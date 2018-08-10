РПЛ. Ничья «Урала» и «Динамо», ЦСКА сыграет с «Енисеем», «Рубин» будет принимать «Зенит»

С 10 по 13 августа в российской Премьер-лиги пройдут матчи третьего тура

«Урал» — «Динамо» — 1:1

В стартовом матче третьего тура Российской Премьер-лиги «Урал» на «Екатеринбург Арене» принимал московское «Динамо».

Встреча завершилась вничью — 1:1.

«Урал» вышел вперед на 54-й минуте матча. Ударом с острого угла в ближний угол ворот мяч отправил Эрик Бикфалви.

«Динамо» удалось отыграться на 85-й минуте. Вышедший на замену Евгений Марков отличился после передачи Алексея Козлова с правого фланга.

Еще через четыре минуты динамовцы могли вырвать победу, однако после удара Федора Черных «Урал» спасла штанга. В концовке матча шанс у «Динамо» не использовал Жоазиньо — после его удара хозяев спас Ярослав Годзюр. «Урал» в компенсированное ко второму тайму время также создал хороший момент, но Николай Димитров с рикошетом не попал в ближний угол.

Таким образом, «Урал» набрал первое очко в новом чемпионате. «Динамо» в третий раз сыграло вничью и после трех туров набрало 3 очка.

Российская Премьер-лига. 3-й тур «Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 1:1 (0:0) Голы: Бикфалви, 54 (1:0). Марков, 85 (1:1)«Урал»: Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Евсеев (Данцев, 79), Ильин (Егорычев, 72)«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Шуньич, Хольмен (Соснин, 62), Рауш (Темников, 83), Жоаозиньо, Соу, Панченко (Марков, 81), Черных, ЛуценкоПредупреждения: Емельянов, 43. Соснин, 83

«Енисей» — ЦСКА

11 августа, 16.30 мск

«Спартак» — «Анжи»

11 августа, 19.00 мск

«Ростов» — «Крылья Советов»

11 августа, 21.30 мск

«Оренбург» — «Локомотив»

12 августа, 14.00 мск

«Арсенал» — «Ахмат»

12 августа, 16.30 мск

«Уфа» — «Краснодар»

13 августа, 17.30 мск

«Рубин» — «Зенит»

13 августа, 20.00 мск