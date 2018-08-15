Не уровень ЛЧ: ПАОК запустил обратный отсчет для Карреры

Московский «Спартак» не смог обыграть ПАОК (0:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из турнира. За 90 минут встречи в Москве красно-белые не нанесли ни одного удара в створ. Отметим, что с 33-й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления Луиса Адриано.

ПАОК приехал обороняться

Автор «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров отмечает провальную игру красно-белых в первом тайме.

«У ПАОК выздоровел левый защитник Виейринья, и на бумаге это грозило проблемами не только на фланге Комбарова, но и на противоположной бровке. Однако на деле никаких проблем не возникало, поскольку греки приехали не атаковать, а обороняться и разбивать игру на эпизоды.

Первая же минута показала намерения ПАОК: голкипер Пасхалакис почти 30 секунд вводил мяч от ворот, за что запросто мог получить желтую карточку. Центр поля команда Луческу-младшего переходила неохотно и малым количеством игроков. Выжидательная позиция и поиск ошибок — вот зачем соперник "Спартака" прилетел в Москву. Но критиковать его за это бессмысленно, он имел полное право хоть запереться в штрафную так же, как это сделал "Анжи" в субботу. Счет позволял.

Тем более ошибки у "Спартака" действительно были. Худшим в стартовые 20 минут стал Фернанду, который за дебютный отрезок успел отметиться плохим и поспешным дальним ударом, грубейшим обрезом, стоившим команде атаки "2 в 2" на собственные ворота и фолом на желтую карточку. Трудно постоянно создавать остроту и излучать спокойствие, когда твой лидер так суетится. Выделить в эти минуты у красно-белых со знаком "плюс" можно было только Зобнина, успевавшего везде. Во многом благодаря ему, а также периодическим включениям Ташаева и Промеса, "Спартаку" удалось хотя бы закрепиться у чужой штрафной поля к исходу 30-й минуты».

Адриано начудил

Корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко критикует бразильского нападающего «Спартака», оставившего команду в меньшинстве уже через полчаса после старта матча.

«Знал бы Массимо, что учудит один из трёх его бразильцев, самый взбалмошный, во вторник, оставил бы снова в запасе. Но знать этого наперёд Каррера не мог — всё же не Павел и даже не Тамара Глоба, а следовательно и предотвратить глупое удаление уже в первом тайме был не в состоянии. Тренер положился на одного из самых опытных еврокубковых бойцов, а вместо благодарности получил подставу.

Сказать, что Адриано такие выходки совсем не присущи, будет неправдой. Срывался, и не раз, в различных ситуациях. Но всё-таки была надежда, что в столь важный момент игрок проявит благоразумие. Увы, тщетная. Что бы там ни ляпнул форварду Креспо — родство испанского и португальского языков позволяло одному хорошо понять другого — отвечать на провокацию бразилец не имел права. Не имел, но ответил. Неудавшимся пинком под зад защитнику и более прицельным ударом локтем в грудь. Месье Дебара дважды просить не пришлось — сразу вытащил красную карту из нагрудного кармана.

В то время как фактически третий вратарь клуба с копеечным — относительно легионеров — окладом мужественно тащил удар за ударом, один из самых высокооплачиваемых игроков команды строчил в раздевалке извинения в "Инстаграм". Видно, понял, что натворил. Станет ли легче партнёрам и болельщикам от Луисова покаяния — вопрос риторический».

Мафия УЕФА!

Корреспондент «Советского Спорта» Артем Зибрак очень недоволен судейством французской бригады арбитров в матче с ПАОК.

«Игра хозяев была разрушена на исходе получаса игры, когда французский арбитр Рюдди Бюке к удивлению всего стадиона удалил с поля Луиса Адриано за удар в живот защитника Хосе Анхеля Креспо. Стало понятно, что "домашнего" судейства не предвидится. Страсти накалились, и спустя минуту Самуэль Жиго столкнулся в середине поля с оппонентом, а команды едва не сошлись врукопашную. Пока французский защитник получал медицинскую помощь, греки создали первый опасный момент. Оставшееся до перерыва время трибуны скандировали: "Мафия УЕФА!".

Во втором тайме арбитр Бюке продолжил испытывать судьбу и терпение российских фанатов, узнав в том числе, что не случайно вышел на поле в голубой футболке. Заполненные до отказа трибуны отказывались верить в худшее и с невероятным запалом гнали хозяев вперед. Болельщицких эмоций хватило на несколько атак, в том числе проход Зобнина, завершившийся неточным ударом, но вскоре батарейки сели, и гости стали все увереннее контролировать мяч и чаще бить по воротам Максименко.

