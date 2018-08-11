«Красно-белых» спасли две красные

В третьем туре РПЛ «Спартак» одолел «Анжи» благодаря голу Зе Луиша, который был забит после того, как гости остались вдевятером.

Ротация Карреры

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров анализирует стартовый состав «Спартака»:

«Разнообразие футболистов, находящихся в распоряжении Массимо Карреры, а также фактор насыщенного календаря закономерно привели к масштабной ротации, которую тренерский штаб "Спартака" провел в матче с аутсайдером. По сравнению с Салониками красно-белая команда изменилась аж на шесть позиций: 1) в центре обороны вместо получившего повреждение Боккетти вышел Джикия; 2) и 3) правый фланг доверили не возрастному Ещенко и Ломовицкому, а юному Рассказову (дебютанту чемпионата России) и Ташаеву; 4) отдохнувший Глушаков вытеснил из основы наошибавшегося в Греции Фернанду; 5) опять произошла рокировка нападающих — Зе Луиш заменил Луиза Адриану; 6) случилось долгожданное появление Ханни, по которому уже соскучились болельщики.

Именно последнее событие, наверное, и стало главным в предматчевом протоколе. Судя по старту сезона, алжирский полузащитник не пользуется доверием Карреры, особенно в играх, где требуется большой объем работы без мяча. Встреча с "Анжи" могла стать для него возможностью (кто знает — а вдруг одной из последних?) опровергнуть догадки и сомнения и доказать, что он способен приносить пользу. Воспользовался ли ей Софьян? Лично у меня после этих 90 минут нет уверенности, что с ПАОК мы вновь увидим его в старте.

Софьян Ханни ФК «Спартак»

А еще одним не менее важным решением Карреры хочется назвать доверие к Максименко. Молодой голкипер откровенно привез в Греции один из пропущенных голов — но Массимо не стал "закапывать" Александра, а вновь бросил его в бой. И это здорово».

«Анжи» освоился к середине тайма

Корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Прокудин констатирует, что в первом тайме «Спартак» создал лишь два момента:

«За весь первый тайм хозяева создали лишь два момента, которые могут считаться голевыми. В первом случае Промес, используя позиционный просчет Константина Савичева, остро прострелил на Романа Зобнина, чей удар на исполнение привел лишь к угловому. Во втором эффектная диагональ метров на пятьдесят удалась Самюэлю Жиго, однако Ханни не сумел технично принять мяч на грудь и "напоролся" на голкипера гостей Юрия Дюпина.

Вообще же и затея с достаточно глубоким уходом Ханни в опорную зону, и в целом атакующая доктрина красно-белых до перерыва откровенно не впечатлили. Примененная Магомедом Адиевым схема 5-4-1, где в линии обороны бок о бок сыграли Дмитрий Белоруков и Иван Новосельцев, а огромное количество мячей как вверху, так и внизу в собственной штрафной перехватил и снял еще один центральный защитник с яркой фамилией Джон Чансельор, неплохо работала против одного из фаворитов чемпионата. К середине тайма махачкалинцы настолько освоились на "Открытие Арене", что стали справляться с атаками соперника еще в середине поля.

«Спартак» — «Анжи» ФК «Спартак»

Тем не менее, уже на второй добавленной к тайму минуте Белоруков все же сфолил на Глушакове метрах в 18-ти от ворот, но на дальнейшее развитие событий куда больше повлиял не штрафной, неудачно пробитый Промесом, а полученная капитаном "Анжи" желтая карточка».

Два удаления — без шансов для «Анжи»

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак вспоминает события второго тайма:

«Не прошло во втором тайме и четырех минут, как форвард гостей Андрес Понсе на полной скорости въехал в голень Глушакова и досрочно покинул поле. С решением Кирилла Левникова не спорил вообще никто. С этого момента гости не помышляли даже о редких контратаках, а Дюпин стал регулярно вызывать раздражение и свист трибун максимально возможным затягиванием времени. Адиев даже не стал делать замену, чтобы выпустить кого-нибудь в атаку вместо выбывшего.

Поле стало покатым — спартаковцы повисли на штрафной гостей насколько, что Дюпин стал выбивать мяч на чужую половину даже в отсутствие там партнеров. Долго так продолжаться не могло. Без мяча и в меньшинстве махачкалинцы стали еще больше ошибаться, и в результате Белоруков, уже имея предупреждение, врезался в оппонента и отправился вслед за Понсе.

