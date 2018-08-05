Видаль в «Барселоне». Красавцы и лузеры этой сделки

Красавец: Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде twitter.com/fcbarcelona

Этим летом центр поля вызывал тревогу у тренерского штаба. Андрес Иньеста ушел из команды после 22 лет пребывания в клубе, выбрав для себя вариант в чемпионате Японии. Вскоре примерно в том же направлении отправился Паулиньо, которого ждали в Китае.

Но в лице Видаля Вальверде получил оптимальный вариант замены. Тренер уверен, что хавбек добавит энергии средней линии.

«Мы знаем, что у него много опыта. Нас радует этот факт. Он умеет не растворяться на поле. В нашей команде приветствуются все стили игры. Они делают игру богаче», — заявил коуч.

Если Иньесту можно назвать незаменимым, то Паулиньо — отнюдь. Видаль идеально подходит для борьбы за титулы и в Ла Лиге, и в Лиге чемпионов.

Лузер: «Интер»

Во второй раз за лето «Барселона» использовала клуб Серии А в роли своего личного скаута. Сначала это был Малком, который был настроен на переезд в Рим. Теперь Видаль, фаворитом в борьбе за подписании которого считался «Интер».

По информации СМИ, «Интер» хотел арендовать чилийца с правом выкупа в конце сезона, но игрока и его агента интересовал полноценный трансфер. Это и стало шансом «Барсы», которая тут же предложила контракт на три года.

Теперь «Интер» переключился на Луку Модрича, но заполучить хорвата будет еще сложнее, ведь в «Реале» не настроены на трансфер.

Красавец: Артуро Видаль

Артуро Видаль twitter.com/fcbayern

Этим летом Видаль искал себе новый клуб, но найти место в гранде вроде «Баварии» — очень сложная задача. Тем не менее, ему это удалось.

Хавбек не захотел идти в «Интер» на правах аренды и теперь может быть счастлив, ведь ему удалось заполучить трехлетнюю сделку.

Несмотря на свой возраст, он способен стать основным игроком каталонцев. Артуро станет прямой заменой Паулиньо. В «Интере» ему пришлось бы бороться за место в основе с Наингголаном, Брозовичем и другими. Согласитесь, задача не из легких.

Лузер: Денис Суарес

Денис Суарес twitter.com/fcbarcelona

Последний отрезок карьеры получился не очень приятным для Суареса. 24-летний игрок пытался пробиться в стартовый состав после своего возвращения в Каталонию еще в 2016 году.

С ним конкурировали Андрес Иньеста, Иван Ракитич и Серхио Бускетс, а позже пришли Паулиньо и Коутиньо, после чего стало еще сложнее. Этим летом у хавбека появилась надежда, но приезд Видаля стал прямым ударом в зубы для Суареса.

Красавец: Леон Горецка

Леон Горецка twitter.com/s04

Пока одна дверь закрывается в «Барсе», другая открывается в Мюнхене для Горецки.

22-летний игрок перешел в «Баварию» из «Шальке» этим летом. Он отказал многим, в том числе «Барселоне», а теперь его решение выглядит еще лучше.

В «Баварии» Видаль создавал конкуренцию, но теперь у Леона есть возможность получать игровое время и продолжать расти до ключевой фигуры в схемах Нико Ковача.

Лузеры: Рафинья и Тиаго Алькантара

Подписание Видаля поставило крест на месте о воссоединении братьев. Рафинья недавно вернулся в клуб после аренды из «Интера». Он мог ждать трансфера брата из «Баварии», но теперь он вряд ли является целью каталонцев.

Кроме того, карьера самого Рафиньи в «Барселоне» может подойти к концу, ведь он еще до «Интера» не входил в планы тренерского штаба. Трансфер Видаля — последних гвоздь в гроб с перспективами игрока в Каталонии.

Красавец: Серхио Бускетс

Серхио Бускетс twitter.com/fcbarcelona

Испанец — один из лучших полузащитников в мире на данный момент, да и в прошлые годы его уровень выступлений был высоким.

Но даже лучшим пригодится подстраховка, которую способен обеспечить Видаль, который способен действовать из глубины рядом с Бускетсом, обеспечивая атаку мячами.

В прошлом сезоне в Бундеслиге Видаль в среднем совершал 4,3 успешных отбора и 1,7 перехвата за матч, а точность его передач составляла 88,5%. Для сравнения, Паулиньо совершал 1,8 отбора и 0,7 перехвата при 87,8% точных пасов.

Лузер: «Барселона»

Если Вальверде и фанаты «Барсы» могут и будут видеть позитив в этой сделке, то для клуба переход чилийца — подтверждение отсутствия какой-либо реальной стратегии на трансферном рынке.

Сейчас новичку 31 год, но после окончания контракта ему будет 34, а дальше — завершение карьеры. Как и в большинстве случаев, если не считать Криштиану Роналду, Видаль с возрастом регрессирует, а каталонцы могут в итоге вовсе получить всего один год выступлений Видаля на хорошем уровне. Затем придется вновь искать альтернативу в центр поля.

Через год многие европейские таланты могут значительно подорожать, поэтому «Барселона» не сможет дешево получить усиление, если с Видалем что-то пойдет не так. Кроме того, чилиец занял последнее место в «Барсе» для игрока не из ЕС, блокируя тем самым любые возможные трансферы талантов не из ЕС. Его подписание также означает безоговорочное расставание с колумбийцем Ерри Миной. Вывод: Видаль — хорошее усиление, но не долгосрочное. 0