Минут за 20 минут до финального свистка нервы достигли предела. Надо было видеть реакцию все того же Зобнина на промах после подачи углового. Роман явно недоумевал, какого черта сегодня совсем ничего не получается. Добавляли страсти и решения арбитра, неизменно принимавшего сторону гостей».

Лига чемпионов — не уровень «Спартака»

Автор Sportbox.ru Егор Кузнец не считает судейство в матче с ПАОК предвзятым, но опасается за будущее наставника «Спартака».

«Арбитр не судил предвзято, просто некачественно, непоследовательно. Он принимал странные решения и не только в пользу ПАОК. Просто греки пользовались свистками, устраивая затяжки. "Спартак" психовал, но прежде всего не из-за поведения греков или спорных свистков, а потому что не показывал игры, которую планировал. Кто мешал красно-белым играть так же при счете 2:0 в их пользу в Греции?

Создание моментов для "Спартака" = мучение. Реальных шансов забить не было ни до удаления Адриано, ни после. Не получилось и финального навала, не помог даже Жиго в роли центрфорвада. 0 ударов в створ за 90 минут. Полный провал. Старались — трибуны проводили футболистов аплодисментами, — но толку никакого. "Лига чемпионов — не уровень Спартака", — первый вопрос Каррере после игры.

Главный посыл Карреры: мы сделали все, что могли. Потеряли концентрацию на 15-20 минут в Греции, здесь удалились в первом тайме. Системного кризиса нет, все будет в порядке. Хорошо, что будем играть в Лиге Европы. Это лишь стечение обстоятельств. Увидимся после матча с "Краснодаром". Всего доброго.

Об отставке тренера "Спартака" речи пока не идет, но впереди три важнейших матча: "Краснодар" на выезде, "Динамо" дома и "Зенит" в гостях. Верите в Карреру?».

Для Карреры завели будильник

Автор «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что вылет из Лиги чемпионов может стоит наставнику «Спартака» его места.

«Совершенно верно сказал бывший арбитр Сергей Хусаинов: то, что прощается в национальном чемпионате, не прощается в еврокубках. Во всех смыслах.

Это высказывание справедливо и для множества других эпизодов. Для странных обрезов, для брака в передачах. И, конечно, для главной проблемы этого "Спартака" — неумения реализовывать моменты.

Вот, например. Зе Луиш — зверь, отлично борется, хорошо бежит, с характером порядок. Но когда надо забивать, ноги его тяжелеют, сердце стучит, нервы ни к черту. Так было раньше, так происходит сейчас, так, наверное, будет и дальше. "Анжи" он забил впервые за долгое время. А грекам — нет. Поэтому играет здесь, и то не всегда.

Мы говорили перед игрой, что она станет важнейшим испытанием для Массимо Карреры. Что в случае неудачи ситуация выйдет из под контроля и пойдет по непредсказуемому сценарию. Это не значит, что его тут же уволят, нет. Но будильник заведен. И, кажется, скоро он прозвонит».

«Спартак» проиграл ПАОКу еще в матче с «Анжи»

Колумнист «Чемпионата» Антон Михашенок критикует красно-белых за нежелание выкладываться в каждом матче, которое подвело их в ответственный момент.

«И вот ведь какое дело. "Спартак" перед решающим для себя матчем с ПАОКом получил восхитительную возможность потренировать действия при неудобном счёте. На выходных почти бездыханный "Анжи" половину тайма играл в двукратном меньшинстве, проигрывая в счёте, а у красно-белых на поле была вся атакующая мощь. И вместо того, чтобы добивать "Анжи", забивать второй, третий, четвёртый — сколько получится до момента финального свистка! — "Спартак" академично перекатывал мяч в центре поля, изредка продвигаясь до штрафной.

Все 90 минут сегодняшнего тушинского футбола "Спартак" сталкивался с неудобными обстоятельствами, последний час — с очень неудобными обстоятельствами. Забивать после перерыва нужно было в те же ворота, что и с "Анжи", но "Спартак" не знал, как это сделать, и ноль ударов в створ — это как раз та самая карма, которая получилась моментальной.

Умение дожимать не падает с неба. "Спартак" тренирует не Гвардиола, но что ещё важнее — таких перфекционистов, как Роббен, готовых поверить, что 3:0 — это 0:0 и 1:0 против восьми полевых — это тоже 0:0, в команде нет.

Для таких команд — с хорошими футболистами, но не с перфекционистами — есть Лига Европы».

Каррера — тренер-двоечник

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев ликует, получив очередное подтверждение своим тезиасам о низком профессиональном уровне Массимо Карреры.

