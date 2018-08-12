«Оренбург» на своем поле переиграл «Локомотив»

Федор Смолов
ФК «Локомотив»
Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев.
Единственный мяч в самом конце встречи забил 22-летний нападающий Андреа Чуканов. Это его первый мяч в составе «Оренбурга».
Отметим, что в составе москвичей дебютировал российский нападающий Федор Смолов, перешедший в команду Юрия Семина этим летом из «Красноадара».
«Локомотив» не сумел выиграть в третьем подряд матче нового сезона РПЛ, действующие чемпионы пока не забили ни одного гола. В активе москвичей два очка, они занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата. «Оренбург» набрал шесть баллов и располагается на второй позиции.
Чемпионат России. 3-й тур
«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0 (0:0)
Гол: Чуканов, 90+2 (1:0)«Оренбург»: Фролов, Сутормин, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Маляров (Мишкич, 59), Чиркин, Афонин, Бреев (Чуканов, 79), Козлов (Кулишев, 88)«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Фернандеш, И.Денисов, Крыховяк, Ал.Миранчук, Ант.Миранчук (Фарфан, 73), Смолов (Эдер, 76)Предупреждения: Ал.Миранчук, 14. Чорлука, 20. Лысов, 67. Мишкич, 77