Смолов не вытащил «Локо» из ямы, но Семин сохраняет оптимизм

«Оренбург» на своем поле принимал московский «Локомотив» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги и одержал победу со счетом 1:0. В составе москвичей дебютировал российский нападающий Федор Смолов, но это не спасло команду от третьей подряд потери очков.

Команды не было видно

«"Локомотив" в это летнее трансферное окно просто лучший. Смолов, Хеведес, Крыховяк. А еще Идову, Жемалетдинов, продленные контракты с шестью игроками (например, с Фарфаном), выкуп у "Лилля" Эдера — автора золотого гола в матче с "Зенитом". Просто великолепно: и чемпионский состав сохранен, и мощные трансферы осуществлены — не сбитых летчиков купили, а парней в самом соку. Переход Смолова в "Локомотив" для России — это как переход Криштиану в "Ювентус" для мира. Суперзвезда, супербомбардир. "Паненка" в четвертьфинале ЧМ уже в прошлом, забудьте про нее.

Но что мы получили? Поражение во встрече за Суперкубок, провал с "Оренбургом". И главное — ни одного гола за четыре матча! Ни одного! Дебют Смолова вышел "сухим". Да, Федор попал в штангу. Ну, и все. В первых двух матчах за "Краснодар" он забил и отдал голевую передачу. Понятно, что в "Локомотив" его еще предстоит полноценно встроить. Но факт остается фактом — Смолов впервые в сезоне ушел с поля без результативных действий. И где? В Оренбурге, при всем уважении.

Бывает такое, что не везет — тысяча ударов по воротам, тотальное доминирование, забить не получается, а сам пропускаешь. На стадионе "Газовик" была другая история — футболисты "Локо" плохо двигались, игровые связи не работали, команды не было видно», — резюмировал Илья Андреев из «Спорт-Экспресса».

Дебют Смолова не удался

«От Федора в очередной раз много ждали. На самом деле, если смотреть на ситуацию сознательно, было понятно, что в любом случае нападающему, привыкшему играть во владение с партнёрами, которые обучены делать это, будет тяжело перейти на другую организацию. Не говоря уже об очевидном — необходимо время хотя бы для того, что привыкнуть к новым партнёрам.

Смолов провел на поле 75 минут. Большую часть этого времени он выглядел отломанным ломтем, который мялся где-то у штрафной соперника, пока его партнёры преодолевали сопротивление в центре. Когда устанавливалась игра такого характера, на форварда периодически шли забросы, с которыми он, будем говорить прямо, не справлялся. Дважды получались качественные передачи из глубины, и оба раза Смолов почему-то не обрабатывал снаряд, а пытался угнаться за ним. В результате — подъедал вовремя вываливающийся Фролов.

В те отрезки, когда 'Локомотив' прижимал 'Оренбург' к воротам, Смолов мельтешил среди защитников, но в продуктивной активности отмечен не был. Может, не видели партнёры? Да нет, не было у него особо выгодных положений.

Выделить можно всего лишь два удачных момента. Первый — неплохая обводка и неточный удар в дальний нижний. Второй — самый классный эпизод в исполнении 'Локо' за весь матч. С довольно приличной дистанции Федор пальнул по воротам, классно укрыв мяч корпусом, только вот опять выручил Фролов, который перевел снаряд в штангу», — написал обозреватель Rusfootball.info Григорий Каленов.

Игра «Локо» перед еврокубками выглядит печально

«Локо» выглядит беззубо fclm.ru

«30 августа 'Локо' узнает своих соперников по групповому турниру Лиги чемпионов. В сентябре пройдет первый матч. Но сейчас, примерно за месяц до дебютной еврокубковой игры кажется, что лучше бы место 'железнодорожников' занял тульский 'Арсенал'. 'Локомотив' все так же полагается в атаке не на понятную общекомандную идею, а на умную голову некоторых игроков. И когда Миранчуки вместе с Фернандешем не могут ничего сделать с обороной соперника, 'Локомотив' застывает. Длинные передачи, дальние удары, как правило, не приводят ни к чему конкретному. Удар в штангу дебютанта Федора Смолова, который сам создал себе момент в начале второго тайма, так и остался самой интересным действием в атаке. Сильная жара, синтетика, 9 человек в обороне соперника — такой набор условий неприятен ни одному тренеру, но это не может быть оправданием отсутствию связующей идеи.

Недавно мы говорили с бывшим президентом 'Локомотива' Николаем Наумовым. Кто-кто, а он очень хорошо знает стиль работы Семина. Функционер уверен: к концу августа болельщики увидят другую игру, свежих футболистов и осязаемую мысль в атаке. Якобы, Палыч всегда подводит свои команды именно к Лиге чемпионов — ведь при таких приобретениях, как у 'Локо', удачное выступление в Европе становится едва ли не главной целью сезона», — отметил корреспондент «Спорта День за Днем» Дмитрий Зимин.

Одна из причин «засухи» — ЧМ-2018

«Вспомним, кто в прошлом сезоне задавал в атаке темп и инициировал остроту. Миранчуки и Фарфан, правильно? При деятельной поддержке Фернандеша. Но год назад во время летней предсезонки Семин имел возможность, образно говоря, держать руку на их пульсе. А сейчас все они были заняты в сборных на чемпионате мира, и в силу рабочих обстоятельств, предложенных в сборных, их футбольные биоритмы оказались в какой-то мере сбиты. Подоспел Смолов — но с ним та же история. И заметим еще, что чемпионат мира никому из них не доставил радости. Миранчуки осели в запасе. Фарфан с Перу не вышел из группы. Смолов со сборной России из группы вышел и даже дальше прошел — но с приклеенным лично к нему ярлыком неудачника», — рассуждает автор «Советского спорта» Юрий Цыбанев.

Семин сохраняет спокойствие

«"Нормально все", — говорил главный тренер "Локомотива" в середине первого тайма. Он спокойно сидел на скамейке почти всю игру и не выглядел недовольным, пока команда вела всё к третьей подряд нулевой ничьей в чемпионате.

Такое поведение Сёмина показывает, что его реально устраивает игра команды. То, что происходит сейчас, может быть запланированным спадом. Понятно, что Сёмин не специально играет на нули, но не похоже, что потери очков его сильно удивляют. Ругается он только на судей. Только главный тренер в курсе, как команда готовилась к сезону, когда она должна выйти на пик. Сёмин много говорит о разной форме игроков после чемпионата мира и напоминает про приближение Лиги чемпионов. Возможно, именно с сентября по плану тренерского штаба "Локомотив" должен заиграть на максимуме», — сделал вывод журналист «Чемпионата» Павел Пучков. 0