«Если болельщики "Спартака", почему-то надевшие на просмотр ответного матча с греками розовые очки, не учили матчасть — то генералитет красно-белого клуба — приходится сделать вывод — не следит, со своей стороны, за поляной. А вот те люди, кто смотрит за выступлениями "Спартака" более-менее внимательно, заметили красноречивую деталь. Игроки, выигравшие 15 месяцев назад клубу долгожданное чемпионство, в дальнейшем все дальше отступали от той своей чемпионской игры.

Если же пройтись по персоналиям, то можно прийти к очень интересному выводу: срок игрового расцвета под началом Массимо Карреры для каждого игрока ограничен примерно одним годом. На этом точка. И дальше — только регресс. Это легко проверить на примере, допустим, Луиса Адриано. Он-то появился в чемпионском "Спартаке" позже других — он и держался на уровне подольше. А теперь и он резко сдулся.

Вывод? Он на поверхности: за этот самый год тренер Каррера выжимает-выдавливает из каждого игрока весь имевшийся в нем, игроке, драйв. А кроме драйва в команде "Спартак", изготовленной Каррерой, больше ничего и нет».

13 вопросов к «Спартаку»

Колумнист «Евроспорта» Данил Тармасинов не считает Луиса Адриано главным виновником фиаско «Спартака».

«Спрашивать надо не с Луиса Адриано, а со "Спартака". Ниже — 13 "почему?", которые лучше бы задать команде целиком, а не оставлять в комментах инстаграма.

Почему красно-белые забили только дважды в Греции?

Почему "Спартак" положил двушечку к 17-й минуте и расслабился?

Почему "Спартак" поплыл еще до перерыва?

Почему Максименко не поймал тот мяч при третьем голе ПАОК в Салониках?

Почему Куинси Промес не забил пенальти в Греции?

Почему Промес вообще пошел его бить, если он был объективно не в форме?

Почему во втором тайме первого матча "Спартак" ничего не делал, чтобы сравнять счет?

Почему после удаления Луиса Адриано 10 минут "Спартак" играл совсем без нападающих?

Почему Глушаков, Промес и Зе Луиш в Москве принимали вечно не те решения, которые нужны?

Почему египтянин-ноунейм Варда выглядел опаснее всех страйкеров "Спартака" за всю историю?

Почему Фернандо в перерыве не присел на скамейку, если почти все моменты ПАОК создал он?

Почему Джикия раз за разом отпускает мяч после приема и в двух из трех случаев теряет его?

И самое главное:

Почему "Спартак" ни разу за 90 минут не пробил в створ, когда ему нужно было выигрывать со счетом 1:0?».

Чем «Спартак» занимался этим летом?

Блогер Soccer.ru Синклейр критикует физическую готовность «Спартака», намекая на проваленную предсезонку.

«Удаление Адриано, безусловно, вынудило Карреру проводить перестановку незамедлительно. Он обошелся на начальном этапе без замен, просто подвинул в атаку в середину Ташаева и растянул своих полузащитников по фронту, чтобы восполнить потерю одного игрока, потерю плотности — для этого средняя линия должна была играть еще и за того парня. На деле оказалось, что Глушаков слишком быстро устал, Промес не готов к выполнению большого числа функций, а Ташаеву было очень сложно и непривычно цепляться за мячи на позиции главного человека в атаке. Поэтому на второй тайм вместо него вышел Зе Луиш. Он чуть лучше выполнял функцию зацепки за мяч, но реализовать ее во что-то серьезное все равно не смог.

И здесь важен еще один момент. Он заключается в том, кто вообще в нынешнем "Спартаке" на данном этапе сезона в тонусе? Есть ощущение, что только Зобнин, который искренне старался успевать везде, но физически порой не мог этого делать. Остальные играют на своем уровне, который можно охарактеризовать как ниже среднего. Вот поэтому и не получилось в двух матчах сломать ПАОК. Точнее, это получалось 25 минут из 180. Маловато для претендента на место в группе Лиги чемпионов.

Промес принимает спорные решения в атаке и не обыгрывает оппонентов один в один в сторону ворот — не похож на себя. Глушаков похож на себя в плане дальних неточных ударов, но совершенно не отрабатывает нужным образом по движению, хотя с него сошло сто потов. Многие просто не дотягивали по тонусу, по готовности на фоне уже вкатившегося визуально в сезон ПАОК. Остаются вопросы лишь по тому, чем игроки "Спартака" занимались летом и почему футболисты так по-разному готовы. Но впереди у москвичей — группа Лиги Европы». 0