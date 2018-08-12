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    Семин: К игрокам «Локомотива» претензий не имею

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Оренбурга» (0:1) в третьем туре Российской премьер-лиги отметил, что соперник реализовал свой единственный шанс в игре.

    Юрий Семин
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    «Единственный шанс "Оренбург" использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.

    Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было "вне игры" или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею — по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы», — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Напомним, что «Локомотив» не одержал ни одной победы после трех туров. 0

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