Удаление Дмитрия Белорукова ФК «Спартак»

Вдевятером у гостей шансов практически не было, и уже вскоре Зе Луиш головой замкнул подачу Промеса, расстреляв Дюпина с нескольких метров. После этого игра была практически закончена и превратилась для спартаковцев в тренировку. Гостям вдевятером было практически нереально отыграться».

Гол Зе Луиша ФК «Спартак»

Магомед Адиев Главный тренер «Анжи» Тяжелый фон после матча: сказались два удаления, и на что-то большее мы не могли претендовать. Мы знали, что «Спартак» силён, но у них есть проблемы — они не очень компактно играют у своих ворот, при обороне. Искали их слабые стороны, шансы. В первом тайме все складывалось так, как мы хотели и думали. К 30-й минуте уже перетерпели, совершали какие-то выходы к чужим воротам. Во втором тайме тоже нужно было перетерпеть начало, а потом имелись бы шансы. Но с двумя удалениями мы были приговорены. Но судейские моменты — самое последнее, на чем я могу акцентировать внимание. Не хочу этого касаться.

31 удар от «Спартака»

Soccer.ru отмечает преимущество «Спартака» над «Анжи» и выделяет проблемы «красно-белых»:

«Проблемы "Спартака", возникшие в игре с "Анжи", нельзя обусловить только желанием сэкономить силы. Красно-белые очень старались, недостатка желания не было заметно, а вот получалось очень мало. В первую очередь в атаке. Креативная зона "Спартака" хромала на обе ноги, приводя футбол москвичей к достаточно примитивным ходам, заключавшимся в подачах или дальних ударах, которые не достигали цели, как правило. Махачкалинцы откровенно сосредоточились всеми силами на обороне и выстроили плотнейшие редуты в тылу.

Нельзя сказать, что они были неприступными, но мешали "Спартаку" созидать очень активно. А в условиях кризиса идей у красно-белых такая оборона выходила даже довольно эффективной. Фантазии хватало на регулярный обмен флангами в исполнении Ташаева и Промеса, что тоже мало срабатывало. В какой-то момент преимущество "Спартака" стало настолько большим, что отсутствие голов воспринималось как форменный позор. Посудите сами по цифрам.

Тридцать один удар по воротам! Вот так, словами, чтобы еще раз прочувствовали. Против двух ударов. Когда в последний раз вы видели такую статистику? Да еще и с таким итоговым счетом, который совсем не коррелирует с подобным раскладом. Стоит отметить, что почти половина ударов хозяев была заблокирована — за счет этого "Анжи" и спасался очень часто. Чаще всего наносил удары у "Спартака" Промес — семь попыток. У махачкалинцев оба удара, которые были заблокированы, нанес Савичев. Защитник, кстати. Это все, что нужно знать об атаке "Анжи" в этом матче. Ее не было».

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Если бы не удаление, «Спартак» потерял бы очки? Нет. Да и красные карточки соперникам давали только потому, что они опаздывали к эпизодам. Из 90 минут примерно 50 мы провели в штрафной «Анжи». И все 90 минут мы провели на половине поля соперника. Любой команде сложно забивать противнику, который стоит в своей штрафной и просто выносит мяч. Они даже не контратаковали, а мы действовали организованно. Мы сделали все для победы: создавали моменты, наносили удары.

Плохой признак для «Анжи»

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Егоров после судейства в матче пришел к выводу, что РПЛ лишится «Анжи»:

«Два удаления и судейство в матче "Спартак" — "Анжи" — верный признак того, что РПЛ лишится как минимум одного клуба. Вспомните тот же "Амкар". Когда стало понятно, что у команды нет ни денег на трансферы с зарплатами, нет финансовой подушки и нет поддержки региона — чиновники вдруг стали принимать справедливые решения. Ведь с одной стороны запрет на проведение матчей в Перми на не самом модном искусственном газоне выглядел справедливым. С другой — на каком-то только бетоне или болоте в нашей лиге не играли.

Так же и с игрой "Спартак" — "Анжи". Был ли повод у Кирилла Левникова сажать гостей на свисток? Ну да, ведь команда Магомеда Адиева боролась на грани фола. Умел ли он право удалять Понса за прыжок в ноги Глушакова? Безусловно, и не важно, получил ли Денис травму. Тянул ли на вторую жёлтую фол Белорукова? Наверное, ведь это срыв атаки.

