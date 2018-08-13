Месси покорил новую вершину

Накануне в рамках Суперкубка Испании «Барселона» одолела «Севилью» со счетом 2:1. Приводим самые интересные публикации в медиа по поводу игры.

«Севилья» не использовала свой шанс

«Андалусцы хорошо начали матч и вышли вперед благодаря голу от Пабло Сарабии, для чего пришлось даже использовать систему VAR. Несмотря на лучшую физическую форму, "Севилья" не сумела удержать свое преимущество, тогда как ее мысли были заняты предстоящим поединком в Лиге Европы против "Вильнюса", где в первой игре была добыта минимальная победа.

Автором победного гола стал Усман Дембеле, который отличился ударом от перекладины», — пишет в своей редакционке на AS Альфредо Реланьо.

«И Лионель Месси, и француз получили самые громкие овации от болельщиков на стадионе в Танжере, которых в этот вечер собралось 40 тысяч. Все могло пойти иначе в этой игре, если бы Виссам Бен Йеддер реализовал пенальти в добавленное к матчу время.

Это был хороший вечер для "Барселоны" после блеклого Международного кубка чемпионов, а Месси выиграл свой первый трофей в качестве капитана каталонцев».

Для Дембеле наступает сезон истины

«В руководстве "блауграна" есть ощущение, что это должен быть большой год для Дембеле, ведь оно устало от разговоров о возможном уходе форварда. Чемпион Испании много потратил на него после шокирующего трансфера Неймара, и до сих пор он все еще не демонстрирует хорошую форму — отчасти из-за травм.

Теперь нет места оправданиям, и кажется, что сам француз понимает это, ведь он рано вернулся после отпуска и сыграл ключевую роль в Суперкубке Испании», — отмечает в материале Marca Рамиро Альдунате.

«Нападающий проявил свое многообразие, начав игру на левом фланге в схеме 4-3-3, и хотя начал матч со слишком частых попыток обводить соперника, затем начал хорошо комбинироваться с Месси, а также упустил верный момент. На правом фланге атаки он действовал острее, что должен понять наставник команды Эрнесто Вальверде, и сам гол пришел из этой же зоны.

Дембеле должно беспокоить подписание "Барселоной" Малкома, что можно расценивать как недостаток уверенности в нем — это привело к разговорам о возможном переходе в ПСЖ, однако забитый им мяч может придать форварду сил».

«Севилья» должна с оптимизмом смотреть в будущее

«Андалусцы могут сокрушаться по поводу незабитого пенальти, который мог перевести поединок в дополнительное время, но с точки зрения перспектив они должны видеть позитив. Новым наставником коллектива стал Пабло Мачин и уже успешно работает с ним в квалификации Лиги Европы, а воскресное выступление против каталонцев стал еще одним признаком того, что его подопечные делают то, что от них требует главный тренер.

В "Жироне", которую он спас от вылета из Примеры в прошлом сезоне и занял с ней 10-ю позицию, он был известен за его схему 5-3-2 (или 3-5-2), и уже ясно, что хочет воспроизвести ее на новом месте», — рассуждает в материале на ESPN Сэм Марсден.

«Ему, возможно, еще не хватает исполнителей для качественного внедрения этой системы, однако игроки, которые есть в его распоряжении куда лучше, чем те, что были в "Жироне". Пабло Сарабия, чья клаусула в 18 млн евро пугающе низка для "Севильи", был хорошо против "Барселоны".

Луис Муриэль также впечатлил на позиции центрфорварда, кроме того, вдобавок, Мачин продемонстрировал, что в его команде есть глубина резерва, выпустив Алейша Видаля, Хесуса Навса и Андре Силву».

Новое достижение Месси

«Теперь Месси — самый титулованный игрок в истории "Барселоны" с 33 трофеями. Это позволило ему опередить Андреса Иньесту. И хотя период адаптации к жизни без гениального плеймейкера требует времени, но еще один трофей наверняка в этом поможет», — отмечает в материале Goal.com Дом Фаррелл.

«Тем временем, появление на скамейке запасных Филиппе Коутиньо, Ивана Ракитича и новичка Артуро Видаля предоставило Рафинье шанс проявить себя. Но вернувшийся из аренды в "Интере" полузащитник с этим не справился — аккуратный в передачах он не оказал нужного влияния — и уступил место на поле хорватскому партнеру после перерыва.

Посему, скорее всего, стоит ожидать еще одного ухода в аренду этого исполнителя». 0