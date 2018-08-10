РПЛ. Ничья «Урала» и «Динамо», ЦСКА сыграет с «Енисеем», «Рубин» будет принимать «Зенит»

«Урал» — «Динамо» — 1:1
В стартовом матче третьего тура Российской Премьер-лиги «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал московское «Динамо».
Встреча завершилась вничью — 1:1.
«Урал» вышел вперед на 54-й минуте матча. Ударом с острого угла в ближний угол ворот мяч отправил Эрик Бикфалви.
«Динамо» удалось отыграться на 85-й минуте. Вышедший на замену Евгений Марков отличился после передачи Алексея Козлова с правого фланга.
Еще через четыре минуты динамовцы могли вырвать победу, однако после удара Федора Черных «Урал» спасла штанга. В концовке матча шанс у «Динамо» не использовал Жоазиньо — после его удара хозяев спас Ярослав Годзюр. «Урал» в компенсированное ко второму тайму время также создал хороший момент, но Николай Димитров с рикошетом не попал в ближний угол.
Таким образом, «Урал» набрал первое очко в новом чемпионате. «Динамо» в третий раз сыграло вничью и после трех туров набрало 3 очка.
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