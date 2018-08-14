Дзюба снова спасает беззубый «Зенит»

Учитель против ученика

Обозреватель «Советского Спорта» Игорь Зетилов вспоминает, что именно Курбан Бердыев в январе 2008 года пригласил полузащитника Сергея Семака в Казань, перезапустив его футбольную карьеру.

«Встреча ученика и учителя в Казани прошла после оглушительного фиаско "Зенита" в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги Европы. В Минске питерцы уступили местному "Динамо" 0:4. И очень-очень осложнили решение вопроса прохода в следующий этап.

В игре чемпионата России "Зенит" вернул в состав не летавших в столицу Белоруссии Артема Дзюбу, Леандро Паредеса и Роберта Мака, а также оставшихся там в запасе Андрея Лунева, Кристиана Нобоа и Игоря Смольникова. "Рубин" же поставил на ноги Сердара Азмуна, которого унесли с поля на носилках в предыдущем матче против "Динамо".

Впервые появился на поле после чемпионата мира Федор Кудряшов. Последний стал едва ли не главным действующим лицом первого тайма. Однако на 44-й минуте Кудряшов опасно пошел в стык с ДалеромКузяевым и получил одновременно и желтую карточку, травму. Вторую незапланированную замену хозяевам пришлось делать после того, как повреждение получил Александр Бухаров. Он тоже сыграл очень полезно, прессинговал, стелился в подкатах.

Активно до перерыва действовал и полузащитник "Рубина" Павел Могилевец, не забивавший с 2015 года. У него было несколько неплохих моментов».

Как Дзюбе не дали пенальти

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что судейство в казанском матче было не лучшего образца.

«В первой же атаке "Зенита" Дзюба заработал пенальти. Вернее, судья Михаил Вилков должен был наказывать Чико Флореса за удар центрфорварда сборной России по ноге, но нижегородец то ли проглядел момент, то ли не смог заставить себя начать матч с такого сурового решения. Повтор доказал — фол был. До перерыва произошёл и ещё один вроде бы спорный эпизод с падением зенитовца в штрафной "Рубина", однако в этом случае Вилков пожалел уже игрока гостей. Далер Кузяев "нырял", заслуживал жёлтой карточки за симуляцию.

Других шансов забить в первом тайме "Зенит" не создал. Чувствовалось, что петербургская команда очень опасается контрвыпадов казанцев. Команда Семака не рисковала, чтобы казанцы не воспользовались пространством между линиями. Против Бердыева увлекаться действительно себе дороже — его "Рубин" накажет за любую тактическую ошибку.

Футболисты "Зенита", прежде всего, Леандро Паредес часто делали длинные передачи, вот только их точность оставляла желать лучшего. Шатов с Маком плохо взаимодействовали между собой и с Дзюбой, почти не обостряли за счёт индивидуальных действий. К перерыву у гостей не было ни одного удара в створ ворот».

Призрак Манчини в Казани

Главный редактор «Спорта День за Днем» Иван Жидков не впечатлен игрой, которую показали сине-бело-голубые в Казани.

«Бердыев, разумеется, все выстроил так, чтобы выдавить мяч со своей половины в принципе. И одновременно обустроить подходы к чужим воротам так, чтобы бьющий оказывался на позиции как можно быстрее. Будь качество состава "Зенита" таким же, как в Минске, хозяева могли бы превратить преимущество в 1:0. Даже удивительно, как интеллигентный, спотыкающийся на тренировках с сине-бело-голубыми Могилевец превращается у Бердыева в злого пса. Повезло, что Павел оказался как дед с яичком — бил-бил, но не забил.

"Зенит" напоминал себя при Манчини: много выматывающих ТТД, и никого, кто мог бы склеить игру в центре. При этом Паредес и Нобоа еще и не всегда успевали на подбор. Шатов поиграл то слева, то справа, наконец, ушел в середину — ему было неудобно везде. Кузяев пахал на несуществующего партнера, но он еще не научился размножаться почкованием. В итоге из-за этих сожженных килоджоулей, быть может, Далеру не хватило координации и осторожности во втором тайме, когда он наиграл на красную.

Мак спотыкался справа, вызывая подозрение, что он все-таки скучает по ПАОКу, так же как и его семья — по Салоникам. Когда вы такое видите, не спешите с выводами: "всех с пляжа!". Подождите, как тренер будет влиять на ситуацию».

Не только выстояли, но и победили

Автор «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов удивляется тому, как питерский клуб сумел превратить неудачную ситуацию в неожиданную победу.

«В большинстве игра "Рубина" не изменилась — казанская команда и так владела мячом чуть больше (что стало сюрпризом), да и била по воротам намного чаще. А "Зениту" пришлось покрывать громадное пространство в центре — Кузяев традиционно выполнял гигантским объем работы, так что его потеря была особо существенна.

Однако сине-бело-голубые не только выстояли, но и победили. Дзюба показал, что должен делать современный центрфорвард — сместился на фланг, выцарапал мяч у Байрамяна и прострелил в штрафную, где Ерохин наконец-то забил. Возможно, в этот день родился новый талантливый центрфорвард.

В конце матча Семак долго не мог решить, кого выпускать на замену. Но тактические судороги все-таки не подвели "Зенит" — Заболотный и Анюков позволили гостям удержать победный счет, пусть в добавленное время "Рубин" и насел на ворота Лунева. Три победы на старте — такого результата нет больше ни у кого».

Это не «чемпионский фарт»

Автор Soccer.ru Вадим Багров нещадно разносит «Зенит» и его нового тренера за игру, которую показывает команда.

«Если вспомните ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" в чемпионских сезонах, то им фартило, но каждая команда знала, зачем и во что играла. Семак понятия не имеет, как его "Зениту" побеждать на классе или за счет мастерства, но Сергею Богдановичу крупно повезло в первых турах. Сначала вышел Кузяев на замену, потом была подача Шатова и грубая ошибка голкипера, а теперь Байрамян замешкался, Дзюба выгрыз прострел, а Ерохин забил.

Представителям "Зенита" не стоит врать себе. Будь у Бердыева полный набор игроков — Цаллагов, Полоз, здоровый Кудряшов на весь матч, Семак мог сегодня скушать еще одно поражение, как и в Лиге Европы, ведь молодой наставник даже замены не знает, когда и какие делать. Все очень хаотично и случайно. Тренер не работает солидно. Пусть проиграл бы в один мяч, пусть не так сенсационно, как в Минске, но проиграл бы без дикого везения. Фаворит ведь ничего не предложил. Ничего ни нового, ни старого.

"Зенит" играет плохо, их футбол пока мертвый, они "Рубину" — команде, где не хватает денег на мастеров высокого уровня, в целом уступили по игре. Это не чемпионский фарт, а календарь, который развел с теми, кто может не испугаться собственного преимущества и надавить, как сделали минские динамовцы. Надо отметить психологический фактор, под предводительством Дзюбы команда Семака дерется до конца и даже в меньшинстве сражалась — это большой плюс.

Но "Зенит" забил после единственного точного удара за весь матч! Не стыдно против "Рубина", который не закрывался, сыграть с одним ударом? Даже если не стыдно, то такая победа не повод для гордости, ни у кого нет стопроцентной реализации месяцами. Будут матчи, где единственного гола окажется мало. Например, против "Динамо" в четверг нужен счет 4:0 для перевода поединка в овертайм. Верите, что этот "Зенит" на такое способен?». 0