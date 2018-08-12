«Крылья» развеяли чары «Ростов Арены». Команда Карпина впервые проиграла

«Ростов» в домашнем матче третьего тура российской Премьер-лиги потерпел поражение от «Крыльев Советов» со счетом 0:1. Автором единственного точного удара стал нападающий самарской команды Александр Соболев, который с линии штрафной площади закрутил мяч в дальний верхний угол ворот. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

«Крылья» без легионеров

Журналист «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев заметил, что в какой-то момент матча в составе «Крыльев Советов» остались только россияне.

«У кого нет проблем с лимитом на легионеров, так это у "Крыльев Советов". После травмы Корниленко и операции, которую на днях перенес Мияйлович, в стартовый состав попал только бразилец Надсон. С одной стороны, импортозамещение во всей красе. С другой — Андрей Тихонов потерял двух важных исполнителей и фактически лишился возможности усиливать игру заменами. А необходимость в этом возникла, когда в концовке первого тайма последний оставшийся в строю иностранец получил на ровном месте мышечное повреждение.

Надсона пришлось менять на номинального полузащитника Алиева как раз в тот момент, когда "Ростов" усилил давление, но набедокуривший в прошлом туре Бурлак демонстрировал едва ли не образцовую игру, прерывая большинство многочисленных прострелов и подач.

Гол перед уходом на перерыв стал для "Ростова" громом среди ясного неба. Блиставший в прошлом сезоне в ФНЛ Соболев обокрал неудачно обработавшего мяч Паршивлюка, обвел его с Сигурдссоном и из-под Ингасона поразил дальнюю "девятку". Так "Ростов" пропустил первый в сезоне гол, устроив во втором тайме нескончаемый штурм самарских ворот. Конюхов охранял их, как зеницу ока, остановив даже удар Ингасона с пары метров. "Крылья" выстояли», — констатирует Кузичев.

Первое поражение на «Ростов Арене»

Автор «Советского спорта» Сергей Иванов подчеркнул, что для «Ростова» это не только первое поражение в сезоне, но и первое на новом стадионе.

«С первых минут матча у "Ростова" что-то пошло не так. Навесы Калачева не доходили до цели, удары Гацкана не несли в себе никакой опасности, а Паршивлюк и Скопинцев действовали на флангах слишком пассивно.

В итоге вся игра хозяев свелась к забросам на Сигударсона, который в этот вечер вновь был хорош в борьбе. Но возможности нанести удар у нападающего практически не было.

Гости же своего шанса дождались уже в добавленное к первому тайму время. Соболев решился на удар с линии штрафной и попал в "девятку".

Сразу после перерыва "Ростов" прибавил, а "Крылья" совсем забыли об атаке. Но сравнять счет желто-синие так и не смогли. Самую реальную возможность упустил Ингасон, который пробил в Конюхова после подачи углового.

Команда Валерия Карпина потерпела первое поражение в сезоне и "развеяла" чары "Ростов Арены". На новом стадионе желто-синие проиграли впервые», — отмечает Иванов.

Вариативность схемы и неплохой запас

Иван Долинин в своем материале для Rusfootball.info выделил плюсы, которые он увидел в «Ростове», несмотря на поражение.

«Судя по всему, Карпин определился с основой практически на сто процентов. Единственным пока еще меняющимся звеном остается позиция одного из атакующих полузащитников — Калачев и Салетрос чередуются главным тренером. Все остальные игроки стабильно появляются в старте или оказываются на скамейке запасных. Исключения, конечно, тоже имеются, поскольку без травм в футболе не бывает. Так, например, сегодня на поле не смог выйти Юсупов — его заменил Гулиев.

Впрочем, схема игры "Ростова" выстроена таким образом, что вне зависимости от конкретных персон она является гибкой. То есть мы можем видеть бороздящих всю бровку Скопинцева и Паршивлюка, а можем видеть, как они остаются сзади, предоставляя право сместиться на фланг Ионову и Юсупову. При этом то слева, то справа, то по центру может появляться тот же Гулиев, который, имея за спиной опорника в лице Гацкана, получает свободу в перемещениях. Вариативность схемы — хороший признак успешной команды.

При этом у Карпина довольно-таки неплохой запас. Во встрече с "Крыльями Советов" Валерий Георгиевич усилил игру своей команды с помощью выхода Зуева и Мирзова. Первый придал большую динамику в атаке, второй не стеснялся брать дело на себя и пытался создавать голевые моменты за счет личного мастерства. Если бы не самоотверженность защитников самарского клуба, то после одного из прохода Мирзова мы бы говорили о спасенной ничье и о том, как здорово Карпин провел замену», — убежден Долинин.

Кураж Конюхова

Корреспондент donnews.ru Варужан Саргсян отметил блестящую игру вратаря «Крыльев» Евгения Конюхова.

«После перерыва "Ростов" наконец пошёл вперед. "Крылья" всем составом закрылись возле штрафной, а Карпин снарядил в атаку сразу 9 человек, оставив Абаеву для задушевных бесед исландца Рагнара Сигурдссона.

За первые 20 минут хозяева создали больше моментов, чем за все предыдущие игры сезона. Ингасон, Сигурдарсон и Гулиев били из убойных позиций, однако Евгений Конюхов поймал кураж и забирал все, что летело в ворота. Когда бессилен был и он, на помощь приходили защитники.

Самарцы уже к исходу часа игры не стеснялись играть на "отбой", игроки попросту выбивали мяч на чужую половину, либо за пределы поля.

Карпин освежил игру в нападении, выпустив Зуева и Мирзова, а на последних минутах пошел ва-банк, заменив Калачева на форварда Элдора Шомуродова.

Именно Мирзов имел шанс спасти желто-синих на последних минутах, однако после сольного прохода сил на удар у него не осталось», — пишет Саргсян. 0