Греческий ад. «Спартак» не выстоял, но сохранил шансы

В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов «Спартак» на выезде играл против ПАОКа. Подопечные Массимо Карреры вели со счетом 2:0, однако не удержали свое преимущество и в итоге проиграли — 2:3.

Тревожный стартовый состав

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров удивляется составу «Спартака» на матч против ПАОКа:

«За "Спартак" изначально было очень страшно. Нас пугали сумасшедшей враждебной атмосферой "Тумбы", невыносимой жарой в Салониках, силой команды Рэзвана Луческу, разгромившей на предыдущей стадии "Базель". Еще больше тревоги вселилось в сердца болельщиков, когда красно-белые объявили стартовый состав. В нем не оказалось капитана Глушакова, мощного Зе Луиша и имеющего хотя бы какой-то опыт Ташаева, зато нашлось место Попову и Ломовицкому.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Глушаков на тренировке он пожаловался на боль в шее. Предпочел не рисковать им

Решение Карреры виделось очень спорным, как и невключение в список запасных еще одного номинального центрального защитника. Почему не взяли в Грецию Джикию? Где Кутепов? Случись что с Боккетти или Жиго — пришлось бы экстренно идти на экспериментальные меры. О покое и уверенности в итоговом результате спартаковские поклонники могли лишь мечтать.

Начало матча ознаменовалось жутким свистом — переполненная агрессивная "Тумба" принялась молниеносно реагировать на каждое владение мячом в исполнении "Спартака". Это должно было напугать красно-белых еще сильнее, но, к большому и приятному удивлению, матч стартовал по сценарию именно команды Массимо Карреры».

Отличное начало и ошибка Максименко

Автор «Чемпионата» Павел Пучков рассказывает о 15 минутах эйфории и дальнейшей неудаче «Спартака»:

«Даже у первого тайма этого матча было 15 минут радостной эйфории и полчаса неприятного ощущения, что все это уже было раньше. "Спартак" начал отлично. Атака с голом Попова, расстрелы ПАОКа из опорной зоны. Греки доминировали только на трибунах, где происходил ад. Болельщиков "Спартака" официально на стадионе вообще не ждали, но некоторые все-таки прорывались на трибуны. Местные "красно-белым" были совсем не рады. Особенно при счете 2:0 в пользу гостей.

Квинси Промес twitter.com/fcsm_official

Пропустив два, ПАОК перестроился и дальше страдала уже опорная зона "Спартака". Оттуда пришел угловой, подача которого закончилась пенальти. Дальше Димитриос Лимниос прибежал на пас справа в чужую штрафную и корявчиком сравнял счет. Фернандо на этот перфоманс только смотрел.

За третий мяч ПАОКа ближайшие дни будут уничтожать вратаря Максименко. Но, во-первых, вспомните, как хвалили его после двух туров РФПЛ. Во-вторых, спросите у тех, кто его поставил — зачем было так рисковать и ставить вратаря без большого опыта на греческий ад. В-третьих, никакой ошибки Максименко не случилось, если бы левый фланг обороны "Спартака" не допускал регулярно опаснейшие передачи в свою же штрафную».

Промес не оформил дубль

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак вспоминает нереализованный пенальти Промеса и ошибку Боккетти, которая могла привести к еще одному голу:

«После перерыва спартаковцы взяли себя в руки, вернули себе мяч и провели несколько хороших атак. Даже Александр Ломовицкий, чьего появления в основе не ожидал, наверное, никто, адаптировался на греческой земле и принял участие в нескольких интересных эпизодах. Например, классно выводил Промеса на ударную позицию, но защитники в последний момент помешали голландцу прицельно пробить, и Пасхалакису удалось вытащить мяч из правого нижнего угла.

Лучший момент гости имели на 71-й минуте, когда израильский арбитр Орель Гринфилд назначил 11-метровый в ворота хозяев после сомнительного фола на Луисе Адриано. Бразильца действительно придерживали в штрафной за майку, но таких эпизодов хватает в каждом матче. Подошедший к точке Промес сделал очень злое выражение лица, но это не помогло — Пасхалакис угадал направление мяча и удар парировал, отбив мяч в штангу.

Квинси Промес Полузащитник «Спартака» Было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зелёного лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, я промазал. Это мне очередной урок.

#ПАОКСпартак

Перед пенальти Промесу светили в лицо лазерными указками pic.twitter.com/mfez0vdabC — СЭ Спартак (@spartak_se) 8 августа 2018 г.

К тому моменту вместо Попова на поле появился Артем Тимофеев. Выход свежего опорника развязал руки глубинному плеймейкеру Лукасу Фернандо и придал стройности действиям красно-белых. Впрочем, греки были не особо против. Своей задачей они видели сохранение ворот в неприкосновенности и попытку поймать соперника на контратаке. Однажды им это удалось — Сальваторе Боккетти на ровном месте подарил Пелькасу выход один на один с Максименко, но грек пробил мимо.

В целом, "Спартак", несмотря на поражение, не оставил удручающего впечатления. И сохранил вполне приличные шансы по сумме двух матчей. Для этого дома достаточно выиграть с минимальным счетом».

