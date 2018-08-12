«Оренбург» на своем поле переиграл «Локомотив»

на своем поле принимал московскийв рамках третьего тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев.

Единственный мяч в самом конце встречи забил 22-летний нападающий Андреа Чуканов. Это его первый мяч в составе «Оренбурга».

Отметим, что в составе москвичей дебютировал российский нападающий Федор Смолов, перешедший в команду Юрия Семина этим летом из «Красноадара».

«Локомотив» не сумел выиграть в третьем подряд матче нового сезона РПЛ, действующие чемпионы пока не забили ни одного гола. В активе москвичей два очка, они занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» набрал шесть баллов и располагается на второй позиции.