Семин: К игрокам «Локомотива» претензий не имею

Главный тренерпосле поражения от(0:1) в третьем туре Российской премьер-лиги отметил, что соперник реализовал свой единственный шанс в игре.

«Единственный шанс "Оренбург" использовал. Но они очень хорошо играли в обороне, очень самоотверженно, ложились под удары. Было очень сложно им забить.

Что касается гола, который мы забили, то мне даже сложно сказать, было "вне игры" или нет. Не засчитали. К игрокам претензий не имею — по самоотдаче, по работе. Они имели большое преимущество, но нужны голы», — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что «Локомотив» не одержал ни одной победы после трех туров. 0