Только для того, чтобы цинично трактовать моменты в одну сторону, нужно быть уверенным, что на твоей репутации это не скажется. Если проще: нужно знать, что тебе не предъявит крыша. Представьте, что Левников так выступил бы с "Анжи" Керимова — да его бы съели на поле и вряд ли дали бы работать на следующем матче. А сейчас мы слышим из Дагестана лишь безнадёгу от президента Османа Кадиева».

Осман Кадиев Президент «Анжи» Поздравляю «Спартак» с победой. Были ли шансы зацепиться за очки? Шансов не было. Они бы удалили третьего или четвертого.

«Спартак» играл слабо

Еще один обозреватель «Чемпионата» Григорий Телингатер считает, что «Спартак» играл плохо:

«Представьте себе телевизионную игру "Что? Где? Когда?".

Ведущий: Внимание вопрос. Сколько нужно удалить футболистов, чтобы "Спартак" обыграл слабую команду?

(Минута на совещание.)

Ведущий: Итак, ваш ответ?

Игроки: Мы считаем, что двух футболистов.

Ведущий: И это правильный ответ!

«Спартак» — «Анжи» ФК «Спартак»

В футболе есть правила, которые нигде не прописаны, но их соблюдают. Одно из них гласит: не критиковать команду, которая победила. Оно и понятно. Главное — результат. Ты хоть тресни, но счет на табло. Тем более неуместно критиковать команду, которая вышла на первое место в таблице. И все же извольте: "Спартак" играл слабо, блекло и не изобретательно».

Александр Самедов Полузащитник «Спартака» Самое главное, достигнута победа. Мы набрали три очка. Была закрытая игра, соперник плотно оборонялся. Такие игры очень часто бывают, когда соперники у нас дома большими силами обороняются против нас. Удаления, конечно, помогли. В меньшинстве тяжелее.

Возвращение Джикии

Автор bombardir.ru Александр Плеханов анализирует возвращение Георгия Джикия после семи месяцев без футбола:

«Матч с "Анжи" — хорошая возможность для постепенного возвращения в игру после тяжелой травмы. Едва выживающие махачкалинцы приехали на выезд только обороняться, а красные карточки Понсе и Белорукова убили вообще все желание контратаковать. Джикия и Жиго поочередно начинали атаки, обыгрывались с партнерами и даже били по воротам. У Джикии таких ударов набралось сразу четыре, но до створа мяч так и не долетел.

Георгий Джикия ФК «Спартак»

Георгий 111 раз коснулся мяча и большую часть времени провел у центральной линии поля, где без проблем обыгрывался с партнерами. Из 99 передач от Джикии 91 оказалась точной. Удачные действия обороны помогли "Спартаку" довести матч до минимальной победы. Главный итог в том, что игроки "Анжи" ни разу не пробили даже в сторону ворот Максименко. У "Спартака" вышло сразу 30 ударов и полное доминирование. Счет точно не передает общее настроение матча.

С обороной у "Спартака" был порядок, а еще месяц назад Джикия и Жиго начали налаживание совместного контакта. "Отличный защитник! Очень качественный. Рады, что он в 'Спартак'. Понятное дело, есть небольшой языковой барьер. Пока общаемся через переводчика. Язык футбола мы все понимаем, но хочется поближе узнать человека", — комментировал Георгий приход в "Спартак" французского защитника. Теперь их видят основной парой в центре обороны, а про сборника Кутепова в "Спартаке" уже даже не вспоминают. Возвращение получилось удачным — Джикия готов полностью. Только основная проверка еще впереди».

«Спартак» не пропускает

Sport24.ru отмечает успешный старт «красно-белых» в чемпионате:

«Впервые за 16 лет "Спартак" стартовал в чемпионате с трех игр без пропущенных голов. В 2002 году "Спартак" на своем поле сыграл вничью с "Ростсельмашем" (0:0) и разгромил "Шинник" (3:0), а также обыграл в гостях "Крылья Советов" (2:0). Тогда ворота "Спартака" защищал Максим Левицкий, в этом сезоне — Александр Максименко. Сезон-2002 "Спартак" завершил на третьем месте». 0