.

20 ноября 2012-го "Шахтер" вместе с Луисом Адриано играл с датским "Нордшелландом". И бразилец забил гол, проигнорировав принцип фэйр-плей. Тогда, вместо того чтобы вернуть мяч сопернику, он принял мяч, вышел один на один с голкипером, который такого не ожидал, и отправил мяч в пустые ворота. Оторопели от стыда даже тренер донетчан Мирча Луческу и капитан команды Дарио Срна (с которыми такого не бывало отродясь) — настолько очевидно Адриано наплевал на элементарные футбольные "понятия". "Шахтер" даже пытался пропустить в ответ, но сделал это настолько неуклюже, что не смог. Адриано тогда забил еще два мяча, "Шахтер" легко выиграл, но скандал был довольно ощутимый, и наслушался Луис Адриано про себя много. И заслуженно.

И вот — карма вернула долг. По дороге в тот самый турнир, где и было дело».

Не спешите увольнять Карреру

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Борзыкин считает, что после вылета «Спартака» из Лиги чемпионов не стоит принимать серьезных кадровых решений.

«Общая картина следующая. "Спартак", безусловно, мог добиться нужного результата, но глупая выходка Адриану (в этой команде бывает такое, чтобы никто не напортачил?) все испортила. На старте сезона, когда еще барахлят настройки, игроки только втягиваются, очень сложно перестроиться в меньшинстве в таких матчах. Что за бес в него вселился, думаю, не скажет он сам. Извинений недостаточно. Ждем десять голов в Лиге Европы.

К сожалению, Каррера не учится на своих ошибках. Его кадровым решениям нет логического объяснения. Массимо мог бы и сам все объяснить, но мы слышим только шаблонные пустые фразы, которые в переводе на простой язык звучат так: отвалите, не ваше собачье дело. Дело-то действительно не наше. Но, черт возьми, как же хочется понять логику кадровых решений! И не только кадровых.

Это все очень грустно. Однако все то же самое было в прошлом сезоне, в августе 2017-го. Я хорошо помню, что писал тогда о "Спартаке" — да примерно все то же самое и писал: Массимо, как же так? А потом были феноменальная беспроигрышная серия и огромное количество ярких матчей. "Спартаку" осенью не было равных в чемпионате России, он был на порядок сильнее всех, что и доказывал в очных встречах. История повторяется.

Каррера представляется мне весьма специфическим тренером. Футболисту после травмы, отпуска и простоя надо набрать форму. Вот примерно то же самое, видимо, происходит и с главным тренером "Спартака" — включиться сразу у него не получается, нужно время. А уже там, на дистанции, он блестяще разгоняет команду — и все его снова любят и ценят. И сейчас, думается, будет так же. Но уже без Лиги чемпионов. Ее Каррера проиграл».

Не хороните «Спартак»

Автор Soccer.ru Станислав Горин пытается найти позитив в вылете столичной команды из главного еврокубкового турнира.

«А "Спартак" провалился из-за общей вины клуба, руководства, игроков и тренеров. Всех вместе, но никому не запрещено стать лучше, ведь сами виноваты. Влет "Тосно" — лишились трофея, поражение от "Динамо" — прямая путевка в ЛЧ уходит Набабкину и Чалову. Лето без единого подписания сильного легионера — словно боятся после Роши действовать. Затем Промес и Луис Адриано играют за младшего Луческу, который настолько наглый, что в большинстве дал "Спартаку" шанс на единственный гол. Но хорошо, что его не забили.

Клуб "Спартак" по подходу и качеству решений не готов к ЛЧ, хотя должен был подготовиться. Значит, берут еще один год в кредит и до весны пробуют оказаться на первом или втором месте в РПЛ. Задача реальная, тренеров сразу двое, состав из тех, кто средний, средний, а потом как стрельнет — уже видели в чемпионском году. Не спешите хоронить "Спартак". Если сразу после чемпионства правильно говорили — будет хуже, и еще летом буквально дословно расписали сезон, то сейчас похоже на то, что "красно-белые" одумаются.

Может заиграть Еременко. Могут подписать еще одного человека до конца августа в атаку — в нынешней РПЛ хватит условного Льяича, чтобы десятью голами все изменить. Конкуренты слабые — тоже фактор в пользу "Спартака". Все у москвичей будет терпимо, ведь проваливают дебюты и концовки, а по ходу чемпионата России будут в группе лидеров и, имея горький опыт весны, финишируют минимум вторыми. А это прямая путевка в ЛЧ, к которой за три-то года можно подготовиться лучше, чем в прошлом сезоне или сейчас. Хотят развиваться в замедленном режиме — на здоровье, но главное — развиваться». 0