Рэзван Луческу Главный тренер ПАОКа Это была фантастическая, очень необычная игра, которая прошла на высоком уровне. В первые 15 минут соперник был очень спокоен, и это помогло им. В течение этого периода у нас не было высокого уровня самообладания, поэтому мы не показали свою игру. После забитых мячей мы начали играть в свою игру. Мы стали играть ближе к сопернику, быстрее водили мяч по полю, контролировали игру

Все тот же «Спартак»

«Спартак» не растет и не меняется, убежден Михаил Морозов из Bombardir.ru.

«Команда не растет и не меняется. Это все тот же "Спартак" без солидности. Команда способна натолкать пять голов "Севилье", но пустить семь от "Ливерпуля", растерять 10+ очков на последних минутах, превратить выигрышный матч в кошмарное поражение, как это было в фактически ключевой игре против "Локомотива" (3:4). Вы же помните, все это происходило год назад, и на что только тогда не списывали эту и подобные ей неудачи — на постчемпионский синдром, на травмы, на слабую селекцию. Но чемпионство было уже давно, проблем с травмами у "Спартака" нет, а слово "селекция" при нынешнем руководстве лучше забыть навсегда.

Скамейка «Спартака» twitter.com/fcsm_official

Плохо, что ментально команда не растет вообще, и если не идет — она плывет. "Крылья Советов", "Ростов" в чемпионский сезон, "Зенит", "Локомотив", "Ливерпуль", "Атлетик" — в прошлый. Пугающий вывод: при Каррере это уже может не подлежать исправлению, он тренирует уже третий год. А команда без сильного менталитета не может добиться ничего серьезного. ПАОК не столь силен, это интересный коллектив, но со своими ужасными ошибками. Зоны и дыры в обороне особенно поначалу были просто жуткими. Дома "Спартак" редко играет плохо при своих болельщиках. Не исключено, что греки будут даже разгромлены, класс "Спартака" все равно кажется более высоким.

Только в менталитете это по-прежнему не изменит ничего. Раз уж не изменили чемпионство и 5:1 с севильцами».

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» При счете 2:0 показалось, что все слишком легко. Мы потеряли себя на поле, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать то, что задумано. И в любом матче, когда не удается контролировать мяч, соперник в итоге наказывает. Во втором тайме мы сыграли более организованно, провели несколько контратак, но у нас не получилось сравнять счет

Проблемы в обороне

Автор Soccer.ru Станислав Горин критикует игру «Спартака» в обороне:

«Жиго и Боккетти ничего не показали, но обратите внимание, когда будете смотреть поединки "Спартака" в этом сезоне, как будет меняться расстояние между Боккетти (любым левым центральным) и Комбаровым. Основой удачных действий ПАОКа на их правом фланге атаки стало полное неумение Дмитрия выбрать правильную дистанцию. Ещенко держался от Жиго на шаг дальше, его персональному оппоненту было сложнее нагнетать.

А Комбаров бывает полезен в атаке — ассисты собирает время от времени в РПЛ, но в обороне снова тот, на кого давят числом и легко проходят. ПАОК получал стандарты и подходы, и когда Зобнин неудачно выставил руку — пенальти был, глупо спорить, мяч попал в локоть полузащитнику, то Прийович получил идеальный шанс забить еще раз в квалификации Лиги чемпионов. Для "Спартака" после пропущенного мяча было важно перестроиться, прийти в себя и уйти на перерыв, ведя в счете.

Дмитрий Комбаров «Спартак»

Что же показали вместо этого? Обычный балаган в защите. Комбаров сотворил такое, что нет вариантов при оценке — сыграл хуже, чем обычный любитель. Также ужасно отработал в опорной зоне Зобнин. Повезло, что Роман удачно подключился к атаке и помог забить первый мяч, но где он был, когда уничтожали Комбарова? Промеса тоже можно пнуть — ленится обороняться, но это Зобнин не закрыл опорную зону и подход к прострелам, что при прострелах всегда критично важно. Вся защита провалилась, а еще при третьем голе элементарный эпизод не прочитали… Печально, но привычно!

На шестьдесят пятой минуте Боккетти напомнил, почему не всегда в основе — подарил Пелкасу чистый выход один на один. Хорошо, что капитан ПАОКа простил "Спартак", пробив мимо. Давайте называть вещи своими именами. Ещенко слишком много лет, чтобы считать ставку на него на правом фланге правильной стратегически. Андрей — старательный, но на этом список его внушительных плюсов завершается.

ПАОК — «Спартак» twitter.com/fcsm_official

О Комбарове как защитнике ничего хорошего и нового сказать нельзя, поскольку Дмитрий — оборонец уровня ФНЛ. И то вряд ли, поскольку в низших лигах не терпят тех, кто держать удар попросту не умеет, не желает и не пробует. Вот что Комбаров делал при третьем голе? Кого страховал за спиной Луиса Адриано, кого закрывал? Что сделал перед вторым голом? Что защитник низкого уровня столько лет делает в "Спартаке" в основе?».

Ничего страшного

Sport24.ru коротко подводит итог матчу:

«Глобально ничего страшного для спартаковцев в поражении 2:3 в гостях нет. Два гостевых гола оставляют неплохие шансы в ответном матче. Другое дело, что матч в Греции показал проблемы "Спартака" в атаке, которые в стартовых играх РПЛ были не видны. Плюс психологическое преимущество теперь точно на стороне ПАОК».

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